Innlent

Á­kærður fyrir líkams­á­rás en lýsir yfir sak­leysi

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Stebbi Jak er söngvari hljómsveitarinnar Dimmu.
Stebbi Jak er söngvari hljómsveitarinnar Dimmu. Vísir/Daníel Thor

Tónlistarmaðurinn Stefán Jakobsson hefur verið ákærður fyrir líkamsárás en þingsetning var í málinu fyrir Héraðsdómi Reykjaness í dag. Stefán segist saklaus af þeim ásökunum sem á hann hafi verið bornar, en meint árás mun hafa átt sér stað í leigubíl í október árið 2023.

DV fjallar um dómsmálið gegn Stefáni, sem oft er kallaður Stebbi Jak, í dag en fram kemur í umfjöllun DV að hann sé sakaður um að hafa gefið brotaþola olnbogaskot í andlit með þeim afleiðingum að sá hafi hlotið þrjú brot í andliti og sár á vör. Stefán hafi neitað sök við þingfestingu málsins í dag og hafni bótakröfu. Sjálfur hefur Stefán tjáð sig um málið á samfélagsmiðlum, en í færslu sem hann birtir á Facebook í dag segir hann meintan árásarþola sjálfan hafa veist að sér en ekki öfugt.

„Í dag mætti ég í dómsal til þingsetningar á ákærumáli. Aldrei í lífinu bjóst ég við að mæta á slíkan stað. Málið varðar að fyrir rúmum tveimur árum var ég staddur í leigubíl ásamt eiginkonu minni og öðru pari. Ég þekkti konuna vel en manninn sama og ekkert,” skrifar Stefán í færslunni.

Maðurinn hafi síðan, án fyrirvara, ráðist á sig með orðum „og þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir allra viðstaddra róaðist hann ekki. Hann endaði svo á að ráðast á mig líkamlega. Maðurinn hefur sem sagt kært mig fyrir líkamsárás og að auki hefur hann áreitt mig og fólk í kring um mig með mjög grófum hætti í yfir tvö ár,“ að því er segir í lýsingu Stefáns sjálfs.

Hann segir málið hafa reynst mjög erfitt og hafi reynt á marga. Það jákvæða sé að nú fari að styttist í endalok málsins þar sem hann lýsir sig saklausan af þeim ásökunum sem á hann hafi verið bornar. Að öðru leyti muni hann ég ekki tjá sig um málið að sinni.

Vísir hefur ekki séð ákæruna gegn Stefáni, en DV hefur eftir sínum heimildarmönnum að meintur brotaþoli í málinu hafi „borið verulegan skaða af atvikinu,“ líkt og því er lýst í frétt DV. Gert sé ráð fyrir að aðalmeðferð verði í málinu þann 20. mars. Stefán er einkum þekktur sem söngvari hljómsveitarinnar Dimmu, en einnig fyrir eigin tónlistarferil og hefur meðal annars tekið þátt í Söngvakeppni sjónvarpsins.

Dómsmál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið