Lífið

Glæsi­legustu bollur landsins ruku út

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var mikið líf og fjör á svokölluðu bollu pop-upi hjá Elenoru bakara en Guðfinna og Anna Dögg voru með henni í æðislegum gír. 
Það var mikið líf og fjör á svokölluðu bollu pop-upi hjá Elenoru bakara en Guðfinna og Anna Dögg voru með henni í æðislegum gír.  Thelma Arngríms

Stjörnubakarinn Elenora Rós seldi upp gríðarlegt magn af girnilegum bollum í einhverju rosalegasta bolluteiti ársins í Höfuðstöðinni í gær. Elenora, sem er búsett í London, var algjörlega í skýjunum með viðburðinn.

Það var allt uppselt rétt eftir hádegi og fjöldi fólks lagði leið sína á glæsilegt safn Höfuðstöðvarinnar í von um að næla sér í nokkrar bollur. 

Elenora bauð upp á sex nýjar tegundir af bollum. 

„Verkefnið núna snýst um að taka hefðbundnu íslensku rjómabolluna og „endurtúlka“ hana á skapandi hátt, með mikilli virðingu fyrir íslenskri baksturshefð, en setja hana jafnframt í „spariföt“ með innblæstri frá því sem ég hef lært og unnið með hér í London. 

Allt er handgert með gæðahráefnum frá grunni og allt hjartað mitt lagt í þetta á hverju ári,“ skrifar hún meðal annars á Instagram hjá sér. 

Margt var um manninn, eins og gefur augaleið, og hér má sjá vel valdar myndir frá fjörinu: 

Elenora vildi taka hefðbundnu íslensku rjómabolluna og túlka hana upp á nýtt á skapandi hátt.Thelma Arngríms
Elenora var algjörlega á milljón.Thelma Arngríms
Guðfinna glæsileg.Thelma Arngríms
Brosið hvarf ekki af Elenoru! Thelma Arngríms
Girnilegur bolluseðill!Thelma Arngríms
Stappað stuð!Thelma Arngríms
Elenora rokkaði bol með mynd af sjálfri sér og glæsilegri Pride bollu.Thelma Arngríms
Bolluveisla.Thelma Arngríms
Glaðir gestir.Thelma Arngríms
Glæsilegar skvísur.Thelma Arngríms
Verið að gera og græja.Thelma Arngríms
Elenora Rós hefur náð miklum árangri sem bakari í London en er dugleg að koma reglulega heim.Thelma Arngríms
Skvísurnar sem stóðu vaktina.Thelma Arngríms
Fjölskyldumynd!Thelma Arngríms
Calm before the storm.Thelma Arngríms
Bolla í berjamó sló í gegn.Thelma Arngríms
Guðfinna afgreiddi af fullum krafti.Thelma Arngríms
Svo flottar á bolluopnun.Thelma Arngríms
Öflugur liðsauki!Thelma Arngríms
Skemmtilegur bolur.Thelma Arngríms
Samkvæmislífið Matur Bolludagur


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.