Lífið

Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var mikið um að vera hjá stjörnum landsins í liðinni viku.
Fyrsta vikan í febrúar var feikilega flott hjá stjörnum landsins og Reykjavíkurborg iðaði af lífi og fjöri á meðan vetrarveðrið var upp á sitt allra besta. 

Vetrarhátíð Reykjavíkurborgar tók yfir og fólk naut þess að taka púlsinn á öllu því heitasta í menningunni í dag, þræða söfn borgarinnar, sötra á skemmtilegum kokteilum, hlaupa í Norðurljósahlaupinu og mála bæinn rauðan. 

Fræga fólkið heldur áfram að ferðast, skemmta sér á skíðum erlendis, heimsækja eyðimerkur á suðrænum slóðum, sóla sig á ströndum og skvísast. 

Sjóðheit í eyðimörkinni

Áhrifavaldurinn Brynhildur Gunnlaugsdóttir fór í ævintýraferð um Dubai.

Chanel og kaffi

WAG skvísan og tískudrottningin Móeiður Lárusdóttir klikkaði ekki á skvísupósti frá Grikklandi. 

Krassandi bolur 

Tónlistarkonan og töffarinn Tatjana Dís birti mynd af sér í bol sem á stóð: Já, ég er klámfíkill, eða öllu heldur: „Yes I'm a Porn Addict. I'm pouring myself another glass of wine“. Flippað orðagrín! 

Bleik í brekkunni

Raunveruleikastjarnan og bíladrottningin Magnea Björg birti myndir af sér úr brekkunni í Saalbach í bleikum heilgalla frá Goldbergh.

Skíðastelpan '26

Förðunarfræðingurinn Fanney Dóra fór með vinkonum sínum norður á skíði.

Bombur í Bahamas

Ofurparið Ólafur Jóhann útvarpsmaður og Sigurlaug Birna skelltu sér til Bahama-eyja. 

Fyrirsætan og athafnamaðurinn Rúrik Gíslason birti sömuleiðis gamlar myndir af sér þaðan.

Stórglæsilegar mæðgur

Nína Dögg Filippusdóttir leikkona og Rakel María Gísladóttir plötusnúður eru með glæsilegri mæðgum landsins.

Stjarna á strönd

Hjúkrunarfræðingurinn og raunveruleikastjarnan Viktor Andersen naut sín á strönd á Spáni.

Elskar Tæland

Brynja Bjarna ofurskvísa elskar lífið í Tælandi. 

Foreldrafrí í Frakklandi

Athafnakonan Elísabet Gunnarsdóttir og eiginmaður hennar Steinn Jónsson skelltu sér í foreldrafrí í Fraklandi. 

Húðdrottningin í Argentínu

Húðdrottningin Helga Sigrún og tískukóngurinn Jón Davíð eru ástfangin í Argentínu. 

Fegurðardrottning í Dubai

Fyrrum fegurðardrottningin Aníta Ösp Ingólfsdóttir nýtur lífsins í Dubai.

Fyrsta partýið

Fasteignasalinn, þjálfarinn og dansarinn Tara Sif Birgisdóttir er alltaf glæsileg en hún og eiginmaður hennar Elfar Elí festu nýverið kaup á húsi og héldu fyrsta partýið þar um helgina.

Lét fjarlægja varafyllingarnar

Áhrifavaldastjarnan Sunneva Einarsdóttir upplifði í fyrsta sinn í mörg ár að vera án varafyllinga. Stórglæsileg! 

