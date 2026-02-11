Hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku Landspítalans sem smitaðist af berklum segir atvikið hafa haft bæði andleg og líkamleg áhrif. Starfið sé hans ástríða en eitthvað verði að gera til að bæta starfsaðstæður. Formaður Félags hjúkrunarfræðinga kallar eftir aðgerðum strax.
„Ég myndi segja mikil áhrif bara andlega. Ég er með fjölskyldu heima, lítil börn, og þetta var alveg frekar mikið sjokk,“ segir Atli Dagur Sigurðsson sem starfar sem hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku Landspítalans.
Að minnsta kosti átta starfsmenn bráðamóttökunnar voru útsettir fyrir berklum. Vel gæti hafa verið að þeir hafi smitast af baketríusýkinguni fyrir mörgum árum en atvikið hefur vakið upp umræðu innan heilbrigðisstéttarinnar um starfsaðstæður.
„Sýkingarvarnir á bráðmóttökunni, það eru eiginlega engar sýkingavarnir á bráðamóttökunni. Við erum með alls konar veirupestir, bakteríur og annað sem að við getum smitast af og sjúklingar líka. En þarna komu upp þessi berklasmit og þetta er mikill skellur má segja,“ segir Atli.
Hann þurfti að fara í bæði blóðprufur og röntgenmyndatöku til að útiloka aktíva sýkingu.
„Núna er ég byrjaður á fjögurra mánaða sýklalyfjakúr sem að skerðir mín lífsgæði satt að segja. Ég er með kviðverki alla daga og þetta hefur áhrif á þéttni annarra lyfja, mikið orkuleysi.“
Atli segist hins vegar ekki íhuga að segja upp starfinu.
„Að vera hjúkrunarfræðingur á bráðamóttökunni er mín ástríða þannig að nei, ég ætla ekki að hætta á bráðamóttökunni. Ég vil bara að eitthvað verði gert fyrir okkur þannig að við getum unnið okkar vinnu.
Stéttarfélög allra starfsmanna bráðamóttökunnar boðuðu til fundar síðdegis í dag vegna stöðu mála á sjúkrahúsinu. Landspítalinn hefur verið á hæsta viðbúnaðarstigi í eitt ár vegna álags á spítalanum. Dæmi eru um að einstaklingar séu á bráðamóttökunni í tíu daga vegna plássleysis á öðrum deildum.
Helga Rósa Másdóttir, formaður Félags hjúkrunarfræðinga, segir starfsmennina vera komna langt yfir þolmörk.
„Ég myndi lýsa þessu sem hamförum á hverjum degi. Eins og hefur komið fram er þessi deild ætluð fyrir 36 bráðveika og slasaða sjúklinga en þarna liggja á hverjum degi um hundrað sjúklingar. Aðstaðan býður engan veginn upp á það að það sé hægt að sinna fólki með mannsæmandi hætti. Það eru ekki nógu margar sturtur eða klósett til þess að geta boðið fólki á að fá mannsæmandi meðferð,“ sagði hún í kvöldfréttum Sýnar.
Fjöldi lausna sé fyrir hendi, fyrst og fremst þurfi að bæta húsnæðið sjálft.
„Það er náttúrulega sorglegt að það sé ekki kominn í gagnið nýr spítali, ég held það séu 27 ár síðan við hófum að ræða það að byggja nýjan spítala og ákveða hvar við ætluðum að byggja hann. Þannig að húsnæði bráðamóttökunnar er algjörlega úr sér gengið, síðan er margt annað hægt að gera hratt,“ segir Helga.
Þar nefnir hún heimahjúkrun sem þarf að betrumbæta og fjölga starfsfólki. Einnig leggur hún til að sett verði á laggirnar úrræði þar sem fólk geti leitað til utan hefðbundins vinnutíma ef það þarf á bráðaþjónustu að halda.
„Það er hægt að útbúa léttbráðamóttökur eins og við þekkjum á Norðurlöndunum. Það er fullt hægt að gera og við köllum eftir því að stjórnvöld fari að gera það núna. Ekki fleiri skýrslur, ekki fleiri spretthópa, ekki fleiri áhættumat eða spár, það þarf aðgerðir núna.“