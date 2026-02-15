Júnía Lín frumsýndi kærastann Agnar Már Másson skrifar 15. febrúar 2026 21:46 Júnía birti mynd af sínum heittelskaða að tilefni valentínusardagsins í gær. Skjáskot/Instagram Listræni stjórnandinn Júnía Lín Jónsdóttir frumsýndi kærasta sinn í gær, á sjálfan valentínusardaginn, en hún virðist hafa fundið ástina í örmum bandarísks rekstrarstjóra og tölvunarfræðings að nafni Alex Ashton. Júnía hefur slegið í gegn vestanhafs í samstarfsverkefnum hennar með tvíburasystur sinni, Laufeyju Lín, en Júnía hefur meðal annars leikstýrt tónlsitarmyndböndum fyrir systur sína. Að tilefni valentínusardagsins í gær birti hún myndir af ástinni sinni, Alex Ashton. Ashton er með stærðfræði- og tölvunarfæðigráðu frá Kólumbíuháskóla, er einn af stofnendum markaðsstofunnar Agency Eight sem hann stofnaði í New York árið 2023. Stofan sérhæfir sig í markaðsetnigu meðal áhrifavalda. Hann er titlaður sem rekstrarstjóri Agencey Eight á síðu markaðsstofunnar, en þar segir að hann hafi einnig unnið í tvö ár við forritun og gagnaúrvinnslu hjá Amazon og síðan stýrt markaðssetningu hjá Basic.Space. Laufey birti nokkrar myndir af sínum heittelskaða. Afrakstur Júníu hefur vakið mikla athygli og á hún sjálf stóran aðdáandahóp. Nýlega fagnaði Laufey tveggja ára sambandsafmæli með sínum heittelskaða Charlie Christie. Ástin og lífið Laufey Lín Valentínusardagurinn Mest lesið „Mér fannst hann djarfur að vera ekkert að fela þetta“ Lífið Dimmt um hábjartan dag Lífið Ólst upp á sjónum og fann köllunina í stýrishúsinu Lífið Úr verslunarrekstri á „fínni útgáfuna“ af ítalskri knæpu Lífið Óðinn Svan hættur hjá Rúv: „Maður getur ekki verið atvinnulaus lengi“ Lífið Krakkatía vikunnar: Skál, norðurljós og Solla stirða Lífið Menn sem murka lífið úr öndunum á Tjörninni Lífið Glímdi við kaupfíkn og fór í gjaldþrot: „Það kemur alltaf að skuldadögum“ Lífið Lokar hringnum eftir tíu ár erlendis Lífið Elísa og Rasmus gengu í það heilaga Lífið Fleiri fréttir Úr verslunarrekstri á „fínni útgáfuna“ af ítalskri knæpu Dimmt um hábjartan dag „Mér fannst hann djarfur að vera ekkert að fela þetta“ Krakkatía vikunnar: Skál, norðurljós og Solla stirða Ólst upp á sjónum og fann köllunina í stýrishúsinu Dreymir um að hræða íslenska þjóð upp úr skónum Fréttatía vikunnar: Oddvitar, Apple og medalíur Óðinn Svan hættur hjá Rúv: „Maður getur ekki verið atvinnulaus lengi“ Mari Jaersk tilkynnti kynið úti í náttúrunni Elísa og Rasmus gengu í það heilaga Bridgespaði seldi í Köldulind á 237 milljónir Kann sjö tungumál, með fimm háskólagráður og kennir dönsku Lokar hringnum eftir tíu ár erlendis Minnast Van Der Beek: „Hans verður saknað að eilífu“ „Erum bara vinir“ „Rétt „outfit“ getur bjargað deginum“ Örláti tannálfurinn Zayn aldrei ástfanginn af Gigi Pósthólfið fylltist eftir að hún auglýsti eftir kærasta í Edduverðlaunaræðunni Dr. Gunni flytur í Fljótshlíðina í faðm Helenu Söfnun til handa fjölskyldu van der Beek fer fram úr björtustu vonum Menn sem murka lífið úr öndunum á Tjörninni Bud Cort látinn eftir langvinn veikindi Margrét, Elín, Kristín og Sigrún auk Ævars Þórs fá bókmenntaverðlaun James Van Der Beek látinn Unaðsleg stemming á gotneskri forsýningu Hefur staðið eftir marin eftir mörg hundruð handabönd Mynduðu blátt P og minntust Patreks Freys Trommari The Pogues er látinn Alexandra Helga lokar Míu Vala Matt selur á Ásvallagötunni Sjá meira