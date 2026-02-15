Lilja Alfreðsdóttir er nýr formaður Framsóknarflokksins Samúel Karl Ólason og Smári Jökull Jónsson skrifa 15. febrúar 2026 15:33 Lilja Alfreðsdóttir eftir að úrslitin voru ljós. Vísir/Lýður Valberg Lilja Alfreðsdóttir hefur verið kjörinn nýr formaður Framsóknarflokksins og er hún fyrsta konan sem hlýtur kjör sem formaður í rúmlega 109 ára sögu flokksins. Atkvæðagreiðsla fór fram á 38. flokksþingi Framsóknar sem haldið er um helgina. Lilja sigraði gegn Ingibjörgu Isaksen, þingflokksformanni Framsóknar. Alls greiddu 606 atkvæði í formannskosningunni. Lilja hlaut 352 atkvæði í kjörinu eða 58% atkvæða og Ingibjörg 254 atkvæði eða 42%. Einn seðill var auður. Lilja tekur við af Sigurði Inga Jóhannssyni en Framsóknarflokkurinn stendur ekki vel og var með 5,4 prósent í nýjasta Þjóðarpúls Gallup. Sjá einnig: Framsókn þurfi að þora að svara rangfærslum og hálfsannleik popúlista Hér að neðan má sjá streymi frá flokksþinginu þar sem úrslitin voru kynnt. Þar að neðan má svo sjá viðtöl við sigurvegarann og mótframbjóðanda, eftir að úrslitin verða ljós. Í ræðu sinni eftir að úrslit voru ljós þakkaði Lilja traustið, Ingibjörgu fyrir baráttuna sem og Sigurði Inga Jóhannssyni fráfarandi formanni. „Þetta er nákvæmlega þetta sem flokkurinn okkar þurfti. Með þessu formannskjöri erum við búin að skerpa áherslunar. Við erum að sýna þjóðfélaginu að við erum tilbúin að bretta upp ermar og hefja nýjan framsóknaráratug,“ sagði Lilja einnig í ræðu sinni. „Það þýðir ekki bara að standa hér og vera rosalega ánægður því það er mikil vinna framundan. Það fyrsta sem við erum að fara að gera er að snúa vörn í sókn á sveitarstjórnarstiginu. Við ætlum að vinna næstu kosningar,“ sagði Lilja en sveitastjórnarkosningar fara fram þann 16. maí næstkomandi. Framsóknarflokkurinn Flokksþing Framsóknar 2026 Tengdar fréttir „Erfitt fyrir formann að taka við sitjandi utan þings“ Stjórnmálafræðingur segir málefnalegan mun á milli frambjóðenda til formanns Framsóknarflokkinn ekki mikinn. Munurinn liggi í stöðu þeirra innan flokksins og erfitt sé að spá fyrir um niðurstöðu kosninganna í dag. 15. febrúar 2026 12:52 Bein útsending: Barist um formennsku í Framsóknarflokknum Framsóknarmenn velja sér nýjan formann, nýjan varaformann og ritara í dag en þá lýkur 38. flokksþingi flokksins. Frambjóðendur munu í dag halda ræður og í kjölfarið verður haldin atkvæðagreiðsla á þinginu. Úrslitunum verður streymt á Vísi og rætt í beinni útsendingu við nýkjörinn formann og þann sem lýtur í lægra haldi. 15. febrúar 2026 12:31 Bein útsending: Sigurður Ingi ávarpar Framsóknarmenn í síðasta sinn sem formaður Framsóknarmenn velja sér nýjan formann, auk nýs varaformanns og ritara um helgina. Þá fer 38. flokksþing Framsóknarflokksins fram undir yfirskriftinni „Vinna - Vöxtur - Velferð". 14. febrúar 2026 12:31