Grímur Atlason framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir mikilvægt að muna eftir litlu hlutunum sem gleðja mann þegar þetta stóra veldur miklum áhyggjum. Sjóvá og Geðhjálp standa nú fyrir ánægjuátaki til að minna fólk á litlu hlutina. Hann segir átakið aðstoða við stofnun fyrsta Skjólshúss Geðhjálpar.
Tryggingafélagið Sjóvá mun styrkja Geðhjálp um tvær milljónir þegar búið er að skrifa tíu þúsund innsendingar á sérstakan vef um ánægju og hvað veitir fólki ánægju. Grímur segir hvert framlag skipta máli. Geðhjálp vinni núna að því að opna Skjólshús síðar á árinu og fjármagnið fari í það sem og önnur verkefni samtakanna.
„Við erum núna í nokkur ár búin að vera með eitthvað sem kallast G-vítamín sem er beintengt þessu,“ segir Grímur.
Geðhjálp býður því upp á skammta af G-vítamíni á þorranum; ráðleggingar sem er ætlað að bæta geðheilsu. Markmið átaksins er að efla geðheilsu landsmanna en um leið að fyrirbyggja bresti og verja þau í mótbyr. Átaki Geðhjálpar um G-vítamín lýkur á sunnudag, þegar þorranum lýkur, á konudeginum.
„Þetta átak tekur þá í rauninni við. Það er þessi áhersla á þetta smáa og litla í hversdeginum sem gerir okkur gott. Sumir hugsa Donald Trump, þá líður þeim illa, og aðrir hugsa um einhvern kommúnista og líður illa. En ef maður bara hugsar um eitthvað lítið, eins og kaffibolla með maka sínum eða sund með börnunum, þá er það æfingin í raun. Það er kannski banalt og léttvægt en skiptir á sama tíma miklu máli.“
Grímur segir að þó svo að það sé verið að hvetja til þess að líta til þess smáa sem geti glatt sé ekki verið að hvetja til einhvers konar eitraðrar jákvæðni þar sem fólk eigi að leggja það erfiða alveg til hliðar.
„Það á ekkert að loka augunum fyrir því, en þetta smáa skiptir máli. Það má ekki gleyma því að þegar maður er að hugsa um lífið þá er svo auðvelt að sjá Esjuna. Hún er stór, en það er aldrei Esjan sem við dettum um. Við löbbum ekki bara og hrösum um Esjuna eða Bandaríkin, við hrösum um litlar steinvölur“ segir Grímur og að þetta eigi alls ekki að vera „einhver Pollýanna í Pollýönnulandi“.
Hann segir hvert fjárframlag til Geðhjálpar skipta máli en fyrir hverja færslu sem er skrifuð borgar Sjóvá 200 krónur. Þegar tíu þúsund færslur hafa verið skrifaðar gefur Sjóvá svo Geðhjálp tvær milljónir.
„Það skiptir auðvitað öllu máli. Við erum að fara að opna Skjólshús sem er athvarf. Fólk getur komið og dvalið í tvær vikur, það er alternatíf við það sem er í gangi í dag,“ segir Grímur.
Athvarfið eigi að vera fyrirbyggjandi og þangað geti fólk leitað þegar það á við einhvers konar geðrænan vanda að stríða, áður en hann verður of stór.
„Það er eins og að setja svona nokkur handrið þar sem eru stigar, sko, þannig að maður geti stutt sig við handriðið þegar maður labbar niður. Það er of algengt að við séum bara að labba niður stiga og dettum svo niður af því að það er ekkert handrið og þá erum við alltaf niðri á jörðinni að eyða mjög miklum peningum og tíma, bæði einstaklingar og samfélagið, í einhverjar svona afleiðingar.“
Þess vegna skipti máli að vera orsakamiðaðri.
Hann segir Geðhjálp núna vinna að því að kaupa hús en það sé ekki tímabært að segja frá því hvar það er staðsett. Það sé búið að fjármagna kaupin en tilkynnt var í desember að félags- og vinnumarkaðsráðherra og heilbrigðisráðherra hefðu skrifað undir samstarfssamning við landssamtökin Geðhjálp um stofnun skjólshúss fyrir fólk í tilfinningalegri krísu vegna andlegra áskorana. Um sé að ræða tilraunaverkefni til þriggja ára þar sem ráðuneytin tvö leggja til samtals 122 milljónir króna á móti 150 til 180 milljóna króna framlagi Geðhjálpar. Fram kom í tilkynningu að stefnt yrði að því að opna húsið á fyrri hluta þessa árs.
Grímur segir húsið fyrir fólk sem hafi mögulega áður lent í einhverri krísu og vilji ekki leita til geðdeildar og fyrir fólk sem sé í einhvers konar krísu og vilji ekki leita beint til geðdeildar.
„Þetta getur verið fólk sem hefur lent í alveg lent í miklum krísum eða eru kannski í mikilli krísu. En hugmyndin er þetta er nálgun,“ segir hann og að unnið verði eftir ákveðinni hugmyndafræði um bata sem gangi út á að fólk viti sjálft hvað það þurfi.
Grímur segir að nú sé verið að kaupa húsið og undirbúa starfsmannahópinn.
„Það eru allt jafningjar, fólk bara sem er með reynslu,“ segir hann og að þau stefni á að opna í byrjun sumars.
„Það er gott að vera í kringum fólk sem hefur gengið einhverja leið sjálf. Það er ekki verið að segja þér til, það er ekkert að segja: heyrðu nú átt þú að, nú förum við út að hlaupa eða nú förum við og eitthvað. Þetta er ekkert svoleiðis. Reynslan annars staðar er að það verður ákveðin breyting, fólk breytist og mörg ná tökum á sínum málum.“
Hann segir þetta til hliðar við hitt kerfið, geðheilbrigðiskerfið, og að Geðhjálp stefni á að hafa húsið opið til að byrja með í þrjú ár og ætli svo að endurskoða málið.
„En við teljum að við verðum búin að opna nokkur svona hús eftir þrjú ár af því að þetta mun skila það miklum árangri.“
Hann segir að auk þessa stóra verkefnis sinni ráðgjafar Geðhjálpar ókeypis ráðgjöf, fari um landið og tali um geðheilbrigði.
Lára Hrafnsdóttir, markaðsstjóri Sjóvá, segir verkefnið sprottið frá mælingum á ánægju viðskiptavina. Ánægja þeirra sé „hjartað í því sem þau geri“.
„En ánægja er svo miklu meira en mæling á blaði. Hún getur verið augnablikið þegar maður hægir aðeins á sér og tekur eftir litlu hlutunum sem skipta samt svo miklu máli. Bros frá ókunnugum. Að vera hleypt inn í bílaröðina. Kyrrðin í náttúrunni. Eða einfaldlega gott spjall við vin,“ segir Lára.
Hún hvetur fólk til að staldra við og gefa þessum augnablikum gaum.
„Að næra geðheilsuna með því að beina athyglinni að því góða og leyfa jákvæðninni að smita út frá sér. Þegar við segjum frá því sem gefur okkur G-vítamín styrkjum við ekki bara okkur sjálf heldur líka samfélagið okkar. Við hjá Sjóvá erum afar stolt af því að leggja þessu málefni lið,“ segir Lára.