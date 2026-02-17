Lífið

Maguire hlóð raf­hlöðurnar á Fróni

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Maguire-hjónin nutu sína á Íslandi og hittu stóran aðdáanda.
Harry Magurie, varnarmaður Manchester United, er greinilega sáttur með frí sitt og eiginkonu sinnar á Íslandi því hann birti langa myndasyrpu af dvölinni á Instagram

Knattspyrnulið Manchester United datt út úr enska bikarnum fyrr á árinu og fengu leikmenn félagsins því pásu milli síðasta leikjar þann 10. febrúar til þess næsta þrettán dögum síðar.

Einn þeirra sem nýtti pásuna í stutt frí var Maguire sem ákvað að skella sér til Íslands yfir síðustu helgi. Hann nýtti tímann vel á Íslandi, dvaldi á The Retreat Hotel við Bláa lónið, þar sem hann hitti meðal annars einkaþjálfarann Egil Einarsson, og naut Norðurljósanna.

„Fullhlaðinn🔋,“ skrifaði hann við myndaveislu sem hann birti af sér og eiginkonunni Fern Maguire á Instragram.

