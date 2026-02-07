Hitnar í kolunum hjá Heated Rivarly-stjörnum?

Connor Storrie og François Arnaud, leikararnir sem eru að gera allt vitlaust með stjörnuleik í kanadísku þáttunum Heated Rivalry, hafa sést nokkrum sinnum opinberlega saman síðustu vikur. Aðdáendur velta því fyrir sér hvort leikararnir séu í sambandi.
Storrie og Arnaud leika báðir íshokkíleikmenn sem eru í leynilegum ástarsamböndum við aðra karlmenn. Persónur þeirra eru hins vegar ekki í sambandi hvor með öðrum.
Persóna Storrie er í sambandi með öðrum íshokkíleikmanni og persóna Arnaud með safagerðarmanni. Þeir hafa síðustu vikur sést saman úti að borða og yfirgefa tískusýningu saman.
Aðdáendur þáttanna eru þó ekki allir ánægðir með meint samband leikaranna og telja Storrie eiga að byrja í sambandi með leikaranum Hudson Williams, sem leikur ástmann hans í þáttunum.
Aðalleikarar geysivinsælu þáttanna Heated Rivalry hafa verið valdir sem formlegir kyndilberar Vetrarólympíuleikanna sem hefjast í febrúar.