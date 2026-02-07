Innlent

Þór leiðir aftur á Sel­tjarnar­nesi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Þór Sigurgeirsson er bæjarstjóri á Seltjarnarnesi.
Þór Sigurgeirsson er bæjarstjóri á Seltjarnarnesi. Vísir/Vilhelm

Þór Sigurgeirsson var í dag endurkjörinn oddviti D-lista Sjálfstæðisflokksins á Seltjarnarnesi. Í tilkynningu kemur fram að Þór hlaut 566 atkvæði í 1. sæti eða 71,4 prósent atkvæða. Hann hefur verið oddviti D-listans síðan 2022.

Kosið var um fimm efstu sæti framboðslistans.

Í öðru sæti var Elísabet Ingunn Einarsdóttir með 293 atkvæði í 1. – 2. sæti eða 37.0 prósent atkvæða.

Svana Helen Björnsdóttir var í því þriðja með 276 atkvæði í 1. - 3. sæti eða 34.8 prósent atkvæða og Magnús Benediktsson í því fjórða með 395 atkvæði í 1. – 4. sæti eða 49,9 prósent atkvæða.

Í fimmta sæti Björn Jóhannesson með 473 atkvæði í 1.-5. sæti eða 59,7 prósent atkvæða .

Alls voru 792 atkvæði greidd, þar af voru auðir og ógildir seðlar 25 talsins. Kjörsókn var 58,3 prósent.

Fréttin hefur verið leiðrétt. 

Sjálfstæðisflokkurinn Seltjarnarnes Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið