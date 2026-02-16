Lífið

Robert Duvall látinn

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Robert Duvall með óskarsverðlaun fyrir besta leik í aðalhlutverki fyrir myndina Tender Mercies.
Robert Duvall með óskarsverðlaun fyrir besta leik í aðalhlutverki fyrir myndina Tender Mercies. Getty/Bill Nation

Bandaríski leikarinn Robert Duvall er látinn, 95 ára að aldri. Hann lést á heimili sínu í Virgina-fylki í Bandaríkjunum í gærkvöldi.

Luciana Duvall, eiginkona hans, greinir frá andlátinu á samfélagsmiðlum.

„Í gær kvöddum við elsku eiginmanninn minn, dáðan vin og einn besta leikara okkar tíma. Bob lést á heimili okkar, umvafinn ást og umhyggju,“ skrifar hún á Facebook en TMZ greinir frá.

Duvall er helst þekktur fyrir leik sinn í The Godfather og The Apostle. Hann hlaut fjölda verðlauna fyrir leik sinn, þar á meðal fern Golden Globes-verðlaun og Óskarsverðlaun fyrir besta leik í kvikmyndinni Tender Mercies.

Herþjónustan heillaði ekki

Duvall var fæddur í janúar 1931 í San Diego-borg í Kaliforníu. Faðir hans var í bandaríska sjóhernum og bjóst við því að sonurinn myndi fylgja í fótspor hans. Duvall sinnti herskyldu í tvö ár en flutti síðan til New York-borgar til að stunda leiklistarnám. Meðal samnemenda hans voru Dustin Hoffman og Gene Hackman, sem síðar urðu einnig frægir leikarar.

Hann hóf leiklistarferil sinn á sviðinu er hann varði einu sumri í að leika í Gateway Playhouse-leikhúsinu. Sú reynsla leiddi til þess að hann fékk hlutverk sem Boo Radley í kvikmyndinni um bókina To Kill a Mockingbird árið 1962.

Duvall lék einnig í sjónvarpsþáttum á við Naked City og Alfred Hitchcock Presents en frammistaða hans í To Kill a Mockingbird leiddi til þess að hann fékk hlutverk í kvikmyndunum The Chase, Bullitt og True Grit.

Fjöldi verðlauna í safnið

Duvall var fyrst tilnefndur til Óskarsverðlaunanna árið 1973 fyrir leik sinn sem Tom Hagen í The Godfather. Hann var aftur tilnefndur til verðlaunanna árið 1984 sem besti leikarinn í kvikmyndinni Tender Mercies. Þar túlkaði hann hlutverk söngvarans Mac Sledge sem átti við áfengisvandamál að stríða og varð sú túlkun til þess að hann hreppti verðlaunin.

Leikur hans í kvikmyndinni Apocalypse Now er mörgum minnisstæður og skaut honum upp á stjörnuhimininn.

Auk Óskarsverðlaunanna hlaut Duvall British Academy Film Award, tvenn Emmy-verðlaun, fjögur Golden Globes-verðlaun og Screen Actors Guild-verðlaun á ferlinum.

Fjórar eiginkonur en engin börn

Duvall gifti sig fjórum sinnum en eignaðist engin börn. Hann giftist Barböru Benjamin árið 1964 en þau kynntust við tökur á To Kill a Mockingbird. Leiðir þeirra skildu árið 1975 og var hann svo giftur Gail Youngs í fjögur ár, 1982 til 1986.

Þriðja hjónaband hans var með Sharon Brophy árin 1991 til 1995. Árið 2005 gekk Duvall í fjórða hjónabandið með Luciana Pedraza en þau hittust fyrst í Argentínu árið 1997. Það var rúmlega fjörutíu ára aldursmunur á þeim hjónum en áttu þau bæði afmæli þann 5. janúar. 

Fréttin hefur verið uppfærð.

Andlát Bandaríkin Hollywood


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.