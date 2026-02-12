Bjórinn nú leyfður á vellinum

Borgarráð samþykkti á fundi sínum í morgun tillögur stýrihóps um breytingar á málsmeðferðarreglum um veitinga- og gististaði. Meðal breytinga er að áfengisveitingar eru leyfðar í tengslum við íþróttaviðburði að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.
Í tilkynningu þess efnis segir að breytingar á reglunum miði að því að skýra ábyrgð og verkferla í stjórnsýslu borgarinnar og tryggja að íbúar og rekstraraðilar hafi skýrar og aðgengilegar leiðir til að bregðast við ábendingum um hávaða, opnunartíma og notkun borgarlands.
Breytingarnar sem samþykktar voru í morgun séu eftirfarandi:
Í tilkynningu segir að varðandi breytingu á 11. grein segi í umsögn stýrihóps að tillagan taki mið af þeirri þróun sem orðið hefur í framkvæmd undanfarinna ára.
Síðustu ár hafi borgarráð fallist á að heimila áfengisveitingar í tengslum við einstaka íþróttaviðburði og þannig veitt undanþágur frá núverandi banni við áfengisveitingum í tengslum við íþróttaviðburði. Einnig séu sum íþróttafélög með varanlegt rekstrarleyfi í veislusölum, sem hafi verið nýtt til sölu áfengis á íþróttaviðburðum. Þetta hafi skapað ófyrirsjáanleika og ójafnræði á veitingasölu íþróttafélaga á íþróttaviðburðum.
„Með breytingunni er markmiðið að skapa skýrt, sanngjarnt og gagnsætt regluverk þar sem gætt er meðalhófs. Jafnframt er breytingunni ætla að tryggja ábyrga, skýra og vel útfærða umgjörð um áfengissölu á íþróttaviðburðum til að verja börn og ungmenni í samræmi við forvarnarsjónarmið.“
Íþróttafélögum sem ekki hafa rekstrarleyfi er bent á að sækja þurfi um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki 2, sem sé fyrir umfangslitla áfengisveitingastaði. Sótt sé um hjá Sýslumanni höfuðborgarsvæðisins.
Þegar umsóknir um rekstrarleyfi vegna veitingastaðar/gististaðar berast frá Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu fari þær til meðferðar hjá Reykjavíkurborg, sem sé lögbundinn umsagnaraðili um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald.
