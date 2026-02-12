„Þetta er frelsismál og það er forræðishyggja að banna þetta. Þetta er algjört ofríki borgar þegar þú þarft að díla við borgaryfirvöld um hvað þú selur á vellinum. Á sama tíma og hægt er að kaupa þetta á menningarviðburðum þar sem sumir borgarfulltrúar eru, en ekki hér.“
Þetta segir Tómas Þór Þórðarson varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins og stjórnarmaður í knattspyrnufélaginu Víkingi. Tilefnið er breytingar borgarráðs á reglum um veitinga- og gististaði sem gera íþróttafélögum kleift að selja áfengi að uppfylltum skilyrðum.
Tómas fagnar breytingunum, sem hann segir íþróttafélögum í Reykjavík kærkomnar. Áfengissala á íþróttaleikjum hefur verið áberandi í umræðunni undanfarin misseri og skiptar skoðanir verið á hvort leyfa ætti slíka sölu.
„Þetta er ótrúlega mikilvægt fyrir tekjustofninn og svo líður mér svolítið eins og við séum komin aftur á 1. mars 1989 og séum að fagna að bjórinn sé leyfður aftur,“ segir Tómas.
„Hingað til hefur þetta verið algjör steypa. Hvernig farið hefur verið með félögin, hvaða húllahringi þau hafa þurft að hoppa í gegnum til þess að fá vínveitingaleyfi og/eða ekki.“
Lögreglan, sem gefið hefur jákvæðar umsagnir á leyfisumsóknir íþróttafélaganna um vínveitingaleyfi, hafi til að mynda þurft að vera viðstödd leiki í Víkinni þegar áfengi hefur verið til sölu.
„Þannig að þetta er búið að vera algjört rugl en það er gott að kosningaár skili einhverju.“
Tómas segir mikinn vilja af hálfu íþróttafélaganna til að framkvæma áfengissölu vel og rétt.
„Hjá okkur í Víkinni er sér bar þar sem er stappfullt af fullorðnu fólki sem selur, það er passað vel upp á þetta af því að það vilja allir gera þetta vel. Og það er svo svekkjandi hvernig horft hefur verið fram hjá því hversu vel íþróttafélögin vilja gera þetta. Og hvernig þau eru látin hoppa yfir hverja hindrun á fætur annarri,“ segir Tómas.
„En það er gott að fólk játi villu síns vegar þrátt fyrir að þetta snýst náttúrlega allt um 16. maí. En við hjá íþróttafélögunum og Víkingi tökum þessu fagnandi.“