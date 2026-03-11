„Ég flutti til London tuttugu ára gamall og fór aðeins að prófa mig áfram þar,“ segir Vilberg Andri Pálsson sem er í dag 27 ára gamall og býr hérlendis. Hann er tónlistarmaður og sölumaður í Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar og elskar hvað tíska og skemmtileg klæði geta haft jákvæð áhrif á sjálfsöryggið.
Blaðamaður ræddi við Vilberg Andra um tískuna en samhliða tískuástríðunni er hann á fullu í tónlist og var að senda frá sér tónlistarmyndband sem má sjá í spilaranum hér að neðan:
Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?
Mér finnst tískan auðveldasta leiðin til þess að auka sjálfsöryggi. Þá meina ég ekki endilega að elta tískutrend og vera „on it“ þegar það kemur að hvað er „in“, heldur að klæðast einhverju því að ÞÚ fílar það og það gefur ÞÉR sjálfsöryggi.
Allt frá áberandi flíkum eins og bleikum pelsum eða glimmer-gallabuxum og alveg niður í uppáhalds sokkaparið þitt.
Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?
Ég er mikið gallabuxnanörd og ég fer allavega fjórum sinnum í viku í japönsku „raw denim“ gallabuxurnar mínar sem ég eyddi mörgum mörgum klukkutímum í að stúdera áður en ég keypti þær.
Þær eru Warehouse 1001xx fyrir ykkur gallabuxnanördana.
Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?
Nei, ég myndi ekki segja það. Þar sem ég hef verið að vinna í Kormáki og Skildi í þrjú ár þar sem er ætlast til að maður sé svolítið vel dressaður er ég orðinn fljótur að pikka út föt fyrir daginn.
@vilbergpalsson Gæti Verið Sterkur Leikur #islenskt #menswear #kormakurogskjöldur #winter ♬ This Must Be the Place (Naive Melody) [2005 Remaster] - Talking Heads
Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?
90's pabbinn blandaður við sjómann og kúreka.
@vilbergpalsson Jíha #islenskt #menswear #westernwear ♬ Reiðmenn vindanna - Helgi Björnsson
Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?
Já, mikið. Til svona tvítugs pældi ég aldrei í því í hverju ég klæddist, bara að það væri þægilegt og það voru aðallega hettupeysur og joggingbuxur.
Svo flutti ég út til London tuttugu ára gamall og þar fór ég aðeins að prófa mig áfram. Ég var með rauða húfu við rauða converse skó, keypti mér Doc Martens stígvél og fór að skoða mismunandi snið á buxum.
Það var þó ekki fyrr en ég byrjaði að vinna í Kormáki og Skildi að áhuginn kom fyrir alvöru.
@vilbergpalsson Je #islenskt #menswear #kormakurogskjöldur #blazers ♬ There Is a Light That Never Goes Out (2017 Master) - The Smiths
Nýturðu þess að klæða þig upp?
Já fyrir mér er þetta svo mikið hobbý. Að finna hvað passar við það sem ég er að gera í dag, að það sé þægilegt, að mér líði vel og á sama tíma að vera töff.
Þetta snýst um að finna milliveginn. Það er ekkert gaman að vera töff ef þér líður óþægilega.
Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði?
Að nota fötin þín. Kaupa notaðar eða hágæða flíkur úr náttúrulegum efnum og leyfa þeim mótast við þig og þinn persónuleika.
Það er ekkert meira töff en flík sem hefur elst með þér og veðrast eftir þínu lífi.
Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni?
Ég sæki mikið úr Kormáki og Skildi. Þar uppgötvaði ég þetta hobbý mitt.
Núna dreg ég mikinn innblástur frá Ralph Lauren, Robert Redford, Anthony Bourdain og Doug Bihlmaier.
Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði?
Enginn bönn, finnst allir mega og eiga að prófa hluti sem þau vilja prófa.
En að því sögðu þá langar mig samt að hvetja karlmenn til að leggja sig aðeins meira fram þegar það kemur að fínum klæðaburði.
Til dæmis að vera í sæmilegum skóm þegar þú ferð út að borða með konunni frekar en gömlu strigaskónum sem þú ert alltaf í og að fjárfesta í jakkafatajakka eða „blazer“ og fara í honum þegar þú ferð út í bjór eða leikhús.
Það þarf alls ekki að vera í jakkafötum og óþæginlegum lakkskóm við öll fín tilefni en það er til millivegur!
Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju?
Sem leikari finn ég svo mikið hvernig fötin sem þú ert í geta breytt þér.
Ég var í leikriti í leiklistarskólanum mínum út í London og lék þar belgískan barbara frá 10. öld.
Þá var ég í sérsaumuðu felds-vesti sem var alveg geðveikt.
Sá búningur gaf mér svo mikið sem leikari og það varð svo auðvelt að leika morðóðan barbara í þeirri flík.
Hvað finnst þér heitast fyrir 2026?
Það hefur aldrei verið aðgengilegra að hoppa á tískutrend og auðveldara að finna föt. Þar að leiðandi hefur aldrei verið erfiðara að standa uppúr.
Ég held að við munum sjá miklu meira af „persónuleika“-flíkum. Custom gallajakkar með mynstrum sem þú saumaðir sjálfur á, prjónaðar peysur með mjög einstökum mynstrum, jakkar í einstökum litum. Ég er mjög spenntur að sjá það.
Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku?
Ástæðan fyrir því að þú heldur að þú getur ekki „púllað“ eitthvað er af því að þú ert ekki vanur/vön/vant því.
Það veit enginn að þú gengur aldrei með klút, nema þú og þínir allra nánustu.
View this post on Instagram A post shared by Vilberg Andri (@vilbergandripals)
A post shared by Vilberg Andri (@vilbergandripals)
Hér má hlusta á Vilberg Andra á streymisveitunni Spotify.