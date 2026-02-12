Innlent

Bjórinn nú leyfður á vellinum

Árni Sæberg skrifar
Nú má drekka bjór á íþróttaviðburðum.
Borgarráð samþykkti á fundi sínum í morgun tillögur stýrihóps um breytingar á málsmeðferðarreglum um veitinga- og gististaði. Meðal breytinga er að áfengisveitingar eru leyfðar í tengslum við íþróttaviðburði að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

Í tilkynningu þess efnis segir að breytingar á reglunum miði að því að skýra ábyrgð og verkferla í stjórnsýslu borgarinnar og tryggja að íbúar og rekstraraðilar hafi skýrar og aðgengilegar leiðir til að bregðast við ábendingum um hávaða, opnunartíma og notkun borgarlands.

Breytingarnar sem samþykktar voru í morgun séu eftirfarandi:

  • 1. Í 3. grein verði felld út setning um að borgarráð geti takmarkað opnunartíma veitingastaða. Jafnframt verði bætt inn setningu um að íbúar geti leitað til heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur sem fer með umhverfiseftirlit, sem nær til hávaða frá veitinga- og skemmtistöðum.
  • 2. Í 4. grein er skýrt frekar að klukkustund sem gefin er til rýmingar á veitingastöðum er tími fyrir gesti til að yfirgefa staðinn, en ekki sem viðbótaropnunartími.
  • 3. Að 9. grein um að nektarstaðir séu óheimilir verði felld brott þar sem slík starfsemi er þegar bönnuð samkvæmt 4. grein laga númer 85/2007.
  • 4. Að bætt verði við setningu í 8. grein um að fyrir útiveitingasvæði á borgarlandi þurfi afnotasamningur að fylgja umsókn um rekstrarleyfi.
  • 5. 11. grein verði breytt á þann veg að áfengisveitingar í tengslum við íþróttaviðburði séu ekki bannaðar heldur heimilar að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

Markmiðið að skapa skýrt regluverk

Í tilkynningu segir að varðandi breytingu á 11. grein segi í umsögn stýrihóps að tillagan taki mið af þeirri þróun sem orðið hefur í framkvæmd undanfarinna ára.

Síðustu ár hafi borgarráð fallist á að heimila áfengisveitingar í tengslum við einstaka íþróttaviðburði og þannig veitt undanþágur frá núverandi banni við áfengisveitingum í tengslum við íþróttaviðburði. Einnig séu sum íþróttafélög með varanlegt rekstrarleyfi í veislusölum, sem hafi verið nýtt til sölu áfengis á íþróttaviðburðum. Þetta hafi skapað ófyrirsjáanleika og ójafnræði á veitingasölu íþróttafélaga á íþróttaviðburðum.

„Með breytingunni er markmiðið að skapa skýrt, sanngjarnt og gagnsætt regluverk þar sem gætt er meðalhófs. Jafnframt er breytingunni ætla að tryggja ábyrga, skýra og vel útfærða umgjörð um áfengissölu á íþróttaviðburðum til að verja börn og ungmenni í samræmi við forvarnarsjónarmið.“

Þurfa leyfi fyrir umfangslitla veitingastaði

Íþróttafélögum sem ekki hafa rekstrarleyfi er bent á að sækja þurfi um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki 2, sem sé fyrir umfangslitla áfengisveitingastaði. Sótt sé um hjá Sýslumanni höfuðborgarsvæðisins.

Þegar umsóknir um rekstrarleyfi vegna veitingastaðar/gististaðar berast frá Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu fari þær til meðferðar hjá Reykjavíkurborg, sem sé lögbundinn umsagnaraðili um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald.

