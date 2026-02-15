Innlent

Bein út­sending: Lilja for­maður eftir spennandi flokks­þing

Samúel Karl Ólason skrifar
Ingibjörg Ísaksen og Lilja Dögg Alfreðsdóttir.
Ingibjörg Ísaksen og Lilja Dögg Alfreðsdóttir. Vísir/Lýður

Lilja Alfreðsdóttir var í dag kjörin formaður Framsóknarflokksins eftir spennandi kosningabaráttu gegn Ingibjörgu Isaksen. Úrslitunum var streymt á Vísi og rætt í beinni útsendingu við nýkjörinn formann og þann sem laut í lægra haldi.

Sigurður Ingi Jóhannsson, fráfarandi formaður, ávarpaði þingið í gær en yfirskrift þess er „Vinna - Vöxtur - Velferð“. Það vísar til grunngilda flokksins.

Ræður frambjóðenda hófust um klukkan eitt. Í framboði til embættis formanns Framsóknarflokksins voru þær Lilja D. Alfreðsdóttir og Ingibjörg Ísaksen.

Kosning hófst strax að loknum ræðum og lauk henni um stundarfjórðungi fyrir þrjú. Hildur Helga Gísladóttir formaður kjörstjórnar tilkynnit um úrslit. 

Lilja sigraði gegn Ingibjörgu Ísaksen, þingflokksformanni Framsóknar. Alls greiddu 606 atkvæði í formannskosningunni. Lilja hlaut 352 atkvæði í kjörinu eða 58% atkvæða og Ingibjörg 254 atkvæði eða 42%. Einn seðill var auður.

Hægt er að horfa á útsendingu frá flokksþinginu í spilaranum hér að neðan eða hér.

Dagskrá þingsins:

Laugardagur 14.02

08:30 – Skráning og afhending þingganga

10:00 – Þingsetning

10:10 – Kosning þingforseta, þingritara, kjörbréfanefndar, kjörstjórnar, samræmingarnefndar og dagskrárnefndar

10:15 – Skýrsla ritara

10:30 – Mál lögð fyrir þingið

10:40 – Nefndastörf hefjast

12:30 – Hádegishlé

13:00 – Yfirlitsræða formanns

13:30 – Almennar umræður

16:00 – Nefndastörf

20:00 - Hátíðarkvöldverður

Sunnudagur 15.02

08:30 – Skráning og afhending þinggagna

09:00 – Nefndastörf

10:30 – Afgreiðsla mála

12:00 - Hádegishlé

13:00 – Kosningar: Formaður, varaformaður, ritari, laganefnd, siðanefnd, skoðunarmenn reikninga og löggiltan endurskoðenda

14:30 – Afgreiðsla mála, framhald

17:00 – Þingslit

