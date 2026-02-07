Innlent

Einn hand­tekinn fyrir þjófnað í Skeifunni

Lovísa Arnardóttir skrifar
Einn var handtekinn í Skeifunni.
Einn var handtekinn í Skeifunni. Vísir/Egill

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók einn fyrir þjófnað í Skeifunni í dag. Í dagbók lögreglunnar kemur fram að öryggisvörður hafi elt mann sem stal vörum úr verslun. Lögreglan hafði uppi á þessum einstaklingi og handtók hann. Fram kemur að málið sé í rannsókn.

Þá virðist hafa verið nokkuð um ölvun víða á höfuðborgarsvæðinu í morgun og í dag. Tilkynnt var um sofandi mann í anddyri í fjölbýli í vesturhluta borgarinnar og tilkynnt um ölvaðan einstakling á leið heim úr miðbænum sem „var í tapaðri baráttu við þyngdaraflið“. Samkvæmt dagbók lögreglu var sá þakklátur aðstoð lögreglu.

Einnig var tilkynnt um mann liggjandi á hringtorgi í Hafnarfirði en hann var farinn þegar lögregla kom.

Í Kópavogi var svo tilkynnt um hnupl í matvöruverslun og óskað eftir aðstoð lögreglu við að koma einstakling úr bakaríi.

Þá var einnig tilkynnt um slys þar sem knapi féll af hesti.

