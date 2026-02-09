Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“

Fyrsta vikan í febrúar var feikilega flott hjá stjörnum landsins og Reykjavíkurborg iðaði af lífi og fjöri á meðan vetrarveðrið var upp á sitt allra besta.
Vetrarhátíð Reykjavíkurborgar tók yfir og fólk naut þess að taka púlsinn á öllu því heitasta í menningunni í dag, þræða söfn borgarinnar, sötra á skemmtilegum kokteilum, hlaupa í Norðurljósahlaupinu og mála bæinn rauðan.
Fræga fólkið heldur áfram að ferðast, skemmta sér á skíðum erlendis, heimsækja eyðimerkur á suðrænum slóðum, sóla sig á ströndum og skvísast.
Áhrifavaldurinn Brynhildur Gunnlaugsdóttir fór í ævintýraferð um Dubai.
WAG skvísan og tískudrottningin Móeiður Lárusdóttir klikkaði ekki á skvísupósti frá Grikklandi.
Tónlistarkonan og töffarinn Tatjana Dís birti mynd af sér í bol sem á stóð: Já, ég er klámfíkill, eða öllu heldur: „Yes I'm a Porn Addict. I'm pouring myself another glass of wine“. Flippað orðagrín!
Raunveruleikastjarnan og bíladrottningin Magnea Björg birti myndir af sér úr brekkunni í Saalbach í bleikum heilgalla frá Goldbergh.
Förðunarfræðingurinn Fanney Dóra fór með vinkonum sínum norður á skíði.
Ofurparið Ólafur Jóhann útvarpsmaður og Sigurlaug Birna skelltu sér til Bahama-eyja.
Fyrirsætan og athafnamaðurinn Rúrik Gíslason birti sömuleiðis gamlar myndir af sér þaðan.
Nína Dögg Filippusdóttir leikkona og Rakel María Gísladóttir plötusnúður eru með glæsilegri mæðgum landsins.
Hjúkrunarfræðingurinn og raunveruleikastjarnan Viktor Andersen naut sín á strönd á Spáni.
Brynja Bjarna ofurskvísa elskar lífið í Tælandi.
Athafnakonan Elísabet Gunnarsdóttir og eiginmaður hennar Steinn Jónsson skelltu sér í foreldrafrí í Fraklandi.
Húðdrottningin Helga Sigrún og tískukóngurinn Jón Davíð eru ástfangin í Argentínu.
Fyrrum fegurðardrottningin Aníta Ösp Ingólfsdóttir nýtur lífsins í Dubai.
Fasteignasalinn, þjálfarinn og dansarinn Tara Sif Birgisdóttir er alltaf glæsileg en hún og eiginmaður hennar Elfar Elí festu nýverið kaup á húsi og héldu fyrsta partýið þar um helgina.
Áhrifavaldastjarnan Sunneva Einarsdóttir upplifði í fyrsta sinn í mörg ár að vera án varafyllinga. Stórglæsileg!
