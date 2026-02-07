Einn handtekinn fyrir þjófnað í Skeifunni Lovísa Arnardóttir skrifar 7. febrúar 2026 17:35 Einn var handtekinn í Skeifunni. Vísir/Egill Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók einn fyrir þjófnað í Skeifunni í dag. Í dagbók lögreglunnar kemur fram að öryggisvörður hafi elt mann sem stal vörum úr verslun. Lögreglan hafði uppi á þessum einstaklingi og handtók hann. Fram kemur að málið sé í rannsókn. Þá virðist hafa verið nokkuð um ölvun víða á höfuðborgarsvæðinu í morgun og í dag. Tilkynnt var um sofandi mann í anddyri í fjölbýli í vesturhluta borgarinnar og tilkynnt um ölvaðan einstakling á leið heim úr miðbænum sem „var í tapaðri baráttu við þyngdaraflið“. Samkvæmt dagbók lögreglu var sá þakklátur aðstoð lögreglu. Einnig var tilkynnt um mann liggjandi á hringtorgi í Hafnarfirði en hann var farinn þegar lögregla kom. Í Kópavogi var svo tilkynnt um hnupl í matvöruverslun og óskað eftir aðstoð lögreglu við að koma einstakling úr bakaríi. Þá var einnig tilkynnt um slys þar sem knapi féll af hesti. Lögreglumál Reykjavík Kópavogur Hafnarfjörður Mest lesið Nafn piltsins sem lést í slysi á Miklubraut Innlent Nemendur vilji ekki vera í skólanum á meðan rektor er við stjórnvölinn Innlent „Það er ekkert hæft í þessu“ Innlent „Þetta er náttúrulega bara rotið og galið“ Innlent Sigmundur í skotlínunni vegna ummæla um Svíþjóð Innlent Segist ekki hafa gert mistök við birtingu myndbandsins Erlent Efaðist ekki um að orsökin var bilaður aðflugsgeisli Innlent „Sorglegra en orð fá lýst“ Innlent Birtu ekki baulið Erlent Berglind rétt marði Þórhall Innlent Fleiri fréttir Orri áfram oddviti Framsóknar í Kópavogi Jónas Már kjörinn oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi Þorvaldur og Halldór með Einari og Magneu í Framsókn Einn handtekinn fyrir þjófnað í Skeifunni „Þetta er náttúrulega bara rotið og galið“ Nafn piltsins sem lést í slysi á Miklubraut Hjólar í borgina: Hafi engan áhuga á atkvæðum hjólreiðafólks Sigmundur í skotlínunni vegna ummæla um Svíþjóð Berglind rétt marði Þórhall „Síminn stoppar ekki“ Bifrastarmálið: „Þetta er fyrst og fremst sorglegt“ Mótorhjól eru bönnuð í Grænlandi Vantrauststillagan stendur þrátt fyrir niðurstöðu siðanefndar Hlédís Maren fram fyrir Miðflokkinn Nemendur vilji ekki vera í skólanum á meðan rektor er við stjórnvölinn Spyr hvort troða eigi gömlu fólki inn á heimili landsmanna Þrír gerðir að heiðursfélögum Sleipnis á Selfossi Viðreisn býður fram undir eigin merkjum á Ísafirði „Það er ekkert hæft í þessu“ Flutningabílar fastir á Þröskuldum Mætti með eggvopn á skemmtistað Efaðist ekki um að orsökin var bilaður aðflugsgeisli Skriður kominn á tuttugu ára gömul áform um nýjan golfvöll á Álftanesi „Ástandið hefur aldrei verið jafn slæmt“ Fósturforeldrar og barnavernd upplifað algjört afskiptaleysi „Sorglegra en orð fá lýst“ „Mikilvægt að geyma þetta ekki inni í sér“ Banaslys á Miklubraut og brotið leikskólakerfi LHÍ ríður á vaðið: Erlendir nemendur greiða milljónir vegna fyrirhugaðrar lagabreytingar Valgarð Már er látinn Sjá meira