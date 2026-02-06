Innlent

Tyrkir vilja sendi­ráð á Ís­landi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Hakan Fidan, utanríkisráðherra Tyrkja, ræddi við Þorgerði Katrínu.
Á símafundi Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Hakan Fidan, utanríkisráðherra Tyrklands, greindi sá síðarnefndi frá að Tyrkir hyggjast koma á fót sendiráði hér á Íslandi. 

Stefnt er á að opna sendiráðið síðar á þessu ári samkvæmt tilkynningu frá Stjórnarráðinu

Þorgerður og Fidan ræddu saman símleiðis um sameiginleg hagsmunamál sem og vaxandi tvíhliða samstarf ríkjanna á alþjóðasviðinu. Meðal umræðuefna voru málefni Gasa, Úkraínu og Grænlands.

„Ég þakkaði honum fyrir þann áhuga sem tyrknesk stjórnvöld hafa sýnt Íslandi og norðurslóðum að undanförnu. Þjóðir okkar eiga í góðum tvíhliða samskiptum og við erum auðvitað bandamenn til áratuga í Atlantshafsbandalaginu,“ er haft eftir Þorgerði Katrínu í tilkynningunni.

