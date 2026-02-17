Tók í spaðann á Gene Simmons: „You would be popular in jail“ Stefán Árni Pálsson skrifar 17. febrúar 2026 13:02 Páll er einn mesti Kiss aðdáandi landsins. Umhverfissálfræðinginn Pál Jakob Líndal þekkja margir úr almennri umræðu um samspil umhverfis og andans en færri vita að hann er einn harðasti aðdáandi hljómsveitarinnar KISS á landinu. Ísland í dag heimsótti Pál og fór yfir hvað það er við KISS sem hefur heillað í öll þessi ár. „Stærsta stundin í lífi mínu er þetta hérna stöff. Það eru fyrstu tónleikarnir. Þetta eru tónleikar 22. mars 1999 í Bersi-höllinni í París. Þarna eru upprunalegir meðlimir,“ segir Páll. „Ég gjörsamlega tapaði mér,“ segir Páll og bætir við að þetta hafi í raun verið hans helsta augnablik í lífinu. Páll uppgötvaði KISS þegar hann var um tíu ára aldurinn. „Þarna er lagið Lick it Up nýlega komið út,“ segir Páll sem var frekar seinn á KISS-vagninn miðað við sína jafnaldra. Þarna upphófst mikil eyðimerkurganga því flestir bekkjarfélagar hans höfðu sagt skilið við KISS og byrjaðir að halda upp á Duran Duran. Lífstíll Það má segja að þessi eyðimerkurganga hafi varað til ársins 1996 þegar upprunalegir meðlimir KISS komu aftur saman og blásið var til tónleikaferðalags. Þetta ferðalag sló í gegn á heimsvísu, sló raunar ýmis met. Uppreist æru fyrir KISS-liða og aðdáendur þeirra. Síðan þá hafa meðlimir KISS haldið aðdáendum sínum við efnið með alls kyns viðburðum, varningi og tónleikum, allt þar til sveitin hætti að troða upp í lok árs 2023. En hvað er það við KISS sem heillar? Varla er það bara tónlistin? „KISS í mínum huga er í raun bara lífsstíll. Þetta er bara hugmyndafræði. Fyrir mig hefur KISS skipt töluverðu máli því þeir bjuggu til konsept, fylgdu konseptinu eftir algjörlega óháð hvað öðrum fannst um það sem þeir voru að gera. Þannig að þeir fylgdu sínum draumum. Ég hef nýtt mér það,“ segir Páll. KISS-ástin er sem sagt djúp. „Maður hefur leitað í KISS þegar hefur harðnað á dalnum. Þeir hjálpa manni að komast aftur upp á yfirborðið.“ Páll myndaði fyrri KISS-saumaklúbbinn árið 1997 í félagi við aðra og sá hópur hittist reglulega til ársins 2000. Svo má segja að árið 2014 hafi verið örlagaár þegar kemur að KISS-maníunni sem Páll segir að heltaki sig því þá gekk hann í nýstofnaða aðdáendaklúbbinn KISS Army Iceland. Í kringum stofndaginn voru heil átta hundruð manns sem skráðu sig eins og skot í þennan friðsama her. Í kjölfarið var annar saumaklúbbur stofnaður, hlaðvarpi um KISS hleypt af stokkunum og ábreiðsveitin KISS stofnuð þar sem Páll er söngvari. Páll og KISS-saumaklúbburinn fór tvisvar í KISS-skemmtiferðasiglingu þar sem hópurinn hitti alla meðlimi KISS og fékk með þeim mynd. Í fyrra skiptið stillti Páll sér upp með hetjunum í bleikri skyrtu, með svitabletti í handarkrikunum. Þá stóð ekki á orðheppni Gene Simmons, aðalmannsins í KISS, sem sagði við Pál: „You would be popular in jail.“ Sjón er sögu ríkari en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni. Ísland í dag Mest lesið „Ósmekkleg“ meðferð á eldri leikurum og álagið keyrt upp Menning Birgir Hákon orðinn pabbi Lífið „Það er ekki nokkur leið að reka Færeyinginn úr Mosfellsbæ“ Lífið Vinkonuferð til Íslands tók óvænta stefnu Lífið Sturluð vika hjá Kristmundi Axel Tónlist Fimmtán lífsseigar mýtur um mataræði og næringu Lífið Borðaði „bara“ 30 bollur á bolludaginn Lífið Óperan lifir á íslensku Gagnrýni Epstein sem Drakúla endurfæddur Lífið Stofnaði kökufyrirtæki 21 árs í Köben og fyrstu árin voru erfið Lífið Fleiri fréttir Tók í spaðann á Gene Simmons: „You would be popular in jail“ Epstein sem Drakúla endurfæddur Birgir Hákon orðinn pabbi Borðaði „bara“ 30 bollur á bolludaginn Robert Duvall látinn Stofnaði kökufyrirtæki 21 árs í Köben og fyrstu árin voru erfið „Það er ekki nokkur leið að reka Færeyinginn úr Mosfellsbæ“ Raunveruleg saga Rothschild: Stríð, goðsagnir og ævintýraleg auðæfi Aldrei áður eytt jafn miklu í samgöngur Fimmtán lífsseigar mýtur um mataræði og næringu Annie Mist eignaðist sitt þriðja barn Vinkonuferð til Íslands tók óvænta stefnu „Við kölluðum það einu sinni sexisma og rasisma“ Stjörnulífið: Valentínusarást og grísir á ströndinni Júnía Lín frumsýndi kærastann Úr verslunarrekstri á „fínni útgáfuna“ af ítalskri knæpu Dimmt um hábjartan dag „Mér fannst hann djarfur að vera ekkert að fela þetta“ Krakkatía vikunnar: Skál, norðurljós og Solla stirða Ólst upp á sjónum og fann köllunina í stýrishúsinu Dreymir um að hræða íslenska þjóð upp úr skónum Fréttatía vikunnar: Oddvitar, Apple og medalíur Óðinn Svan hættur hjá Rúv: „Maður getur ekki verið atvinnulaus lengi“ Mari Jaersk tilkynnti kynið úti í náttúrunni Elísa og Rasmus gengu í það heilaga Bridgespaði seldi í Köldulind á 237 milljónir Kann sjö tungumál, með fimm háskólagráður og kennir dönsku Lokar hringnum eftir tíu ár erlendis Minnast Van Der Beek: „Hans verður saknað að eilífu“ „Erum bara vinir“ Sjá meira