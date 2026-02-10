Innlent

Hættir í Sam­fylkingunni og gengur til liðs við nýjan flokk fyrir kosningar

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Kolbrún Magnúsdóttir er varabæjarfulltrúi fyrir Samfylkinguna í Hafnarfirði en hyggst skipta yfir í Framsókn.
Kolbrún Magnúsdóttir er varabæjarfulltrúi fyrir Samfylkinguna í Hafnarfirði en hyggst skipta yfir í Framsókn. Vísir/aðsend

Kolbrún Magnúsdóttir, varabæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fulltrúi í fræðsluráði bæjarins, hefur sagt skilið við flokkinn og hyggst færa sig yfir í Framsókn og bjóða sig fram fyrir flokkinn í komandi sveitarstjórnarkosningum. Kolbrún segist hafa eftir vandlega íhugun komist að þeirri niðurstöðu að hún finni meiri samhljóm með áherslum Framsóknar í Hafnarfirði.

Kolbrún greinir frá þessu í færslu á Facebook í morgun.

„Á síðustu fjórum árum hef ég starfað innan Samfylkingarinnar. Eftir vandlega íhugun hef ég ákveðið að halda áfram pólitísku starfi mínu með Framsókn. Sú ákvörðun byggir á því hvar ég tel mína reynslu, þekkingu og krafta nýtast best þegar horft er til framtíðar Hafnarfjarðar. Þar finn ég nú meiri samhljóm við áherslur og þá nálgun sem Framsókn leggur til grundvallar í bæjarstjórn.

Hjarta mitt slær fyrir Hafnarfjörð og mér er annt um að bæjarfélagið þróist áfram sem sjálfbært samfélag þar sem velferð fólks, öflug þjónusta og ábyrg nýting fjármuna fara saman,“ skrifar Kolbrún meðal annars í færslunni sem sjá má í heild sinni hér að neðan.

Framsóknarflokkurinn myndar sem stendur meirihluta með Sjálfstæðisflokknum í Hafnarfirði en Samfylkingin hefur verið í minnihluta í bæjarfélaginu á yfirstandandi kjörtímabili.

„Ég trúi því að góð stjórnun byggi á skýrri sýn, mannúð og ábyrgð. Sú nálgun mótar bæði mína faglegu vinnu og mitt pólitíska starf. Í bæjarstjórn vil ég leggja áherslu á að efla mannlega þætti innan stjórnsýslunnar, styrkja samtal og samráð við íbúa og stuðla að samfélagi þar sem fólk finnur til öryggis, þátttöku og jafnvægis,“ skrifar Kolbrún ennfremur í færslunni.

Hafnarfjörður Sveitarstjórnarkosningar 2026 Framsóknarflokkurinn Samfylkingin

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið