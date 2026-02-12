Vegkaflinn þar sem banaslys varð á Miklubraut á dögunum er ekki á forgangslista Vegagerðarinnar yfir vegaframkvæmdir. Vegagerðin segir það ekki munu koma í ljós fyrr en skýrsla Rannsóknarnefndar samgönguslysa liggur fyrir hvort ástand vegarins hafi átt þátt í slysinu.
Sautján ára piltur lést í slysinu sem átti sér stað í síðustu viku, þegar bifreið sem ekið var austur á Miklubraut hafnaði á stólpa til móts við hús Hjálpræðishersins. Rannsókn málsins stendur enn yfir og hefur lögregla rætt við fjölda vitna.
Fréttastofa fékk í kjölfar slyssins fjölda ábendinga um malbikið á Miklubraut; að hafa þyrfti varann á þegar skipt væri up akreinar vegna djúpra rása sem komnar væru í malbikið.
Fyrirspurn var send á Vegagerðina vegna málsins og sagði í svörum að stofnunin væri mjög meðvituð um ástandið á vegakerfinu. Malbikið á höfuðborgarsvæðinu hefði verið yfirfarið í haust og yrði yfirfarið aftur í vor.
Vegagerðin vildi gjarnan gera meira en framkvæmdum hefði verið forgangsraðað á grundvelli haustúttektarinnar miðað við það fjármagn sem stofnunin hefði til ráðstöfunar.
„Kaflinn þar sem slysið varð var ekki á forgangslistanum, þannig að ástandið var betra þar en annarsstaðar. Að því sögðu eru hjólför víða en misdjúp auðvitað og því ráðlagt fyrir ökumenn að hyggja að því. Það er alveg mögulegt að eftir að við förum yfir ástandið aftur í vor að forgangsröðunin breytist,“ segir í svörum Vegagerðarinnar.