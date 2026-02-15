Lilja Alfreðsdóttir var í dag kjörin formaður Framsóknarflokksins eftir spennandi kosningabaráttu gegn Ingibjörgu Isaksen. Úrslitunum var streymt á Vísi og rætt í beinni útsendingu við nýkjörinn formann og þann sem laut í lægra haldi.
Sigurður Ingi Jóhannsson, fráfarandi formaður, ávarpaði þingið í gær en yfirskrift þess er „Vinna - Vöxtur - Velferð“. Það vísar til grunngilda flokksins.
Ræður frambjóðenda hófust um klukkan eitt. Í framboði til embættis formanns Framsóknarflokksins voru þær Lilja D. Alfreðsdóttir og Ingibjörg Ísaksen.
Kosning hófst strax að loknum ræðum og lauk henni um stundarfjórðungi fyrir þrjú. Hildur Helga Gísladóttir formaður kjörstjórnar tilkynnit um úrslit.
Lilja sigraði gegn Ingibjörgu Ísaksen, þingflokksformanni Framsóknar. Alls greiddu 606 atkvæði í formannskosningunni. Lilja hlaut 352 atkvæði í kjörinu eða 58% atkvæða og Ingibjörg 254 atkvæði eða 42%. Einn seðill var auður.
Hægt er að horfa á útsendingu frá flokksþinginu í spilaranum hér að neðan eða hér.
Dagskrá þingsins:
Laugardagur 14.02
08:30 – Skráning og afhending þingganga10:00 – Þingsetning10:10 – Kosning þingforseta, þingritara, kjörbréfanefndar, kjörstjórnar, samræmingarnefndar og dagskrárnefndar10:15 – Skýrsla ritara10:30 – Mál lögð fyrir þingið10:40 – Nefndastörf hefjast12:30 – Hádegishlé13:00 – Yfirlitsræða formanns13:30 – Almennar umræður16:00 – Nefndastörf20:00 - Hátíðarkvöldverður
Sunnudagur 15.02
08:30 – Skráning og afhending þinggagna09:00 – Nefndastörf10:30 – Afgreiðsla mála12:00 - Hádegishlé13:00 – Kosningar: Formaður, varaformaður, ritari, laganefnd, siðanefnd, skoðunarmenn reikninga og löggiltan endurskoðenda14:30 – Afgreiðsla mála, framhald17:00 – Þingslit