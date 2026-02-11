Gripinn með þýfi í fórum sínum og sparkað úr landi

Karlmanni á þrítugsaldri sem talinn er hafa komið hingað til lands í þeim erindagjörðum að stela hefur verið vísað úr landi. Karlmaðurinn var handtekinn daginn eftir komuna til landsins fyrir þjófnað.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að um sé að ræða erlendan ríkisbrogara sem kom til landsins miðvikudaginn 4. febrúar.
Daginn eftir hafi hann verið handtekinn vegna þjófnaðar í verslun í Reykjavík og þýfið fundist í fórum hans. Við yfirheyrslu hjá lögreglu hafi hann játað sök og daginn eftir verið vísað úr landi.
Lögregla telur að tilgangur ferðarinnar til Íslands hafi verið að stunda brotastarfsemi hérlendis.
Lögregla segir að ákvörðun um frávísun sé samkvæmt útlendingalögum þar sem segir að heimilt sé að vísa EES- eða EFTA-borgara frá landi allt að sjö sólarhringum eftir komu ef það er talið nauðsynlegt vegna allsherjarreglu, almannaöryggis eða almannaheilbrigðis.