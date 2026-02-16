Lífið

Stjörnulífið: Valentínusarást og grísir á ströndinni

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Stjörnurnar fóru á stjá í síðustu viku og gerðu ýmislegt.
Stjörnurnar koma vel undan þorranum og um helgina sveif heilagur Valentínus yfir vötnum. Margir fóru út að borða, aðrir fengu sér forskot á bollusæluna og sumir fögnuðu ástinni erlendis.

Valentínusardagurinn var á laugardaginn 14. febrúar og fögnuðu því margir ástinni með því að kaupa blóm, súkkulaði eða aðra glaðninga handa sínum heittelskuðu.

Frumsýndi nýjan kæró

Ein þeirra sem fagnaði Valentínusardeginum í örmum ástarinnar var Júnía Lín Jónsdóttir, tónlistarkona og listrænn stjórnandi Laufeyjar, en hún frumsýndi um leið nýja kærastann á miðlunum.

Hann heitir Alex Ashton, er með stærðfræði- og tölvunarfræðigráðu frá Kólumbíuháskóla og er einn af eigendum markaðsstofunnar Agency Eight sem sérhæfir sig í markaðssetningu meðal áhrifavalda.

Tveir fyrrverandi varaformenn

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hefur verið dugleg að deila svipmyndum frá lífi sínu í New York þar sem hún er í námi við Columbia-háskóla.

Hún fékk greinilega góða gesti í síðustu viku því á myndum mátti sjá þingmanninn Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur og sendiherrann Svanhildi Hólm Valsdóttur.

Kenndi fylgjendum að fallbeygja

Kolfreyja Sól Bogadóttir, betur þekkt undir listamannsnafninu Alaska1867, birti færslu þar sem hún fór yfir fallbeyginguna á listamannsnafninu sem er ólík fallbeygingunni á nafni ríkisins.

Alaska/Alösku/Alösku/Alösku

Ekki er ljóst hvers vegna Alaska birti færsluna en hugsanlega var fjölmiðlaumfjöllun um að hún væri að slá sér upp með rapparanum Flóna.

„Hér er alaska um flösku frá tösku til ayahuöscu,“ skrifar prófúsetinn Arnar Ingi við myndina.

Saludos de Buenos Aires

Helga Sigrún Hermannsdóttir, eigandi Dóttir skin, hefur verið á ferðalagi um Argentínu með kærasta sínum Jóni Davíð Davíðssyni, eins eiganda Húrra Reykjavíkur og Flateyjar, og sendir kveðjur frá Buenos Aires til fylgjenda sinna.

„Ouuu wowowow“

Brynhildur Gunnlaugsdóttir hefur verið á ferðalagi um Dubai og birti flotta myndaveislu frá ferðalaginu.

Grísir á ströndinni

Brynja Bjarnadóttir Anderiman hefur verið í sólarlandafríi með kærasta sínum, Arnari Gauta, í Tælandi. Þau skoðuðu litla grísi á ströndinni í vikunni.

Gugga gerði sig til

Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, gerði sig til fyrir húllumhæ í Köben með vinkonum og birti speglasjálfu af þeim.

Dívukvöld hjá Wiigum og vinum

Förðunaráhrifavaldurinn Embla Wiigum fór á dívukvöld með vinum sínum og fékk sér nokkra drykki.

Sæta... brauð

Tónlistarmaðurinn birti myndaröð af sætabrauði og kærustu sinni, Ernu Maríu Björnsdóttur.

Jói P <3 Molly

Jóhann Damian Patreksson, betur þekktur sem Jói P, birti mynd af sér með kærustunni, Molly Carol Mitchell á valentínusardaginn.

Fagnaði afmæli kærastans

Sunneva Einarsdóttir fagnaði afmæli kærasta síns, Benedikts Bjarnasonar, í vikunni.

Alþjóðlegi rokkdagurinn

Tónlistarkonan og sviðshöfundurinn Tatjana Dís Aldísardóttir fagnaði alþjóðlega rokkdeginum í Björgvin í Noregi.

Nice í Nice

Elísabet Gunnarsdóttir naut borgarinnar Nice með eiginmanni sínum, Gunnari Steini Jónssyni.

Hjartað í hámarkspúlsi

Vinkonur Birnu Maríu Másdóttur, markaðsstjóra Nóa Síríus, héldu steypiboð fyrir móðurina verðandi.

„Hjartað stútfullt og líklega ennþá í hámarkspúlsi eftir að hafa verið gjörsamlega tekin 🩵🫀“ skrifaði Birna í færslu um boðið.

Hvað fær hann í Valentínusargjöf?

Bryndís Líf Eiríksdóttir færir Valentínusi sínum barn að gjöf í ár.

Flestir föttuðu að hún væri Bósi

Tara Sif Birgisdóttir, dansari og fasteignasali, klæddi sig eins og Bósi ljósár í tilefni af fimm ára afmæli sonar síns þar sem þemað var Leikfangasögu-serían.

Orð óþörf

Fyrirsætan Helen Óttars birti sæta mynd af sér með kærasta sínum, gítarleikaranum Ruben Pollock, á Valentínusardaginn og lét myndina standa án óþorfa orða

Krúttlegur dagur

Ástrós Traustadóttir sýndi frá krúttlegum degi í lífi sínu.

„Bara venjulegur sunnudagur“

Gummi kíró birti ansi töffaralega mynd af sér í gær og skrifaði við hana: „Ekki tískuvika. Bara venjulegur sunnudagur“

Kærasta Gumma, at

