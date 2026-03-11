Menning

Hundrað þúsund bóka múrnum rústað á Bóka­markaðnum

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Bryndís Lofts­dóttir hjá Bóka­markaði Félags ís­lenskra bókaút­gef­enda er ví­greif á nýjum stað enda sölu­met síðasta árs kol­fallið þegar fimm dagar eru eftir.
„Staðan eftir þennan dag er þannig að seldar bækur eru 103.997 á móti 102.216 í fyrra og enn eru fimm dagar eftir,“ sagði Bryndís Lofts­dóttir, fram­kvæmda­stjóri Bóka­markaðar Félags ís­lenskra bókaút­gef­enda, eftir lokun í gær þegar ljóst var að sölu­met síðasta árs verði bætt hressi­lega.

„Síðustu tvö ár höfum við selt yfir 100.000 bækur. Fyrst 100.426 og svo 102.216 og akkúrat erum við komin 1781 bók yfir metið í fyrra og förum þá væntan­lega langt yfir það,“ heldur Bryndís áfram. „Það er bara eitt­hvað í loftinu og það hlýtur bara að vera ein­hver svona blússandi lestrar­bylgja í gangi.“

Bryndís er að vonum hæstánægð með nýja stað­setningu markaðarins sem er nú haldinn í ný­legri verslun Garðheima við Álfa­bakka.

„Þetta er í fyrsta skipti sem bóka­markaðurinn er í póstnú­meri 109, Selja­hverfinu. Það er bara alltaf nota­legt hérna og þrátt fyrir ýmsar hrak­spár í upp­hafi um að þetta væri nú ekki góður staður þá virðist þetta bara vera besti staðurinn sem við höfum verið á í ára­raðir,“ segir hún og bætir við að svo virðist sem stóísk ró færist yfir mann­skapinn eftir að hafa gengið í gegnum blóma­deildina.

Rétt áðan uppi í rjáfri

Þegar talið berst að vinsælustu titlunum á markaðnum segir Bryndís sölu­listana um margt áhuga­verða enda séu þeir allt öðru­vísi en þessir venju­legu. Þannig tróni til dæmis Illugi Jökuls­son efstur á listanum yfir ís­lensk skáld­verk með kverið sitt Rétt áðan.

Bryndís segir skiptingu sölunnar milli flokka ein­dregið benda til þess að þau full­orðnu þurfi að herða sig í lestrinum og mælir með bóka- eða hurða­merki Bóka­markaðarins sem ákjósan­legu hjálpartæki í þeirri við­leitni. Mynd/Aðsend

„Hún hefur náttúr­lega gengið mjög vel, bókin hans Illuga, og er mest selda ís­lenska skáld­verkið. Hvorki meira né minna. Það er magnað. Hún fékk ágæta dóma en flaug ekkert svaka­lega hátt en hér er hún bara uppi í rjáfri gróður­hússins,“ segir Bryndís og úti­lokar ekki að fögur orð sem Kol­brún Bergþórs­dóttir lét falla um bókina í Kiljunni hafi eitt­hvað með vel­gegnina að gera.

Glæpa­drottningin Eva

Þegar Bryndís tók saman mest seldu glæpasögurnar kom í ljós að Eva Björg Ægis­dóttir „á bara listann“, eins og Bryndís orðar það. „Hún er bæði með nýjar og gamlar og á, ef ég man rétt, sex af tíu mest seldu ís­lensku glæpasögunum.

Sömu sögu er að segja af mat­reiðslu­bóka­listanum sem Nanna Rögn­valdar­dóttir drottnar yfir. „Það er mjög sér­stakt. Hún á líka sex af tíu eins og Eva í glæpasögunum.

Eva Björg Ægisdóttir hefur nánast slegið eign sinni á listann yfir mest seldu íslensku glæpasögurnar frá 19. febrúar til 9. mars.Mynd/Aðsend

Í ís­lensku skáldsögunum eru það svo Illugi, Salka Valka og Heims­ljós. Þá kemur Merking Fríðu Ís­berg, Hið heilaga orð, eftir Sigríði Hagalín Björns­dóttur, og Love Star eftir Andra Snæ,“ segir Bryndís. „Þetta eru svona öðru­vísi metsölu­listar og bara skemmti­legt. Þetta er annar heimur.“

Gagn og gaman toppar allt

Mest selda bókin kemur ef til vill úr nokkuð óvæntri átt en vinsældir hennar gætu verið vís­bending um að ís­lensk heimili ætli að segja slökum árangri í PISA-könnunum stríð á hendur.

„Segja má að mest selda bókin til þessa dags sé Gagn og gaman. Það er bara þannig,“ segir Bryndís um endur­út­gáfu lestrar­kennslu­bókarinnar forn­frægu. „Gaman og gaman 1 og 2 voru gefin út saman í einni bók þannig að það eru góð kaup og það hlýtur að mega lesa út úr þessu að fólk ætli sér greini­lega að kenna öllum að lesa.

Aðdáendur Ævars Þórs Bene­dikts­sonar, rit­höfundar og „vísinda­manns", tóku sínum manni fagnandi þegar hann mætti til að árita bækur sínar.Mynd/Aðsend

Fólk grípur til gamalla vopna og það er Gagn og gaman og svo eru það Litlir lær­dóms­hestar – Stafir,“ heldur Bryndís áfram og telur þarna annarri stoð rennt undir kenningu sína um að í gangi sé ein­hvers konar al­mennt, óform­legt átak í lestrar­kennslu.

Sólon gerði allt vit­laust

Sveita­bærinn með Sólon er mest selda barna­bókin í flokki 0-6 ára og toppar þar ekki ómerkari góðkunningja upp­kominna yngri kynslóða en H.C. Ander­sen, litlu gulu hænuna, Einar Áskel og Snúð og Snældu.

„Sólon er týpa sem er, ef ég man rétt, í Sjón­varpi Símans, og enginn veit hver er sem ekki á barn undir fimm eða sex ára aldri eða eitt­hvað svo­leiðis,“ segir Bryndís sem til­heyrði flokki hinna fáfróðu þar til Sólon varð á vegi hennar á bóka­hátíð í Hörpu.

„Þá var ég næstum búin að skófla honum út þegar hann mætti í gallanum sínum og ég hélt bara að það væri eitt­hvert dimmi­sjón­blæti í gangi,“ segir Bryndís og hlær. „Maður með eitt­hvað svona púng­bindi eða eitt­hvað. Þetta var mjög furðu­legur búningur. Svo sá ég bara að maðurinn var um­kringdur börnum og þetta var bara al­gjör stjarna.“

Sólon gerði stormandi lukku á Bóka­markaðnum og at­hygli vakti hversu vel fór á með honum og bók­mennta­drottningunni Kol­brúnu Bergþórs­dóttur. Mynd/Aðsend

Sólon var því aufúsu­gestur þegar hann mætti á Bóka­markaðinn, áritaði bók sína og gerði að sögn Bryndísar allt vit­laust.

Börnin til fyrir­myndar­

Þegar Bryndís reynir að lesa í hvernig salan á markaðnum skiptist í flokka segir hún blasa við að salan í barna­bókum sé gríðar­leg. „Enda er úr­valið af barna­bókum náttúr­lega frábært og ég held að börn hljóti að lesa marg­falt meira en við full­orðna fólkið. Ég held að við þurfum að fara að líta til þeirra sem fyrir­myndar því að ég myndi alveg vilja sjá svona full­orðins­bókasölu.“

Bryndís segir hlut­föllin þarna á milli hafa breyst mjög á þeim tíu árum sem haldið hefur verið jafn nákvæm­lega utan um þessa töl­fræði. „Þannig að það er stóraukin barna­bóka­sala en við full­orðna fólkið þurfum að fara í ein­hvers konar lestrar­bata. Við þurfum eigin­lega bara að taka frá stund, láta hvorki símann né aðra fjöl­skyldu­meðlimi trufla okkur, og lesa þó ekki væri nema í tíu mínútur.“

Bóka­markaðurinn er opinn til klukkan 19 alla daga þar til yfir lýkur á sunnu­daginn. „ Já, þessu er að ljúka og það setur að manni svolítinn trega.“

