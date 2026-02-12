„Rétt „outfit“ getur bjargað deginum“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 12. febrúar 2026 14:04 Ofurpæjan og verðandi fatahönnuðurinn Rósa Marí er viðmælandi í Tískutali. Aðsend „Ég tek alltaf eftir því að ég er í miklu betra skapi þegar ég er ánægð með lúkkið mitt. Rétt „outfit“ getur bjargað deginum,“ segir hin 25 ára gamla Rósa Marí Sigmarsdóttir, tískutöffari og nemandi í fatahönnun við Listaháskóla Íslands. Rósa ræddi við blaðamann um persónulegan stíl, fataskápinn og fleira í þeim tískudúr. View this post on Instagram A post shared by Rósa Sigmarsdóttir (@roasig) Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna? „Mér finnst skemmtilegast hvað tíska gefur manni mikið tækifæri til að leika sér og prófa sig áfram. Að para saman ólíkar flíkur og búa til ný lúkk og silúettur." Rósa elskar tjáningarform og frelsi tískunnar. Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju? „Uppáhalds flíkin mín er jakki sem ég saumaði sjálf úr gömlum 66°Norður buxum og gömlum vindjakka sem ég fann í Rauða krossinum." Rósa er mikil tískuskvís. Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni? „Ég myndi segja bæði já og nei. Ég er oftar en ekki á síðustu stundu, þannig stundum þarf ég bara að taka smá áhættu eða leap of faith og vona það besta þegar ég er að setja saman outfit. Þegar ég hef tíma finnst mér þó ótrúlega gaman að púsla lúkkinu saman." Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum? „Ég myndi segja að stílllinn minn akkúrat núna sé blanda af Y2K og götustíl eða street style með smá skvísu fíling. Of stórar eða oversized, víðar flíkur, lág mittisbönd, stórir jakkar og góðir hælar eru lykilatriði." Lágar buxur og stórir jakkar er kombó að skapi Rósu. Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá? „Já en mér finnst stíllinn minn samt alltaf með svipaðan kjarna. Ég notast alltaf við svipaða litapallettu. Ég hef alltaf haft smá gellustíl með dass af streetwear og nota ennþá gamlar flíkur sem felast aftast í fataskápnum. Það sem hefur kannski breyst mest er að ég leyfi mér að prófa mig meira áfram en áður." Kjarninn í stíl Rósu helst sá sami en hún tekur meiri áhættu núna. Nýturðu þess að klæða þig upp? „Algjörlega. Ég tek alltaf eftir því að ég er í miklu betra skapi þegar ég er ánægð með lúkkið mitt. Rétt outfitt getur bjargað deginum." Rétt outfitt getur bjargað deginum segir Rósa! Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði? „Að líða vel í fötunum sínum er algjört lykilatriði, ef manni líður ekki vel í flíkinni þá sést það strax." Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni? „Fyrsti innblásturinn minn var klárlega mamma mín. Hún er algjört tískuicon og ég stelst ennþá reglulega í fataskápinn hennar. Í dag fæ ég líka mikinn innblástur frá vinkonum mínum og fólkinu í kringum mig. Við elskum að lána föt okkar á milli og hjálpa hvor annarri að prófa nýja hluti." Rósa fær meðal annars tískuinnblástur frá vinkonum sínum. Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði? „Eiginlega ekki, mér finnst skemmtilegast að sjá fólk með einkennandi fatastíl. Eina bannið er kannski bara að klæðast einhverju sem mér líður ekki vel í eða mögulega fötum frá Shein. Bestu fötin leynast oftast í rauðakrossinum eða á Vinted." Rósa er dugleg að versla notaðar flíkur og jafnvel hanna nýjar flíkur úr gömlum. Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju? „Jakki sem ég fann á götumarkaði í Madrid stendur klárlega upp úr. Hann er úr leðri og geitaskinni og hefur mikinn karakter, svona flík sem maður gleymir aldrei." Hvað finnst þér heitast fyrir 2026? „Ég er að vona að 2000s tíska mun halda áfram að veita innblástur og að clean girl æðið fari í smá kælingu. Einnig er ég spennt fyrir að sjá pinnahæla, litríkar sokkabuxur, blúndu, skrautlegt skart og gleraugu." Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku? „Treystu þínum eigin smekk. Besta lúkkið er alltaf það sem lætur þér líða eins og bestu útgáfunni af sjálfri þér." 