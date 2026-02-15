Lífið

Júnía Lín frum­sýndi kærastann

Agnar Már Másson skrifar
Júnía birti mynd af sínum heittelskaða að tilefni valentínusardagsins í gær.
Listræni stjórnandinn Júnía Lín Jónsdóttir frumsýndi kærasta sinn í gær, á sjálfan valentínusardaginn, en hún virðist hafa fundið ástina í örmum bandarísks rekstrarstjóra og tölvunarfræðings að nafni Alex Ashton.

Júnía hefur slegið í gegn vestanhafs í samstarfsverkefnum hennar með tvíburasystur sinni, Laufeyju Lín, en Júnía hefur meðal annars leikstýrt tónlsitarmyndböndum fyrir systur sína.

Að tilefni valentínusardagsins í gær birti hún myndir af ástinni sinni, Alex Ashton. 

Ashton er með stærðfræði- og tölvunarfæðigráðu frá Kólumbíuháskóla, er einn af stofnendum markaðsstofunnar Agency Eight sem hann stofnaði í New York árið 2023. Stofan sérhæfir sig í markaðsetnigu meðal áhrifavalda. 

Hann er titlaður sem rekstrarstjóri Agencey Eight á síðu markaðsstofunnar, en þar segir að hann hafi einnig unnið í tvö ár við forritun og gagnaúrvinnslu hjá Amazon og síðan stýrt markaðssetningu hjá Basic.Space.

Laufey birti nokkrar myndir af sínum heittelskaða.

Afrakstur Júníu hefur vakið mikla athygli og á hún sjálf stóran aðdáandahóp. 

Nýlega fagnaði Laufey tveggja ára sambandsafmæli með sínum heittelskaða Charlie Christie.

