Í kvöldfréttum Sýnar fjöllum við um banaslys sem varð á Miklubraut seint í gærkvöldi. Sautján ára drengur lést í slysinu og jafnaldri hans liggur alvarlega slasaður á spítala. Fjölmargir komu saman á kyrrðarstund í Árbæjarkirkju vegna málsins.
Við ræðum við forsætisráðherra og barnamálaráðherra um sláandi frásagnir manna sem voru í fóstri á Bakkakoti á Suðurlandi. Formaður Félags fósturforeldra segir bæði fósturforeldra og starfsfólk barnaverndar hafa upplifað algjört afskiptaleysi stjórnvalda.
Formaður Eflingar segir leikskólakerfi Reykjavíkur ekki ganga upp og bagalegt ástand þar bitna á andlegri og líkamlegri heilsu starfsfólks. Hún vill skoða að lengja fæðingarorlof foreldra.
Vanstilltur aðflugsgeisli flugvallar var meginorsök mannskæðasta flugslyss Íslandssögunnar þegar DC 8-þota Flugleiða fórst á Srí Lanka árið 1978. Þetta er einróma mat þeirra Flugleiðamanna sem rifjuðu upp slysið í þætti Kristjáns Más Unnarssonar um pílagrímaflugið og sagt verður frá í kvöldfréttum.
Við skoðum hvað hlýindin í janúar hafa gert fyrir plönturíkið og verðum í beinni bæði frá Bessastöðum og úr geymslum Þjóðminjasafnsins. Þá fjöllum við að sjálfsögðu um Vetrarólympíuleikana, sem eru settir í dag.