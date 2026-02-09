Glæsilegustu bollur landsins ruku út Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 9. febrúar 2026 13:01 Það var mikið líf og fjör á svokölluðu bollu pop-upi hjá Elenoru bakara en Guðfinna og Anna Dögg voru með henni í æðislegum gír. Thelma Arngríms Stjörnubakarinn Elenora Rós seldi upp gríðarlegt magn af girnilegum bollum í einhverju rosalegasta bolluteiti ársins í Höfuðstöðinni í gær. Elenora, sem er búsett í London, var algjörlega í skýjunum með viðburðinn. Það var allt uppselt rétt eftir hádegi og fjöldi fólks lagði leið sína á glæsilegt safn Höfuðstöðvarinnar í von um að næla sér í nokkrar bollur. Elenora bauð upp á sex nýjar tegundir af bollum. „Verkefnið núna snýst um að taka hefðbundnu íslensku rjómabolluna og „endurtúlka“ hana á skapandi hátt, með mikilli virðingu fyrir íslenskri baksturshefð, en setja hana jafnframt í „spariföt“ með innblæstri frá því sem ég hef lært og unnið með hér í London. Allt er handgert með gæðahráefnum frá grunni og allt hjartað mitt lagt í þetta á hverju ári,“ skrifar hún meðal annars á Instagram hjá sér. Margt var um manninn, eins og gefur augaleið, og hér má sjá vel valdar myndir frá fjörinu: Elenora vildi taka hefðbundnu íslensku rjómabolluna og túlka hana upp á nýtt á skapandi hátt.Thelma Arngríms Elenora var algjörlega á milljón.Thelma Arngríms Guðfinna glæsileg.Thelma Arngríms Brosið hvarf ekki af Elenoru! Thelma Arngríms Girnilegur bolluseðill!Thelma Arngríms Stappað stuð!Thelma Arngríms Elenora rokkaði bol með mynd af sjálfri sér og glæsilegri Pride bollu.Thelma Arngríms Bolluveisla.Thelma Arngríms Glaðir gestir.Thelma Arngríms Glæsilegar skvísur.Thelma Arngríms Verið að gera og græja.Thelma Arngríms Elenora Rós hefur náð miklum árangri sem bakari í London en er dugleg að koma reglulega heim.Thelma Arngríms Skvísurnar sem stóðu vaktina.Thelma Arngríms Fjölskyldumynd!Thelma Arngríms Calm before the storm.Thelma Arngríms Bolla í berjamó sló í gegn.Thelma Arngríms Guðfinna afgreiddi af fullum krafti.Thelma Arngríms Svo flottar á bolluopnun.Thelma Arngríms Öflugur liðsauki!Thelma Arngríms Skemmtilegur bolur.Thelma Arngríms Samkvæmislífið Matur Bolludagur Mest lesið Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Lífið Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ Lífið Úr Eurovision í jógað: „Var ekki nógu góð við sjálfa mig eftir þetta“ Lífið Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Lífið Svona var hálfleiksatriði Bad Bunny: „Guð blessi Ameríku“ Lífið Inspector Spacetime í Apple auglýsingu: „Mjög súrrealískt“ Tónlist Fram, fram, framakonur Lífið Að vera neitað um listamannalaun reyndist algjör frelsun Lífið Maturinn í Ofurskálinni: Vængirnir étnir í tonnatali Lífið Glæsilegustu bollur landsins ruku út Lífið Fleiri fréttir Fram, fram, framakonur Maturinn í Ofurskálinni: Vængirnir étnir í tonnatali Glæsilegustu bollur landsins ruku út Svona var hálfleiksatriði Bad Bunny: „Guð blessi Ameríku“ Úr Eurovision í jógað: „Var ekki nógu góð við sjálfa mig eftir þetta“ Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Prinsinum hafi verið hent út á miðnætti Hamilton ætlar ekki að bruna Tímabilið sem flestir vilja gleyma Festist í lyftu í New York Að vera neitað um listamannalaun reyndist algjör frelsun Krakkatía vikunnar: Fáni, Esbjerg og Ormstunga Þúsund hlauparar í stuði í Norðurljósahlaupi ON Söngvari 3 Doors Down látinn „Ég er pottþétt ekki á leiðinni til Íslands“ Alma stolt af syninum Hitnar í kolunum hjá Heated Rivalry-stjörnum? Mótorhjól eru bönnuð í Grænlandi Gerði leigusamning við krabbameinið Fréttatía vikunnar: Framsókn, Epstein-skjölin og Dagur Sig Tæplega 28 þúsund í mat á mánuði: „Hvar voru þið að svindla?“ Karlmennskan rís úr öskunni Sjö dýrustu eignirnar sem seldust árið 2025 Alan Carr á Íslandi „Ungir drengir eru búnir að láta segja sér að þeir séu eitraðir“ Gummi Emil á leið í fæðubótarefnin Fannar og Vala keyptu fyrir 170 milljónir í Kjalarlandi Hefur verið 73 kíló í 55 ár en bætti aðeins á sig þegar bjórinn var leyfður Sjá meira