Poppstjarnan Britney Spears er sögð hafa selt réttinn að allri tónlist sinni til útgefandans Primary Wave sem mun hafa greitt um 200 milljónir Bandaríkjadala fyrir réttinn að tónlist söngkonunnar. Britney, sem meðal annars er þekkt fyrir smellina Oops I did it again, Toxic og Baby one more time, hefur sagst aldrei ætla að snúa aftur í tónlistarbransann, en hún gaf síðast út lag árið 2022 með Elton John.
Samkvæmt umfjöllun BBC um málið verður Primary Wave nýr rétthafi að allri útgefinni tónlist söngkonunnar eftir kaupin sem áttu sér stað í lok desember að því er fram kemur í umfjöllun miðilsins. Hvorki teymi Spears né Primary Wave hafa þó svarað fyrirspurnum BBC um málið enn sem komið er. Áætlað kaupverð nemur sem jafngildir tæpum 24,5 milljörðum íslenskra króna, en endanlegt kaupverð hefur ekki verið staðfest opinberlega.
Í janúar 2024 sagðist Britney „aldrei ætla að snúa aftur í tónlistarbransann“ en líf hennar litaðist um margra ára skeið af því að hafa ekki sjálfræði yfir eigin lífi og fjármálum, heldur faðir hennar sem hafði forræði yfir henni. Britney er ein farsælasta tónlistarkona heims með tilliti til seldrar tónlistar, en hún hefur selt yfir 150 milljónir platna en hún hefur gefið út alls níu plötur frá upphafi ferilsins árið 1999.
Primary Wave er einnig rétthafi tónlistar annarra listamanna á borð við Notorious Big, Prince og Whitney Houston, en sem dæmi um aðra þekkta listamenn sem einnig hafa selt réttinn að tónlist sinni eru Bruce Springsteen, Justin Bieber og nafni hans Justin Timberlake, fyrrverandi kærasti Britney.
Í spilaranum hér að neðan má sjá tónlistarmyndbandið við dúett Eltons John og Britney Spears frá 2022 sem er endurgerð af þekktu lagi Eltons, Hold me closer.