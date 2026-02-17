Maguire hlóð rafhlöðurnar á Fróni Magnús Jochum Pálsson skrifar 17. febrúar 2026 14:59 Maguire-hjónin nutu sína á Íslandi og hittu stóran aðdáanda. Harry Magurie, varnarmaður Manchester United, er greinilega sáttur með frí sitt og eiginkonu sinnar á Íslandi því hann birti langa myndasyrpu af dvölinni á Instagram Knattspyrnulið Manchester United datt út úr enska bikarnum fyrr á árinu og fengu leikmenn félagsins því pásu milli síðasta leikjar þann 10. febrúar til þess næsta þrettán dögum síðar. Einn þeirra sem nýtti pásuna í stutt frí var Maguire sem ákvað að skella sér til Íslands yfir síðustu helgi. Hann nýtti tímann vel á Íslandi, dvaldi á The Retreat Hotel við Bláa lónið, þar sem hann hitti meðal annars einkaþjálfarann Egil Einarsson, og naut Norðurljósanna. „Fullhlaðinn🔋,“ skrifaði hann við myndaveislu sem hann birti af sér og eiginkonunni Fern Maguire á Instragram. View this post on Instagram A post shared by Harry Maguire (@harrymaguire93) Frægir á ferð Manchester United Enski boltinn Bláa lónið Mest lesið „Ósmekkleg“ meðferð á eldri leikurum og álagið keyrt upp Menning „Það er ekki nokkur leið að reka Færeyinginn úr Mosfellsbæ“ Lífið Birgir Hákon orðinn pabbi Lífið Vinkonuferð til Íslands tók óvænta stefnu Lífið Albert gaf Villa málverk af mótorhjólaferðinni Lífið Sturluð vika hjá Kristmundi Axel Tónlist Fimmtán lífsseigar mýtur um mataræði og næringu Lífið Óperan lifir á íslensku Gagnrýni Borðaði „bara“ 30 bollur á bolludaginn Lífið Epstein sem Drakúla endurfæddur Lífið Fleiri fréttir Maguire hlóð rafhlöðurnar á Fróni Albert gaf Villa málverk af mótorhjólaferðinni Tók í spaðann á Gene Simmons: „You would be popular in jail“ Epstein sem Drakúla endurfæddur Birgir Hákon orðinn pabbi Borðaði „bara“ 30 bollur á bolludaginn Robert Duvall látinn Stofnaði kökufyrirtæki 21 árs í Köben og fyrstu árin voru erfið „Það er ekki nokkur leið að reka Færeyinginn úr Mosfellsbæ“ Raunveruleg saga Rothschild: Stríð, goðsagnir og ævintýraleg auðæfi Aldrei áður eytt jafn miklu í samgöngur Fimmtán lífsseigar mýtur um mataræði og næringu Annie Mist eignaðist sitt þriðja barn Vinkonuferð til Íslands tók óvænta stefnu „Við kölluðum það einu sinni sexisma og rasisma“ Stjörnulífið: Valentínusarást og grísir á ströndinni Júnía Lín frumsýndi kærastann Úr verslunarrekstri á „fínni útgáfuna“ af ítalskri knæpu Dimmt um hábjartan dag „Mér fannst hann djarfur að vera ekkert að fela þetta“ Krakkatía vikunnar: Skál, norðurljós og Solla stirða Ólst upp á sjónum og fann köllunina í stýrishúsinu Dreymir um að hræða íslenska þjóð upp úr skónum Fréttatía vikunnar: Oddvitar, Apple og medalíur Óðinn Svan hættur hjá Rúv: „Maður getur ekki verið atvinnulaus lengi“ Mari Jaersk tilkynnti kynið úti í náttúrunni Elísa og Rasmus gengu í það heilaga Bridgespaði seldi í Köldulind á 237 milljónir Kann sjö tungumál, með fimm háskólagráður og kennir dönsku Lokar hringnum eftir tíu ár erlendis Sjá meira