Jón Gunnarsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins hefur nú beðist afsökunar á glannalegum ummælum sem hann lét falla í heitum umræðum á þingi í gær um Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra.
Jón líkti Ragnari við ótíndan götustrák og spurði hvaðan þetta fyrirbæri hefði eiginlega komið inn á þingið? Nú sér hann eftir orðum sínum en Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, gaf 13. þingmanni Suðvesturkjördæmis, Jóni Gunnarssyni, orðið við upphaf þingfunds:
„Eins og við þekkjum öll getur hitnað í kolunum hér í þingsal þegar umræður verða heitar. Það gerðist svo sannarlega í gær að mér hitnaði í hamsi, af gefnu tilefni. Og viðhafði hér orð í þingsal sem er ekki boðlegt að fari hér fram í þessum þingsal eða ræðustól. Ég vil biðjast velvirðingar á því, gagnvart þinginu og þeim ráðherra sem ég beindi orðum mínum til,“ sagði Jón.
Á þinginu í gær var tekist á um umdeilt mál sem varðar almannatryggingar og beintengingu þeirra við launaþróun. Sigríður Á. Andersen þingflokksformaður Miðflokksins hafði þjarmað að Ragnari sem svaraði henni fullum hálsi og sagði eitthvað á þá leið að þeir sem gagnrýnt hafa frumvarpið, sem nú er statt milli annarrar og þriðju umræðu, hefðu aldrei tekið upp hanskann fyrir aldraða og öryrkja.
„Mér blöskrar þessi málflutningur hæstvirts ráðherra í garð allra þeirra sem hafa talað og get upplýst hæstvirtan ráðherra um það að sú sem hér stendur og örugglega allir þeir, flestir þeir, sem hafa gagnrýnt þetta mál hafa tekið upp málstað öryrkja og eldri borgara mun lengur heldur en hæstvirtur ráðherra hefur gert í opinberri umræðu og frábið mér þennan málflutning,“ sagði Sigríður.
Vísir greindi fyrr í dag og ítarlega frá umræðunni allri og ummælum Jóns sem kostuðu hann vítur af hálfu Hildar Sverrisdóttur varaforseta alþingis.
Jón gekk nefnilega skrefinu lengra en Sigríður:
„Maður getur ekki orða bundist yfir framkomu hæstvirts félags- og húsnæðismálaráðherra hér áðan í þessari umræðu. Það er eins og ótíndur götustrákur sé hér á ferð en ekki ráðherra í ríkisstjórn Íslands. Hvernig málfarið var, hvernig skilaboðin voru um að menn standi vörð um hina ríku. Þetta er auðvitað algerlega galinn og óboðlegur málflutningur,“ sagði Jón þá og bætti um betur:
„En það eru bara allir asnar og vitleysingar og hagsmunagæsluaðilar fyrir einhverja ríka í landinu að mati hæstvirts félags- og húsnæðismálaráðherra. Hvaðan kom þetta fyrirbæri eiginlega hér inn á þing? Jú, úr verkalýðshreyfingunni. Hann kom úr verkalýðshreyfingu og hann talar með þessum hætti til fólks í stærstu stjórnmálaflokkum landsins. Þetta er auðvitað algerlega óboðlegt og forseti á náttúrulega að ávíta ráðherra og þingmenn sem tala með þessum hætti til annarra hér í salnum,“ sagði Jón.
En nú sem sagt iðrast hann orða sinna.