Orri oddviti Sjálfstæðismanna í Hafnarfirði Lovísa Arnardóttir skrifar 7. febrúar 2026 22:04 Orri, Kristín María og Viktor Pétur. Aðsend Orri Björnsson, bæjarfulltrúi, mun leiða lista Sjálfstæðisflokksins í Hafnafirði í vor og tekur þannig við oddvitasætinu af Rósu Guðbjartsdóttur sem er farin á þing. Kristín María Thoroddsen, bæjarfulltrúi, er í öðru sæti listans og Viktor Pétur Finnsson í því þriðja. Prófkjör fór fram í dag í Flensborgarskóla þar sem 15 frambjóðendur buðu fram krafta sína. Greidd atkvæði voru 1502, talin atkvæði 1461 og auðir og ógildir seðlar 41 Niðurstöðurnar úr prófkjörinu voru eftirfarandi: Í 1. sæti var Orri Björnsson með 968 atkvæði. Í 2. sæti var Kristín María Thoroddsen með 914 atkvæði í 1-2. sæti. Í 3. sæti var Viktor Pétur Finnsson með 975 atkvæði í 1-3. sæti. Í 4. sæti var Guðbjörg Oddný Jónasdóttir með 904 atkvæði í 1-4. sæti. Í 5. sæti var Kristinn Andersen með 716 atkvæði í 1-5. sæti. Í 6. sæti var Helga Björg Loftsdóttir með 676 atkvæði í 1-6. sæti. Sjálfstæðisflokkurinn Hafnarfjörður Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Nafn piltsins sem lést í slysi á Miklubraut Innlent „Þetta er náttúrulega bara rotið og galið“ Innlent Nemendur vilji ekki vera í skólanum á meðan rektor er við stjórnvölinn Innlent „Það er ekkert hæft í þessu“ Innlent Sigmundur í skotlínunni vegna ummæla um Svíþjóð Innlent Segist ekki hafa gert mistök við birtingu myndbandsins Erlent „Sorglegra en orð fá lýst“ Innlent Efaðist ekki um að orsökin var bilaður aðflugsgeisli Innlent Birtu ekki baulið Erlent Berglind rétt marði Þórhall Innlent Fleiri fréttir Orri oddviti Sjálfstæðismanna í Hafnarfirði Birgir Örn óviss en Ísak Leon handviss Þór leiðir aftur á Seltjarnarnesi María Ellen kjörin oddviti Viðreisnar í Kópavogi Orri áfram oddviti Framsóknar í Kópavogi Jónas Már kjörinn oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi Þorvaldur og Halldór með Einari og Magneu í Framsókn Einn handtekinn fyrir þjófnað í Skeifunni „Þetta er náttúrulega bara rotið og galið“ Nafn piltsins sem lést í slysi á Miklubraut Hjólar í borgina: Hafi engan áhuga á atkvæðum hjólreiðafólks Sigmundur í skotlínunni vegna ummæla um Svíþjóð Berglind rétt marði Þórhall „Síminn stoppar ekki“ Bifrastarmálið: „Þetta er fyrst og fremst sorglegt“ Mótorhjól eru bönnuð í Grænlandi Vantrauststillagan stendur þrátt fyrir niðurstöðu siðanefndar Hlédís Maren fram fyrir Miðflokkinn Nemendur vilji ekki vera í skólanum á meðan rektor er við stjórnvölinn Spyr hvort troða eigi gömlu fólki inn á heimili landsmanna Þrír gerðir að heiðursfélögum Sleipnis á Selfossi Viðreisn býður fram undir eigin merkjum á Ísafirði „Það er ekkert hæft í þessu“ Flutningabílar fastir á Þröskuldum Mætti með eggvopn á skemmtistað Efaðist ekki um að orsökin var bilaður aðflugsgeisli Skriður kominn á tuttugu ára gömul áform um nýjan golfvöll á Álftanesi „Ástandið hefur aldrei verið jafn slæmt“ Fósturforeldrar og barnavernd upplifað algjört afskiptaleysi „Sorglegra en orð fá lýst“ Sjá meira