Þór leiðir aftur á Seltjarnarnesi Lovísa Arnardóttir skrifar 7. febrúar 2026 20:44 Þór Sigurgeirsson er bæjarstjóri á Seltjarnarnesi. Vísir/Vilhelm Þór Sigurgeirsson var í dag endurkjörinn oddviti D-lista Sjálfstæðisflokksins á Seltjarnarnesi. Í tilkynningu kemur fram að Þór hlaut 566 atkvæði í 1. sæti eða 71,4 prósent atkvæða. Hann hefur verið oddviti D-listans síðan 2022. Kosið var um fimm efstu sæti framboðslistans. Í öðru sæti var Elísabet Ingunn Einarsdóttir með 293 atkvæði í 1. – 2. sæti eða 37.0 prósent atkvæða. Svana Helen Björnsdóttir var í því þriðja með 276 atkvæði í 1. - 3. sæti eða 34.8 prósent atkvæða og Magnús Benediktsson í því fjórða með 395 atkvæði í 1. – 4. sæti eða 49,9 prósent atkvæða. Í fimmta sæti Björn Jóhannesson með 473 atkvæði í 1.-5. sæti eða 59,7 prósent atkvæða . Alls voru 792 atkvæði greidd, þar af voru auðir og ógildir seðlar 25 talsins. Kjörsókn var 58,3 prósent. Fréttin hefur verið leiðrétt. Sjálfstæðisflokkurinn Seltjarnarnes Sveitarstjórnarkosningar 2026