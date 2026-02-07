Innlent

Orri odd­viti Sjálf­stæðis­manna í Hafnar­firði

Orri, Kristín María og Viktor Pétur.
Orri Björnsson, bæjarfulltrúi, mun leiða lista Sjálfstæðisflokksins í Hafnafirði í vor og tekur þannig við oddvitasætinu af Rósu Guðbjartsdóttur sem er farin á þing. Kristín María Thoroddsen, bæjarfulltrúi, er í öðru sæti listans og Viktor Pétur Finnsson í því þriðja.

Prófkjör fór fram í dag í Flensborgarskóla þar sem 15 frambjóðendur buðu fram krafta sína. Greidd atkvæði voru 1502, talin atkvæði 1461 og auðir og ógildir seðlar 41

Niðurstöðurnar úr prófkjörinu voru eftirfarandi:

Í 1. sæti var Orri Björnsson með 968 atkvæði.

Í 2. sæti var Kristín María Thoroddsen með 914 atkvæði í 1-2. sæti.

Í 3. sæti var Viktor Pétur Finnsson með 975 atkvæði í 1-3. sæti.

Í 4. sæti var Guðbjörg Oddný Jónasdóttir með 904 atkvæði í 1-4. sæti.

Í 5. sæti var Kristinn Andersen með 716 atkvæði í 1-5. sæti.

Í 6. sæti var Helga Björg Loftsdóttir með 676 atkvæði í 1-6. sæti.

Sjálfstæðisflokkurinn Hafnarfjörður Sveitarstjórnarkosningar 2026

