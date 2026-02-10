Hættir í Samfylkingunni og gengur til liðs við nýjan flokk fyrir kosningar Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 10. febrúar 2026 09:59 Kolbrún Magnúsdóttir er varabæjarfulltrúi fyrir Samfylkinguna í Hafnarfirði en hyggst skipta yfir í Framsókn. Vísir/aðsend Kolbrún Magnúsdóttir, varabæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fulltrúi í fræðsluráði bæjarins, hefur sagt skilið við flokkinn og hyggst færa sig yfir í Framsókn og bjóða sig fram fyrir flokkinn í komandi sveitarstjórnarkosningum. Kolbrún segist hafa eftir vandlega íhugun komist að þeirri niðurstöðu að hún finni meiri samhljóm með áherslum Framsóknar í Hafnarfirði. Kolbrún greinir frá þessu í færslu á Facebook í morgun. „Á síðustu fjórum árum hef ég starfað innan Samfylkingarinnar. Eftir vandlega íhugun hef ég ákveðið að halda áfram pólitísku starfi mínu með Framsókn. Sú ákvörðun byggir á því hvar ég tel mína reynslu, þekkingu og krafta nýtast best þegar horft er til framtíðar Hafnarfjarðar. Þar finn ég nú meiri samhljóm við áherslur og þá nálgun sem Framsókn leggur til grundvallar í bæjarstjórn. Hjarta mitt slær fyrir Hafnarfjörð og mér er annt um að bæjarfélagið þróist áfram sem sjálfbært samfélag þar sem velferð fólks, öflug þjónusta og ábyrg nýting fjármuna fara saman,“ skrifar Kolbrún meðal annars í færslunni sem sjá má í heild sinni hér að neðan. Framsóknarflokkurinn myndar sem stendur meirihluta með Sjálfstæðisflokknum í Hafnarfirði en Samfylkingin hefur verið í minnihluta í bæjarfélaginu á yfirstandandi kjörtímabili. „Ég trúi því að góð stjórnun byggi á skýrri sýn, mannúð og ábyrgð. Sú nálgun mótar bæði mína faglegu vinnu og mitt pólitíska starf. Í bæjarstjórn vil ég leggja áherslu á að efla mannlega þætti innan stjórnsýslunnar, styrkja samtal og samráð við íbúa og stuðla að samfélagi þar sem fólk finnur til öryggis, þátttöku og jafnvægis,“ skrifar Kolbrún ennfremur í færslunni. Hafnarfjörður Sveitarstjórnarkosningar 2026 Framsóknarflokkurinn Samfylkingin Mest lesið Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Innlent „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ Innlent Fundu sex nöfn mögulegra samverkamanna Epstein á tveimur tímum Erlent Neitaði að svara spurningum á grundvelli fimmta viðaukans Erlent Var með krabbamein og lést af völdum blóðtappa í lunga Erlent „Skaðinn er ekki skeður þó að járnbrautarslysið vofi yfir“ Innlent Hótar að koma í veg fyrir opnun brúar milli Windsor og Detroit Erlent Óvíst hversu mörg börn sækja ekki skóla þrátt fyrir skólaskyldu Innlent Sprengdu dyrnar af brynvörðum bíl Erlent Rektor Háskólans á Bifröst segir af sér Innlent Fleiri fréttir Skora á borgina að virða íbúalýðræði og koma í veg fyrir „þrálátar deilur“ Óvíst hversu mörg börn sækja ekki skóla þrátt fyrir skólaskyldu Ók bifreið utan í þrjár aðrar á gatnamótum „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ „Skaðinn er ekki skeður þó að járnbrautarslysið vofi yfir“ Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Tók hálftíma að þróa fullkomna eftirlíkingu af rödd Höllu Rektor Háskólans á Bifröst segir af sér Ný Ölfusárbrú farin að taka á sig mynd „Það er ekkert sem tekur við og enginn sem ber ábyrgð“ Drífa Snædal snýr aftur Goddur jarðsunginn Tifandi tímasprengja, oddviti í beinni og breytt Reynisfjara Handtekin fyrir að beita opinberan starfsmann ofbeldi „Þörfin er gríðarleg“ Gabríel á bak við lás og slá fram á föstudag Blíðan haft áhrif á gróður sem lætur þó ekki plata sig Reiknar með einu gosi í viðbót Flutti til Reykjavíkur í dag Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Saka stjórnendur Bifrastar um að hafa beitt nemendur þrýstingi Saka stjórnendur um að þrýsta á nemendur að styðja rektor Biðla enn til almennings sjö árum eftir hvarf Jóns Þrastar Þorsteinn fær áheyrn Hæstaréttar Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Stjórnarformaðurinn verður forstjóri Reykjalundar Íslenska ríkið ræður lobbýista í Washington Jarðskjálftahrinan við Eldey heldur áfram Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor Sjá meira