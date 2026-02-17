Kynna breytta Reykjavíkurleið í dag

Reykjavíkurleiðin, leikskólaleiðin í Reykjavík, verður kynnt á blaðamannafundi í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag. Reykjavíkurleiðin var fyrst kynnt síðasta haust og fór þá í samráð. Eftir samráð var tillögunum breytt og þær sendar í jafnréttismat. Breyttar tillögur verða kynntar í ráðhúsinu klukkan 11.
Í tilkynningu frá borginni um blaðamannafundinn segir að um sé að ræða töluverðar breytingar á leikskólamálum í Reykjavík. Hægt verður að horfa á fundinn í beinni á Vísi.
Leikskólastjórar í Reykjavík kölluðu fyrr í mánuðinum eftir skýrum aðgerðum frá borginni um hvernig eigi að bæta starfsaðstæður í leikskólum svo hægt sé að innleiða að fullu styttingu vinnuvikunnar. Það sé mikill mönnunarvandi og álagið sem fylgi starfinu hafi valdið því að fólk leiti annað.
Reykjavíkurleiðin á að vera svar við þessum vanda. Þegar hún var kynnt kom fram í kynningu að með breytingunum væri það von borgarinnar að komið yrði í veg fyrir fáliðun og að fyrirsjáanleiki yrði meiri í starfinu fyrir bæði starfsfólk og foreldra. Tillögurnar gerðu ráð fyrir miklum breytingum á gjaldskrá auk þess sem kynntir voru nýir afslættir sem hvetja eiga foreldra til að stytta dvalartíma barna sinna. Vinnutími starfsfólks á að vera 36 klukkustundir en meðaldvalartími barna er yfir 40 klukkustundir. Breytingunum er ætlað að tryggja að vinnutími starfsfólks verði 38 klukkustundir.
Þegar Reykjavíkurleiðin var kynnt var áætlað að hún yrði innleidd um áramótin. Mikill stuðningur er meðal leikskólastjórnenda og starfsfólks leikskóla fyrir innleiðingu breytinganna en í umsögnum í samráðsgátt borgarinnar mátti sjá nokkra mótstöðu og gagnrýni frá ýmsum verkalýðsfélögum, utan Eflingar og Félagi leikskólakennara, og foreldrum, sérstaklega þeim sem einstæðir eru.
Ekki verður innritað í fjóra leikskóla í Reykjavík á þessu ári vegna framkvæmda. Leikskólarnir eru Hagaborg, Sæborg, Borg og Vinagerði. Foreldrar sem hafa valið leikskólana í umsókn eru hvattir til að breyta umsókn. Börn sem eru skráð í Hagaborg og Vonagerði verða færð annað.
Líf Magneudóttir, formaður stýrihóps um leikskólaleiðina og oddviti Vinstri grænna í Reykjavík, segir stýrihópinn enn að vinna úr umsögnum um Reykjavíkurleiðina svokölluðu. Líf segir hópinn stefna á að kynna breytingar Reykjavíkurleiðinni eftir áramót.
Einstæðir foreldrar með meðallaun sem þurfa meira en átta tíma dvöl barns í leikskóla og þurfa að nota alla skráningardaga leikskóla í Reykjavík geta búist við því á því að leikskólagjöld þeirra hækki um allt að 185 prósent verði af fyrirhuguðum breytingum á gjaldskrá leikskóla í Reykjavík. Gjöld þeirra sem geta sótt klukkan 14 eða fyrr á föstudögum lækka í nýrri gjaldskrá, stundum verulega.