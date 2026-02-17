Með nýju Reykjavíkurmódeli í leikskólamálum gætu leikskólagjöld lækkað um nokkur þúsund krónur á mánuði hjá ákveðnum barnafjölskyldum í Reykjavík á meðan aðrir foreldrar gætu þurft að greiða umtalsvert meira. Markmiðið er meðal annars að bæta mönnun, starfsaðstæður og faglegt starf á leikskólum. Oddviti Vinstri grænna segir frekari aðgerðir í farvatninu í leikskólamálum, staðan undanfarin ár hafi verið óboðleg. Formaður Samtaka foreldra leikskólabarna segir vonbrigði að borgaryfirvöld varpi með þessu frekara samviskubiti yfir á foreldra.
Fulltrúar borgarstjórnarmeirihlutans kynntu í dag nýtt Reykjavíkurmódel í leikskólamálum. „Við erum að boða endurgjaldslausan tíma fyrir börn fjölskyldna í 36 stundir. Svo höfum við innleitt nýja afsláttarflokka sem taka betur mið af raunverulegum aðstæðum fólks,“ segir Líf Magneudóttir, oddviti VG sem leiddi stýrihóp borgarinnar í leikskólamálum.
Þá á að skapa hvata til að fá foreldra til að skrá raundvalartíma barna sinna.
Tökum dæmi um einstætt foreldri með eitt barn og á bilinu 670 þúsund til 1,084 milljónir krónur í tekjur á mánuði sem þarf að nýta hámarksdvalartíma, eða 42,5 klukkustundir á viku. Viðkomandi mun miðað við þessar forsendur greiða rúmar 34 þúsund krónur á mánuði í Reykjavíkurmódelinu sem er tæpum 8.600 krónum meira en í núverandi kerfi. Foreldri í sömu stöðu sem hins vegar nýtir aðeins 36 klukkustundir á viku greiðir tæpar 15300 krónur á mánuði, það er aðeins fæðisgjald, sem er ríflega 7.600 minna en viðkomandi greiðir á mánuði í núverandi kerfi. Ofan á þetta bætist kostnaður vegna skráningardaga sem nemur 5000 krónum á dag. Þannig myndi nýting þriggja skráningardaga í dymbilviku til dæmis kosta 15.000 krónur aukalega í páskamánuðinum.Ef litið er til sambúðarfólks með 1,5 milljónir eða meira á mánuði í samanlagðar tekjur og tvö börn lítur dæmið svona út, að teknu tilliti til systkinaafsláttar: Kostnaður á mánuði miðað við hámarksdvalartíma myndi í þessu tilfelli hækka um hátt í 13 þúsund á mánuði, en sambúðarfólk með sömu tekjur sem nýtir aðeins 36 tíma á viku myndi borga rúmum 18 þúsund krónum minna en þau gera nú.
Reykjavíkumódelið felur ekki aðeins í sér breytingar á gjaldskrá, heldur er til að mynda einnig lögð aukin áhersla á að efla íslenskukunnáttu starfsfólks og lokunardögum verður fjölgað um einn.
Albína Hulda Pálsdóttir, formaður Samtaka foreldra leikskólabarna, telur Reykjavíkurmódelið sem kynnt var í dag standi ekki undir væntingum foreldra. „Vonbrigði að meirihlutinn í borginni ætli að velta meiri fjárhagslegum álögum og samviskubiti yfir á foreldra sem eru þegar bara að reyna að gera sitt besta í erfiðum aðstæðum. Enginn á svona mikið frí,“ segir Albína, og vísar þar til þess að alls séu lokunardagar á leikskólum fleiri en sem nemur lögbundnum frídögum á almennum vinnumarkaði. Og nú er gert ráð fyrir að þeim fjölgi um einn.
Þetta setur fyrrverandi borgarstjóri einnig spurningamerki við. „Þetta er vegferð sem við erum búin að vinna að á kjörtímabilinu og við í Framsókn erum tilbúin að styðja þetta í grunnatriðum en þessi lokunardagur hann situr í okkur vegna þess að það er skerðing á þjónustu við fjölskyldurnar í borginni,“ segir Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins og fyrrverandi borgarstjóri.Þá ítrekar Líf, að frekari aðgerðir séu í farvatninu er varða leikskóla. „Við verðum að gera eitthvað vegna þess að það er algjörlega óboðlegt hvernig þetta hefur verið undanfarin ár,“ segir Líf. „Það verður meira að koma til og við erum með ýmislegt á teikniborðinu.“