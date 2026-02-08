Karlmaður var handtekinn á þriðja tímanum í dag af lögreglu en hann er grunaður um að hafa stungið annan mann í nótt í miðbæ Reykjavíkur. Báðir menn eru á þrítugsaldri.
Árásin átti sér stað fyrir utan skemmtistað í miðbæ Reykjavíkur á tólfta tímanum í nótt. Sérsveitin aðstoðaði lögregluna við vinnslu málsins.
Maðurinn þekktist á myndbandsupptökum. Hann var handtekinn í íbúð í Reykjavík.
Eftir því sem lögreglan best veit eru engin tengsl milli meints geranda og brotaþola. Sá síðarnefndi var fluttur til aðhlynningar á sjúkrahús í nótt en útskrifaðist þaðan snemma í morgun.