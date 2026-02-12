Dr. Gunni flytur í Fljótshlíðina í faðm Helenu Magnús Jochum Pálsson skrifar 12. febrúar 2026 09:51 Dr. Gunni er að flytja til Helenu í Fljótshlíðina og hefur svo störf í Grunnskólanum á Hellu. Gunnar Lárus Hjálmarsson, betur þekktur sem Dr. Gunni, hefur sett íbúð sína að Laugavegi 5 á leigu og er að flytja í Fljótshlíðina til kærustu sinnar, Helenu Hansdóttur Aspelund. Eftir átta ár hjá Þjóðskrá er hann hættur þar og hefur brátt störf í Grunnskólanum á Hellu sem leiðbeinandi og ritari. Dr. Gunni greinir frá þessum tímamótum á Facebook-síðu sinni í morgunsárið. „Nú stendur aldeilis mikið til í lífinu. Eftir þrjú ár sem fráskilinn karl á Laugavegi og átta ár sem fulltrúi í afgreiðslunni í Þjóðskrá er ég nú að mölbrjóta þægindarammann og hoppa út í djúpu laugina,“ skrifar hann í færslunni „Ég flyt til Helenu minnar í Fljótshlíð og verð leiðbeinandi og ritari í Grunnskólanum á Hellu! Nýtt líf! Nýjar áskoranir! Fyrsti vinnudagur á Hellu verður 23. febrúar svo þetta ber brátt að,“ skrifar hann jafnframt. Gunnar og Helena hafa verið saman í þrjú ár og eru greinilega tilbúin að taka stóra skrefið. Helena er myndlistarkona, rak áður Týsgallerí og hefur starfað í ferðaþjónustu með eigin rekstur. „Hef allt mitt líf búið á mölinni svo þetta verða eflaust viðbrigði, en það er svo sem ekki eins og ég verði algjörlega útí rassgati, ekki nema svona 90 mín að keyra í bæinn. Æðislega íbúðin mín á Laugarvegi leitar að góðum leigjendum,“ skrifar Dr. Gunni í lok færslunnar. Íbúð í hjarta borgarinnar Gunni hefur sett íbúðina á leigu á síðunni Myigloo en hún er tveggja herbergja og 68,5 fermetrar að stærð með sérbílastæði. Leiguverðið sem hann biður um er 340 þúsund krónur. Sjá einnig: Dr. Gunni líkir fasteignakaupum við mafíuviðskipti Í lýsingunni kemur fram að stofan og eldhúsið séu samliggjandi með stórum gluggum sem gefi birtu og útsýni yfir mannlífið á Laugavegi. Eldhúsið sé innbyggt með innréttingu frá Alno, uppþvottavél og ísskáp. Svefnherbergin tvö séu rúmgóð með „flennistórum fataskáp og öðrum minni“ og innbú geti fylgt að hluta, þar á meðal hjónarúm, eldhúsáhöld og húsgögn. Færslu Dr. Gunna má lesa í heild sinni hér að neðan: Leigumarkaður Reykjavík Rangárþing eystra Mest lesið Söfnun til handa fjölskyldu van der Beek fer fram úr björtustu vonum Lífið Menn sem murka lífið úr öndunum á Tjörninni Lífið Dr. Gunni flytur í Fljótshlíðina í faðm Helenu Lífið James Van Der Beek látinn Lífið Vala Matt selur á Ásvallagötunni Lífið Bud Cort látinn eftir langvinn veikindi Lífið Hefur staðið eftir marin eftir mörg hundruð handabönd Lífið Dillandi danskur Bond til bjargar blokkinni Gagnrýni Alexandra Helga lokar Míu Lífið Í fyrsta sinn á föstu á Valentínusardaginn 52 ára Tónlist Fleiri fréttir Dr. Gunni flytur í Fljótshlíðina í faðm Helenu Söfnun til handa fjölskyldu van der Beek fer fram úr björtustu vonum Menn sem murka lífið úr öndunum á Tjörninni Bud Cort látinn eftir langvinn veikindi Margrét, Elín, Kristín og Sigrún auk Ævars Þórs fá bókmenntaverðlaun James Van Der Beek látinn Unaðsleg stemming á gotneskri forsýningu Hefur staðið eftir marin eftir mörg hundruð handabönd Mynduðu blátt P og minntust Patreks Freys Trommari The Pogues er látinn Alexandra Helga lokar Míu Vala Matt selur á Ásvallagötunni „Ég sé að hann er löngu farinn“ Frestar tónleikum heilsunnar vegna Britney selur réttinn að tónlist sinni fyrir milljarða Mínútuþögn á minningarleik um Patrek Frey Varð milljón krónum ríkari í mátunarklefa á Tenerife Yfirlýst lesbía Búið á tólf stöðum í tólf ára sambandi Fjörugt Food and fun framundan „Þetta er erfiðasta mýta sem næringarfræðin hefur þurft að díla við lengi“ Glímdi við kaupfíkn og fór í gjaldþrot: „Það kemur alltaf að skuldadögum“ Eyddi öllu út beint eftir Ofurskálina Brynja Dan og Jóhann selja slotið eftir breytingar Listapör, dansfjölskylda og rjómi senunnar á Garðinum Fram, fram, framakonur Maturinn í Ofurskálinni: Vængirnir étnir í tonnatali Glæsilegustu bollur landsins ruku út Svona var hálfleiksatriði Bad Bunny: „Guð blessi Ameríku“ Úr Eurovision í jógað: „Var ekki nógu góð við sjálfa mig eftir þetta“ Sjá meira