Við Íslendingar erum svo sannarlega rík þegar það kemur að hæfileikaríku listafólki sem hefur gert það gott bæði innan og utan landsteinanna. Þrátt fyrir allt þetta flotta fólk í sviðsljósinu eigum við einnig miklar kempur á bak við tjöldin sem iðka sína list af mikilli nautn.
Ein af þeim er förðunar- og gervahönnuðurinn Ásta Hafþórsdóttir sem hefur unnið í ýmsum stórum verkefnum, kvikmyndum, þáttum og auglýsingum. Hún hefur gert ótrúlega hluti þar sem hún breytir ásýnd fólks sem flestir kannast við.
Í gærkvöldi fengu áhorfendur Íslands í dag að kynnast þessari hæfileikaríku listakonu á meðan hún umbreytir Tómasi Arnar fréttamanni úr sakleysislegum fjölmiðlamanni í vígalegan víking. Innslagið má sjá hér að ofan.
Ferill Ástu hefst á því að hún drífur sig í nám í Svíþjóð eftir að tvær miklar kempur í faginu, þær Ragna Fossberg og Guðrún Þorvarðardóttir, hvöttu hana til að sækja um.
Ásta hefur í gegnum tíðina mikið til unnið erlendis og komið að stórum verkefnum þar. En stuttu eftir heimkomu fór hún að vinna að myndinni Snertingu.
„Ég var boðuð á fund með Baltasar og hann spurði hvort við ættum ekki að vinna saman. Hann var mjög til í það, þannig að það var bara alveg frábært svona fyrsta verkefni eftir heimkomu, bara af því að, þú veist, þetta, þetta var svo fallegt verkefni,“ segir Ásta en Egill Ólafsson varð að sitja í stólnum hjá Ástu í klukkustund á hverjum tökudegi meðan hún vann að gervinu.
„Að leyfa Agli að vera með hár. Það er svo gott fyrir hann að fara úr sjálfum sér inn í einhvern annan. Þetta er svona svolítið eins og gömlu grísku harmleikirnir, þá voru þeir með grímur og þá fóru þeir úr sjálfum sér og inn í grímuna. Þetta er bara nákvæmlega sami hlutur þó að þú sért bara með hárkollu eða nef eða hvað það er. Þú ert að fara inn í eitthvað.“
Það var einmitt fyrir Snertingu sem Ásta vann sín önnur Edduverðlaun en hún nýtti þakkarræðuna á óhefðbundinn máta. Hún var í leit að kærasta í ræðunni. En fékk hún mikil viðbrögð við ræðunni?
Sjá einnig: Vann Eddu og auglýsti eftir kærasta
„Já, svona kannski fyrstu sólarhringana þá spurði ég sjálfan mig bara hvaða vesen ég væri búin að koma mér í. Hvort ég gæti ekki bara verið svona venjuleg og eðlileg eins og aðrir og þakkað bara fyrir mig. Mér fannst þetta eiginlega svolítið bara húmor í þessu,“ segir Ásta sem fékk mörg skilaboð eftir ræðuna.