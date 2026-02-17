Neitar að hafa nauðgað stúlku milli trjáa

Karlmaður búsettur erlendis hefur verið ákærður fyrir að nauðga fjórtán ára stúlku í júlí árið 2024. Honum er gefið að sök að hafa látið stúlkuna hafa við sig munnmök og haft við hana samræði á milli trjáa við göngustíg á ótilgreindum stað.
Þetta segir í ákæru á hendur manninum, sem þingfest var í Héraðsdómi Reykjaness í gær. Baldvin Már Kristjánsson, verjandi mannsins, segir í samtali við Vísi að maðurinn hafi neitað sök við þingfestinguna.
Í ákærunni segir að þess sé krafist að maðurinn verði dæmdur til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Þá segir að faðir stúlkunnar krefjist miskabóta upp á fjórar milljónir króna fyrir hönd dóttur sinnar.