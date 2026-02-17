Innlent

Neitar að hafa nauðgað stúlku milli trjáa

Brot mannsins er sagt hafa verið framið milli trjáa við göngustíg.
Karlmaður búsettur erlendis hefur verið ákærður fyrir að nauðga fjórtán ára stúlku í júlí árið 2024. Honum er gefið að sök að hafa látið stúlkuna hafa við sig munnmök og haft við hana samræði á milli trjáa við göngustíg á ótilgreindum stað.

Þetta segir í ákæru á hendur manninum, sem þingfest var í Héraðsdómi Reykjaness í gær. Baldvin Már Kristjánsson, verjandi mannsins, segir í samtali við Vísi að maðurinn hafi neitað sök við þingfestinguna.

Í ákærunni segir að þess sé krafist að maðurinn verði dæmdur til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Þá segir að faðir stúlkunnar krefjist miskabóta upp á fjórar milljónir króna fyrir hönd dóttur sinnar.

