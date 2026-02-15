Innlent

Lilja Al­freðs­dóttir er nýr for­maður Framsóknar­flokksins

Samúel Karl Ólason og Smári Jökull Jónsson skrifa
Lilja Alfreðsdóttir eftir að úrslitin voru ljós.
Lilja Alfreðsdóttir eftir að úrslitin voru ljós. Vísir/Lýður Valberg

Lilja Alfreðsdóttir hefur verið kjörinn nýr formaður Framsóknarflokksins og er hún fyrsta konan sem hlýtur kjör sem formaður í rúmlega 109 ára sögu flokksins. Atkvæðagreiðsla fór fram á 38. flokksþingi Framsóknar sem haldið er um helgina.

Lilja sigraði gegn Ingibjörgu Isaksen, þingflokksformanni Framsóknar. Alls greiddu 606 atkvæði í formannskosningunni. Lilja hlaut 352 atkvæði í kjörinu eða 58% atkvæða og Ingibjörg 254 atkvæði eða 42%. Einn seðill var auður.

Lilja tekur við af Sigurði Inga Jóhannssyni en Framsóknarflokkurinn stendur ekki vel og var með 5,4 prósent í nýjasta Þjóðarpúls Gallup.

Hér að neðan má sjá streymi frá flokksþinginu þar sem úrslitin voru kynnt. Þar að neðan má svo sjá viðtöl við sigurvegarann og mótframbjóðanda, eftir að úrslitin verða ljós.

Í ræðu sinni eftir að úrslit voru ljós þakkaði Lilja traustið, Ingibjörgu fyrir baráttuna sem og Sigurði Inga Jóhannssyni fráfarandi formanni.

„Þetta er nákvæmlega þetta sem flokkurinn okkar þurfti. Með þessu formannskjöri erum við búin að skerpa áherslunar. Við erum að sýna þjóðfélaginu að við erum tilbúin að bretta upp ermar og hefja nýjan framsóknaráratug,“ sagði Lilja einnig í ræðu sinni.

„Það þýðir ekki bara að standa hér og vera rosalega ánægður því það er mikil vinna framundan. Það fyrsta sem við erum að fara að gera er að snúa vörn í sókn á sveitarstjórnarstiginu. Við ætlum að vinna næstu kosningar,“ sagði Lilja en sveitastjórnarkosningar fara fram þann 16. maí næstkomandi.

