„Ástandið hefur aldrei verið jafn slæmt“ Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 6. febrúar 2026 22:15 Sólveig Anna starfaði sjálf um árabil á leikskóla og hefur hún miklar áhyggjur af ástandinu. Vísir/Einar Ástandið á leikskólum borgarinnar hefur aldrei verið verra að mati formanns Eflingar. Leikskólakerfið eins og það sé nú gangi ekki upp og ástandið bitni á andlegri og líkamlegri heilsu starfsfólksins. Hún hvetur stjórnvöld til að lengja fæðingarorlofið til að létta á kerfinu. Leikskólastjórar á öllum borgarreknu leikskólunum lýstu í vikunni í bréfi til borgarstjóra yfir verulegum áhyggjum af stöðu skólanna og gagnrýndu borgaryfirvöld. Þeir krefjast aðgerða og lýsa yfir vonbrigðum með að ákveðið hafi verið að fresta gildistöku svokallaðrar Reykjavíkurleiðar en í henni felast meðal annars hvatar til að börn dvelji ekki meira en í þrjátíu og átta tíma á viku í leikskólanum. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar fagnar samstöðunni hjá leikskólastjórum og segir félagsmenn sína, sem starfa á leikskólunum, lýsa mjög erfiðu ástandi þar. Klippa: Ástandið aldrei verið verra „Ástandið hefur bara versnað síðustu ár og það hefur í raun aldrei verið verra. Þetta sáum við líka með skýrum hætti í könnuninni sem við létum gera fyrir Eflingarfólk þar sem fólk var spurt einmitt: „Styðjið þið þessar breytingartillögur eða ekki?“ Þá bárust okkur fjölmörg opin svör, öll snerust þau meira og minna um mönnun eða álag og konur með margra áratuga starfsreynslu voru að segja að ástandið hefur aldrei verið jafn slæmt og það er núna.“ Þannig séu undirmönnun, mikil veikindi starfsfólks, töluverð starfsmannavelta og mikið álag að buga starfsfólkið. „Þetta er ekki eins og þetta sé eitthvert eitt vandamál eða tvö vandamál heldur eru vandamálin alls staðar. Vegna þess að kerfið, eins og það er sett upp núna með styttingu vinnuvikunnar niður í þrjátíu og sex stundir fyrir starfsfólk en óbreyttan fjölda tíma fyrir börnin, er bara þannig að það eru ekki nægilega margir á staðnum til þess að geta látið þetta ganga upp. Það bitnar auðvitað á faglegu starfi en það bitnar auðvitað fyrst og síðast á andlegri og líkamlegri heilsu þeirra sem vinna þarna og það sjáum við bara allt í kringum okkur.“ Hún hvetur stjórnvöld til að taka þátt í að leysa málin. „Það sem gæti hjálpað mjög mikið er að lengja fæðingarorlof mögulega upp í átján mánuði en í það minnsta upp í sextán mánuði. Það myndi létta á kerfinu og það myndi gefa kerfinu þetta mikilvæga svigrúm sem að leikskólakennarar, leikskólastjórar og starfsfólkið er að kalla eftir." 