Bruninn látinn klára sig og vettvangur afhentur lögreglu Hólmfríður Gísladóttir skrifar 13. febrúar 2026 11:44 Nokkurn reyk lagði frá brunanum í morgun. Vísir/Vilhelm Lögregla hefur nú umsjón með vettvangi bruna sem átti sér stað við Elliðavatn í morgun. Tilkynning barst um eld í húsnæði klukkan 7.20 og var slökkvilið kallað út. Þar sem um er að ræða vatnsverndarsvæði og húsið var alelda þegar komið var að, var bruninn látinn klára sig undir eftirliti. Slökkvilið yfirgaf vettvang klukkan 9.25 og afhenti hann lögreglu. Tilkynningin barst frá aðila sem hafði orðið brunans var úr fjarlægð. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði er ekki vitað hvort um var að ræða íverustað eða kofa. Þá er ekki vitað hvort húsið var í notkun. Ekki hefur náðst í lögreglu vegna málsins. Slökkvilið Kópavogur