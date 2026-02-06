Innlent

Risa fram­kvæmd við Heil­brigðis­stofnun Suður­lands á Sel­fossi

Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar
Áætlaður heildarkostnaður allra áfanganna á stigi frumathugunar við bygginguna á Selfossi nemur á bilinu 8,5 til 13 milljörðum króna.
„Þessi stækkun mun gjörbreyta aðstæðum hjá okkur. Húsnæðisþörfin hefur lengi verið aðkallandi þar sem starfsemin hefur vaxið hratt og er orðin mjög aðþrengd. Þá er endurnýjunarþörf uppsöfnuð og vegna aldurs húsnæðisins uppfyllir skipulag og hönnun þess ekki lengur nútímakröfur um öryggi og gæði. Næstu skref eru að fara í útboð á fyrsta áfanga framkvæmda og síðan heldur þetta áfram koll af kolli,“ segir Díana Óskarsdóttir, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurlands aðspurð um viðbrögð vegna nýrrar 5.200 fermetra viðbyggingar við húsnæði stofnunarinnar á Selfossi.

Samhliða nýju byggingunni verður farið í gagngerar endurbætur og endurskipulagningu á meiri hluta eldra húsnæðis stofnunarinnar á Selfossi. „Framkvæmdunum verður áfangaskipt en ég vona að fyrsta áfanga verði lokið um mitt ár 2027. Verkið verður boðið út en hvenær get ég ekki alveg sagt um og ég vona að framkvæmdirnar muni ekki valda miklum óþægindum fyrir þá sem til okkar koma,“ bætir Díana við.

Díana Óskarsdóttir, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, fagnar þeim framkvæmdum, sem eru að fara af stað við stofnunina á Selfossi. Hún segir að íbúum á Suðurlandi hafi fjölgað hratt á undanförnum árum og álag á heilbrigðisþjónustu hafi aukist verulega.Magnús Hlynur Hreiðarsson

Áætlaður heildarkostnaður allra áfanganna á stigi frumathugunar, sem verða þrír nemur á bilinu 8,5 til 13 milljörðum króna og í tímaáætlun Framkvæmdasýslu ríkiseigna er gert ráð fyrir að öllum framkvæmdum geti verið lokið árið 2034.

Starfsmenn HSU eru nú um 850 í 604 stöðugildum en áætlað er að þeim fjölgi um allt að 20% á næstu tíu árum.Magnús Hlynur Hreiðarsson
Árborg Heilbrigðisstofnun Suðurlands

