Dr. Gunni flytur í Fljótshlíðina í faðm Helenu

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Dr. Gunni er að flytja til Helenu í Fljótshlíðina og hefur svo störf í Grunnskólanum á Hellu.
Gunnar Lárus Hjálmarsson, betur þekktur sem Dr. Gunni, hefur sett íbúð sína að Laugavegi 5 á leigu og er að flytja í Fljótshlíðina til kærustu sinnar, Helenu Hansdóttur Aspelund. Eftir átta ár hjá Þjóðskrá er hann hættur þar og hefur brátt störf í Grunnskólanum á Hellu sem leiðbeinandi og ritari.

Dr. Gunni greinir frá þessum tímamótum á Facebook-síðu sinni í morgunsárið.

„Nú stendur aldeilis mikið til í lífinu. Eftir þrjú ár sem fráskilinn karl á Laugavegi og átta ár sem fulltrúi í afgreiðslunni í Þjóðskrá er ég nú að mölbrjóta þægindarammann og hoppa út í djúpu laugina,“ skrifar hann í færslunni

„Ég flyt til Helenu minnar í Fljótshlíð og verð leiðbeinandi og ritari í Grunnskólanum á Hellu! Nýtt líf! Nýjar áskoranir! Fyrsti vinnudagur á Hellu verður 23. febrúar svo þetta ber brátt að,“ skrifar hann jafnframt.

Gunnar og Helena hafa verið saman í þrjú ár og eru greinilega tilbúin að taka stóra skrefið. Helena er myndlistarkona, rak áður Týsgallerí og hefur starfað í ferðaþjónustu með eigin rekstur.

„Hef allt mitt líf búið á mölinni svo þetta verða eflaust viðbrigði, en það er svo sem ekki eins og ég verði algjörlega útí rassgati, ekki nema svona 90 mín að keyra í bæinn. Æðislega íbúðin mín á Laugarvegi leitar að góðum leigjendum,“ skrifar Dr. Gunni í lok færslunnar.

Íbúð í hjarta borgarinnar

Gunni hefur sett íbúðina á leigu á síðunni Myigloo en hún er tveggja herbergja og 68,5 fermetrar að stærð með sérbílastæði. Leiguverðið sem hann biður um er 340 þúsund krónur.

Sjá einnig: Dr. Gunni líkir fasteignakaupum við mafíuviðskipti

Í lýsingunni kemur fram að stofan og eldhúsið séu samliggjandi með stórum gluggum sem gefi birtu og útsýni yfir mannlífið á Laugavegi. Eldhúsið sé innbyggt með innréttingu frá Alno, uppþvottavél og ísskáp. 

Svefnherbergin tvö séu rúmgóð með „flennistórum fataskáp og öðrum minni“ og innbú geti fylgt að hluta, þar á meðal hjónarúm, eldhúsáhöld og húsgögn.

Færslu Dr. Gunna má lesa í heild sinni hér að neðan:

