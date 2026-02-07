Efaðist ekki um að orsökin var bilaður aðflugsgeisli Kristján Már Unnarsson skrifar 7. febrúar 2026 07:27 Harald Snæhólm flugstjóri var einn fimm Íslendinga sem komust lífs af úr flugslysinu árið 1978. Hann sat aftast í flugvélinni sem farþegi. Egill Aðalsteinsson Vanstilltur aðflugsgeisli flugvallar var meginorsök mannskæðasta flugslyss Íslandssögunnar þegar DC 8-þota Flugleiða fórst á Srí Lanka árið 1978. Þetta er mat þeirra Flugleiðamanna sem rifjuðu upp slysið í þáttaröðinni um Flugþjóðina. Pílagrímaflug Íslendinga hefur ekki bara verið óvenjuleg viðskiptasaga. Yfir því mun ætíð hvíla dimmur skuggi; einn sorglegasti atburður íslenskrar flugsögu, flugslysið á Srí Lanka þann 15. nóvember árið 1978. DC-8 þota Flugleiða var í aðflugi að flugvellinum í Kólombó þegar hún brotlenti um tvo kílómetra frá flugbrautinni. 183 fórust en 79 komust lífs af. Fjallað er um slysið í fréttum Sýnar en ítarlegri umfjöllun er í Flugþjóðinni á Sýn+. TF-FLA, þotan sem fórst, var af gerðinni Douglas DC 8-63 og bar heitið Leifur Eiríksson.wikimedia/Alan Meloy Harald Snæhólm flugstjóri var meðal fimm Íslendinga sem lifðu slysið af. Hann var farþegi um borð og sat aftast í vélinni. Harald lést fyrir þremur mánuðum en hann hafði áður rætt við okkur um slysið. „Það var samviskubit út af því að hafa komist af. Og félagar manns að deyja. Maður var eiginlega sjokkeraður,“ sagði Harald. Myndskeið um Srí Lanka-slysið úr þættinum má sjá hér: Flugmennirnir Halldór Friðriksson og Guðmundur Ólafsson voru staddir ytra þegar slysið varð. „Jú, ég var í Indónesíu. Við biðum eftir vélinni frá Srí Lanka. Ég var þar þá,“ sagði Guðmundur. „Ég flaug vélinni frá Srí Lanka - eða frá Colombo yfir til Jedda. Og svo þegar hún kom til baka þá fórst hún,“ sagði Halldór. Brak úr þotunni. Þarna sést stélið. Deilt var um orsakir slysins. Yfirvöld á Srí Lanka vildu kenna um mistökum flugmanna. „Nefnd Flugleiða og Bandaríkjamanna komst að þeirri niðurstöðu að aðflugsgeislinn hafi verið of lágt stilltur. Þannig að vélin flaug eftir honum beint í skóginn,“ sagði Grétar Br. Kristjánsson, sem starfaði mikið við pílagrímaflugið sem starfsmaður Flugleiða. „Aðflugstækin voru meira og minna biluð þarna í Srí Lanka,“ sagði Halldór. Þeir Halldór Friðriksson og Guðmundur Ólafsson störfuðu báðir sem flugmenn við pílagrímaflug Flugleiða árið 1978.Arnar Halldórsson „Aðflugsgeislinn var of lágur. Það er alveg vitað mál,“ sagði Harald. „Þegar þeir komu út úr skýinu þá var svokallað VASI-ljós, það var á rauðu. Þá vissu þeir að þeir voru lágt. Turninn kallar í þá, þeir byrja að gefa henni inn, ætluðu að fara annan hring. En það var of seint. Þá fór hann niður.“ -Þannig að frumorsökin er aðflugshallageislinn? „Já, það er enginn vafi á því,“ svaraði Harald Snæhólm í þætti Flugþjóðarinnar um pílagrímaflugið. Fékk samviskubit eftir mannskæðasta flugslys íslenskrar flugsögu „Svo byrjum við að heyra högg. Púmm, púmm, púmm. Ég fer að hugsa: Það er eitthvað að, segir Oddný Björgólfsdóttir, fyrrum Loftleiðaflugfreyja. Oddný var ein af þeim 79 sem komust lífs af þegar Leifur Eiríksson, DC-8 þota Flugleiða, fórst í aðflugi við Katunayake-flugvöll í Kólombó á Sri Lanka. Oddný var í þrjár vikur á sjúkrahúsi áður en hún flaug heim til Íslands þar sem við tók löng endurhæfing. 7. febrúar 2024 07:00 Vilja reisa minnisvarða um þá sem fórust á Sri Lanka 35 ár eru liðin síðan Leifur Eiríksson, þota Flugleiða, brotlenti í aðflugi á Srí Lanka. 183 fórust í slysinu, þar af átta Íslendingar. Flugstjórinn Harald Snæhólm er einn þeirra fimm Íslendinga sem lifðu slysið af. 16. nóvember 2013 12:00 35 ár liðin frá mannskæðasta flugslysi íslenskrar flugsögu Leifur Eiríksson, þota Flugleiða, fórst þann 15. nóvember 1978 í aðflugi á Sri Lanka. 183 létu lífið, þar af átta íslenskir starfsmenn Flugleiða. 15. nóvember 2013 06:45