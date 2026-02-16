Nýr samfélagsmiðill bara fyrir Íslendinga Bjarki Sigurðsson skrifar 16. febrúar 2026 22:46 Kristján Leó er einn stofnenda samfélagsmiðilsins. Vísir/Lýður Valberg Nýr séríslenskur samfélagsmiðll á að takast á við gervimenni og auglýsingaflóð sem einkenna aðra miðla. Notendur nota rafræn skilríki til að skrá sig inn. Slapp er splunkunýr íslenskur samfélagsmiðill, búinn til af æskuvinum sem fannst þeir miðlar sem þjóðin hangir á verða minna og minna spennandi. „Þú sérð ekki lengur efni frá vinum og fjölskyldu sem þú vilt sjá. Markmiðið okkar er að leysa þetta þannig að fólk getið lokað þessum öppum og farið inn á Slappið,“ segir Kristján Leó Guðmundsson, einn af stofnendum Slapps. Til að skrá sig inn á miðilinn þarf að nota rafræn skilríki, svo enginn geti komið fram undir dulnefni. „Þú ert alltaf með þitt nafn, þú veist að ég er ég. Þetta kemur líka í veg fyrir að fólk geti búið til botta eða meme-síður. Þetta er allt bara alvöru fólk.“ Djamm-takkinn vinsælastur Á miðlinum er hægt að spjalla við vini sína, búa til hópa og jafnvel selja vörur. Einn eiginleiki slær rækilega í gegn hjá fólki. „Það er djamm-takkinn. Þá geturu sagt Ég er á djamminu og allir félagar þínir sem eru líka á djamminu fá líka tilkynningu í símann.“ Að fá fólk inn á miðilinn sé mikilvægast. „Greinilegt að fólk sé sammála að það sé orðið þreytt á gömlu samfélagsmiðlunum og vilja fá eitthvað nýtt. Flestum finnst þeir vera missa af ef þeir fara af miðlunum, því það eru allir þarna inn á og þeir vilja ekki missa af. En núna er komin hliðstæða,“ segir Kristján. Samfélagsmiðlar Tengdar fréttir Þróuðu vefsíðu sem segir til um umferð Ungur forritari hvetur fólk til að nota nýja vefsíðu sem segir til um hve mikil umferð er á höfuðborgarsvæðinu. Vefsíðan geti komið sér vel, nú þegar fólk er í óða önn að undirbúa áramótin. 29. desember 2024 23:01 Mest lesið Gleymdu að lækka launin og senda nú bakreikning Innlent „Kristrún eini hagfræðingur landsins sem hefur rétt fyrir sér“ Innlent Hildigunnur hættir strax eftir ákvörðun ráðherra Innlent Sakfelldar fyrir að brjótast um borð í hvalveiðiskip Innlent Talinn hafa selt eiginkonuna til yfir 120 kaupenda í Pelicot-máli Svíþjóðar Erlent Mánudagsmorgunn í Kaffistofu Samhjálpar Innlent „Alveg hræðilegt ástand“ Innlent Þjökuð af samviskubiti meðan pabbinn bíður eftir plássi Innlent Obama gefur út yfirlýsingu um mögulega tilvist geimvera Erlent Afi sakaður um að nudda kynfæri stúlku Innlent Fleiri fréttir Nýr samfélagsmiðill bara fyrir Íslendinga Opinbera komið til móts við fimm ábendingar af 23 Óhollustuskattur hafi mest áhrif á þá tekjulægri Gunnar, Guðfinnur og Sigríður á leið úr bæjarstjórn „Alveg hræðilegt ástand“ Aldraðir stíga fram og opna sig um „hræðilega stöðu“ Ekið á gangandi vegfaranda Suðurlandsvegi lokað vegna áreksturs tveggja bíla „Þetta er sorglegur dagur fyrir lýðræðið“ „Kristrún eini hagfræðingur landsins sem hefur rétt fyrir sér“ Brynja Dan vill leiða lista Framsóknar í Garðabæ Samþykktu heimild til að svipta flóttamenn vernd Þurfa að brúa sex milljarða króna bil Formaður Pírata sækist eftir öðru til fjórða sæti Hildigunnur hættir strax eftir ákvörðun ráðherra Styrkur svifryks áfram hár í borginni Lögga ákærð fyrir leit án heimildar Yfirvöld hafi útvegað tvö ný rými og óbreytt ástand Afi sakaður um að nudda kynfæri stúlku Sakfelldar fyrir að brjótast um borð í hvalveiðiskip Arnar Eggert hafnar því að HÍ sé „vók-útungunarstöð“ Verra að vera í bíl en gangandi í svifrykinu Kristinn Jón tekur slaginn við Alexöndru Fólk sólgið í bollur og mjög opið fyrir nýjungum Óbreytt ástand á Landspítala og svifrykið hrellir borgarbúa Kallar eftir rannsókn á snjóflóðinu á Flateyri Gleymdu að lækka launin og senda nú bakreikning Guðmundur Ingi gefur ekki kost á sér Þjökuð af samviskubiti meðan pabbinn bíður eftir plássi Stillir sér upp á miðjunni Sjá meira