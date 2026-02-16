Stjörnulífið: Valentínusarást og grísir á ströndinni

Stjörnurnar koma vel undan þorranum og um helgina sveif heilagur Valentínus yfir vötnum. Margir fóru út að borða, aðrir fengu sér forskot á bollusæluna og sumir fögnuðu ástinni erlendis.
Valentínusardagurinn var á laugardaginn 14. febrúar og fögnuðu því margir ástinni með því að kaupa blóm, súkkulaði eða aðra glaðninga handa sínum heittelskuðu.
Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.
Ein þeirra sem fagnaði Valentínusardeginum í örmum ástarinnar var Júnía Lín Jónsdóttir, tónlistarkona og listrænn stjórnandi Laufeyjar, en hún frumsýndi um leið nýja kærastann á miðlunum.
Hann heitir Alex Ashton, er með stærðfræði- og tölvunarfræðigráðu frá Kólumbíuháskóla og er einn af eigendum markaðsstofunnar Agency Eight sem sérhæfir sig í markaðssetningu meðal áhrifavalda.
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hefur verið dugleg að deila svipmyndum frá lífi sínu í New York þar sem hún er í námi við Columbia-háskóla.
Hún fékk greinilega góða gesti í síðustu viku því á myndum mátti sjá þingmanninn Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur og sendiherrann Svanhildi Hólm Valsdóttur.
View this post on Instagram A post shared by Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir (@aslaugarna)
A post shared by Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir (@aslaugarna)
Kolfreyja Sól Bogadóttir, betur þekkt undir listamannsnafninu Alaska1867, birti færslu þar sem hún fór yfir fallbeyginguna á listamannsnafninu sem er ólík fallbeygingunni á nafni ríkisins.
Alaska/Alösku/Alösku/Alösku
Alaska/Alösku/Alösku/Alösku
View this post on Instagram A post shared by Alaska1867 (@alaska_1867)
A post shared by Alaska1867 (@alaska_1867)
Ekki er ljóst hvers vegna Alaska birti færsluna en hugsanlega var fjölmiðlaumfjöllun um að hún væri að slá sér upp með rapparanum Flóna.
„Hér er alaska um flösku frá tösku til ayahuöscu,“ skrifar prófúsetinn Arnar Ingi við myndina.
Helga Sigrún Hermannsdóttir, eigandi Dóttir skin, hefur verið á ferðalagi um Argentínu með kærasta sínum Jóni Davíð Davíðssyni, eins eiganda Húrra Reykjavíkur og Flateyjar, og sendir kveðjur frá Buenos Aires til fylgjenda sinna.
View this post on Instagram A post shared by Helga Sigrún Hermannsdóttir (@helgasigrun)
A post shared by Helga Sigrún Hermannsdóttir (@helgasigrun)
Brynhildur Gunnlaugsdóttir hefur verið á ferðalagi um Dubai og birti flotta myndaveislu frá ferðalaginu.
View this post on Instagram A post shared by BRYNNY (@brynhildurgunnlaugs)
A post shared by BRYNNY (@brynhildurgunnlaugs)
Brynja Bjarnadóttir Anderiman hefur verið í sólarlandafríi með kærasta sínum, Arnari Gauta, í Tælandi. Þau skoðuðu litla grísi á ströndinni í vikunni.
View this post on Instagram A post shared by Brynja anderiman (@brynjabjarnaa)
A post shared by Brynja anderiman (@brynjabjarnaa)
Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, gerði sig til fyrir húllumhæ í Köben með vinkonum og birti speglasjálfu af þeim.
View this post on Instagram A post shared by Gugga í Gúmmíbát (@guggaigummibat)
A post shared by Gugga í Gúmmíbát (@guggaigummibat)
Förðunaráhrifavaldurinn Embla Wiigum fór á dívukvöld með vinum sínum og fékk sér nokkra drykki.
View this post on Instagram A post shared by Embla Gabríela Wigum (@emblawigum)
A post shared by Embla Gabríela Wigum (@emblawigum)
Tónlistarmaðurinn birti myndaröð af sætabrauði og kærustu sinni, Ernu Maríu Björnsdóttur.
View this post on Instagram A post shared by Aron Can Gultekin (@aroncang)
A post shared by Aron Can Gultekin (@aroncang)
Jóhann Damian Patreksson, betur þekktur sem Jói P, birti mynd af sér með kærustunni, Molly Carol Mitchell á valentínusardaginn.
View this post on Instagram A post shared by JóiPé ✱ Jóhannes Damian (@joiipe)
A post shared by JóiPé ✱ Jóhannes Damian (@joiipe)
Sunneva Einarsdóttir fagnaði afmæli kærasta síns, Benedikts Bjarnasonar, í vikunni.
View this post on Instagram A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss)
A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss)
Tónlistarkonan og sviðshöfundurinn Tatjana Dís Aldísardóttir fagnaði alþjóðlega rokkdeginum í Björgvin í Noregi.
View this post on Instagram A post shared by tatjana (@tatjanadis)
A post shared by tatjana (@tatjanadis)
Elísabet Gunnarsdóttir naut borgarinnar Nice með eiginmanni sínum, Gunnari Steini Jónssyni.
View this post on Instagram A post shared by Elísabet Gunnars (@elgunnars)
A post shared by Elísabet Gunnars (@elgunnars)
Vinkonur Birnu Maríu Másdóttur, markaðsstjóra Nóa Síríus, héldu steypiboð fyrir móðurina verðandi.
„Hjartað stútfullt og líklega ennþá í hámarkspúlsi eftir að hafa verið gjörsamlega tekin 🩵🫀“ skrifaði Birna í færslu um boðið.
View this post on Instagram A post shared by Birna María Másdóttir (@mcbibba)
A post shared by Birna María Másdóttir (@mcbibba)
Bryndís Líf Eiríksdóttir færir Valentínusi sínum barn að gjöf í ár.
View this post on Instagram A post shared by Bryndís Líf Eiríksdóttir (@brynnale)
A post shared by Bryndís Líf Eiríksdóttir (@brynnale)
Tara Sif Birgisdóttir, dansari og fasteignasali, klæddi sig eins og Bósi ljósár í tilefni af fimm ára afmæli sonar síns þar sem þemað var Leikfangasögu-serían.
View this post on Instagram A post shared by Tara Sif Birgisdóttir (@tarasifbirgis)
A post shared by Tara Sif Birgisdóttir (@tarasifbirgis)
Fyrirsætan Helen Óttars birti sæta mynd af sér með kærasta sínum, gítarleikaranum Ruben Pollock, á Valentínusardaginn og lét myndina standa án óþorfa orða
View this post on Instagram A post shared by Helen Málfríður Óttarsdóttir (@helenottars)
A post shared by Helen Málfríður Óttarsdóttir (@helenottars)
Ástrós Traustadóttir sýndi frá krúttlegum degi í lífi sínu.
View this post on Instagram A post shared by Astros Traustadottir. (@astrostraustaa)
A post shared by Astros Traustadottir. (@astrostraustaa)
Gummi kíró birti ansi töffaralega mynd af sér í gær og skrifaði við hana: „Ekki tískuvika. Bara venjulegur sunnudagur“
View this post on Instagram A post shared by G U M M I K Í R Ó (@gummikiro)
A post shared by G U M M I K Í R Ó (@gummikiro)
Kærasta Gumma, at