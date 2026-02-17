Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir leikkona ritar afar athyglisverða grein sem hún birtir á Vísi undir yfirskriftinni: Hvernig höfnum við blóðsugu-hagkerfi heimsins og sameinumst um uppvaxtar-hagkerfi. Hún telur Epsteinmálið tilefni til vakningar, sem reyndar langafi hennar hafði boðað fyrir margt löngu síðan.
Í greininni segir hún af því að langafi hennar Valdimar Ásmundsson, sem fæddur er 1852, ritstjóri og þýðandi, hafi vitjað hennar.
„Hann minnti mig á útgáfu sína og þýðingu á Drakúla frá 1900 eftir Bram Stoker. Stoker lét langafa í té frumdrög – mögulega ónotað efni – fyrir íslensku þýðinguna, en afi tók sér verulegt skáldaleyfi í sinni útgáfu bókarinnar Makt Myrkranna (Máttur myrkursins).“
Steinunn Ólína segir að Valdimar hafi endurskapað Drakúla sem pólitíska spennusögu þar sem greifinn var leiðtogi kynferðislega drifins alþjóðlegs elítuklúbbs. Þetta hljómar kunnuglega.
Steinunn telur að slíkt fólk ætti aldrei að vera við völd en hér er hægara sagt en í að komast. Lýðræðið er í orði en ekki á borði.
„Stöðug barátta almennings við stjórnvöld sem verjast því að fjárfesta í velferð almennings. Skelfilegar upphæðir almannafjár sem streymir í vafasamar og banvænar aðgerðir. Þjóðir sem gefa og styðja á meðan almenningur landa berst í bökkum.”
Steinunn Ólína segir þetta ekki svona í pottinn búið fyrir mistök, þetta sé kerfislægt og skipulagt.
“Og nú, þegar við erum að átta okkur á því hvað Epstein-skjölin raunverulega afhjúpa, verður það ljóst:
Almenningur hinna svokölluðu lýðræðisríkja, þarf að krefjast þess – land fyrir land – að leiðtogar okkar hætti tafarlaust að starfa sem umboðsmenn okkar í alþjóðasamskiptum.”
Steinunn hvetur til þess að öll ráðstöfun almannafjár til erlendra aðgerða, hvort heldur er til hjálparstarfs, stríðs, vísinda eða tækni meðan við veltum því fyrir okkur til hvers er verið að ausa almannafé til þessara þátta.
„Nú fræðumst við um viðurstyggilega glæpi sem framdir hafa verið. Við sjáum ógnvekjandi skipulag birtast okkur: sem lokkaði, fangaði og hneppti áberandi og heimsfrægt stjórnmálafólk í ánauð – vegna siðleysis og skorts á háttvísi – og gerði þau þar með að strengjabrúðum á sviði sem hin ofurríku stjórnuðu,“ segir Steinunn Ólína meðal annars í grein sinni.