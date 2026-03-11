„Staðan eftir þennan dag er þannig að seldar bækur eru 103.997 á móti 102.216 í fyrra og enn eru fimm dagar eftir,“ sagði Bryndís Loftsdóttir, framkvæmdastjóri Bókamarkaðar Félags íslenskra bókaútgefenda, eftir lokun í gær þegar ljóst var að sölumet síðasta árs verði bætt hressilega.
„Síðustu tvö ár höfum við selt yfir 100.000 bækur. Fyrst 100.426 og svo 102.216 og akkúrat erum við komin 1781 bók yfir metið í fyrra og förum þá væntanlega langt yfir það,“ heldur Bryndís áfram. „Það er bara eitthvað í loftinu og það hlýtur bara að vera einhver svona blússandi lestrarbylgja í gangi.“
Bryndís er að vonum hæstánægð með nýja staðsetningu markaðarins sem er nú haldinn í nýlegri verslun Garðheima við Álfabakka.
„Þetta er í fyrsta skipti sem bókamarkaðurinn er í póstnúmeri 109, Seljahverfinu. Það er bara alltaf notalegt hérna og þrátt fyrir ýmsar hrakspár í upphafi um að þetta væri nú ekki góður staður þá virðist þetta bara vera besti staðurinn sem við höfum verið á í áraraðir,“ segir hún og bætir við að svo virðist sem stóísk ró færist yfir mannskapinn eftir að hafa gengið í gegnum blómadeildina.
Þegar talið berst að vinsælustu titlunum á markaðnum segir Bryndís sölulistana um margt áhugaverða enda séu þeir allt öðruvísi en þessir venjulegu. Þannig tróni til dæmis Illugi Jökulsson efstur á listanum yfir íslensk skáldverk með kverið sitt Rétt áðan.
„Hún hefur náttúrlega gengið mjög vel, bókin hans Illuga, og er mest selda íslenska skáldverkið. Hvorki meira né minna. Það er magnað. Hún fékk ágæta dóma en flaug ekkert svakalega hátt en hér er hún bara uppi í rjáfri gróðurhússins,“ segir Bryndís og útilokar ekki að fögur orð sem Kolbrún Bergþórsdóttir lét falla um bókina í Kiljunni hafi eitthvað með velgegnina að gera.
Þegar Bryndís tók saman mest seldu glæpasögurnar kom í ljós að Eva Björg Ægisdóttir „á bara listann“, eins og Bryndís orðar það. „Hún er bæði með nýjar og gamlar og á, ef ég man rétt, sex af tíu mest seldu íslensku glæpasögunum.Sömu sögu er að segja af matreiðslubókalistanum sem Nanna Rögnvaldardóttir drottnar yfir. „Það er mjög sérstakt. Hún á líka sex af tíu eins og Eva í glæpasögunum.
Í íslensku skáldsögunum eru það svo Illugi, Salka Valka og Heimsljós. Þá kemur Merking Fríðu Ísberg, Hið heilaga orð, eftir Sigríði Hagalín Björnsdóttur, og Love Star eftir Andra Snæ,“ segir Bryndís. „Þetta eru svona öðruvísi metsölulistar og bara skemmtilegt. Þetta er annar heimur.“
Mest selda bókin kemur ef til vill úr nokkuð óvæntri átt en vinsældir hennar gætu verið vísbending um að íslensk heimili ætli að segja slökum árangri í PISA-könnunum stríð á hendur.
„Segja má að mest selda bókin til þessa dags sé Gagn og gaman. Það er bara þannig,“ segir Bryndís um endurútgáfu lestrarkennslubókarinnar fornfrægu. „Gaman og gaman 1 og 2 voru gefin út saman í einni bók þannig að það eru góð kaup og það hlýtur að mega lesa út úr þessu að fólk ætli sér greinilega að kenna öllum að lesa.
Fólk grípur til gamalla vopna og það er Gagn og gaman og svo eru það Litlir lærdómshestar – Stafir,“ heldur Bryndís áfram og telur þarna annarri stoð rennt undir kenningu sína um að í gangi sé einhvers konar almennt, óformlegt átak í lestrarkennslu.
Sveitabærinn með Sólon er mest selda barnabókin í flokki 0-6 ára og toppar þar ekki ómerkari góðkunningja uppkominna yngri kynslóða en H.C. Andersen, litlu gulu hænuna, Einar Áskel og Snúð og Snældu.„Sólon er týpa sem er, ef ég man rétt, í Sjónvarpi Símans, og enginn veit hver er sem ekki á barn undir fimm eða sex ára aldri eða eitthvað svoleiðis,“ segir Bryndís sem tilheyrði flokki hinna fáfróðu þar til Sólon varð á vegi hennar á bókahátíð í Hörpu.„Þá var ég næstum búin að skófla honum út þegar hann mætti í gallanum sínum og ég hélt bara að það væri eitthvert dimmisjónblæti í gangi,“ segir Bryndís og hlær. „Maður með eitthvað svona púngbindi eða eitthvað. Þetta var mjög furðulegur búningur. Svo sá ég bara að maðurinn var umkringdur börnum og þetta var bara algjör stjarna.“
Sólon var því aufúsugestur þegar hann mætti á Bókamarkaðinn, áritaði bók sína og gerði að sögn Bryndísar allt vitlaust.
Þegar Bryndís reynir að lesa í hvernig salan á markaðnum skiptist í flokka segir hún blasa við að salan í barnabókum sé gríðarleg. „Enda er úrvalið af barnabókum náttúrlega frábært og ég held að börn hljóti að lesa margfalt meira en við fullorðna fólkið. Ég held að við þurfum að fara að líta til þeirra sem fyrirmyndar því að ég myndi alveg vilja sjá svona fullorðinsbókasölu.“Bryndís segir hlutföllin þarna á milli hafa breyst mjög á þeim tíu árum sem haldið hefur verið jafn nákvæmlega utan um þessa tölfræði. „Þannig að það er stóraukin barnabókasala en við fullorðna fólkið þurfum að fara í einhvers konar lestrarbata. Við þurfum eiginlega bara að taka frá stund, láta hvorki símann né aðra fjölskyldumeðlimi trufla okkur, og lesa þó ekki væri nema í tíu mínútur.“Bókamarkaðurinn er opinn til klukkan 19 alla daga þar til yfir lýkur á sunnudaginn. „ Já, þessu er að ljúka og það setur að manni svolítinn trega.“