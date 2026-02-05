Stjórn landssambandsins Konur í Framsókn segir að viðburður með Lilju Alfreðsdóttur hafi verið skipulagður áður en hún tilkynnti framboð sitt til formanns flokksins. Þá hafi Halla Hrund Logadóttir þingmaður upphaflega átt að vera frummælandi fundarins.
Framsóknarfélag Akureyrar og nágrennis kærði viðburðinn með Lilju til siðanefndar flokksins í gær á grundvelli þess að óleyfilegt væri fyrir landssamband að halda viðburð svo skömmu fyrir flokksþing þar sem einungis einn formannsframbjóðandi kæmi fram.
Konur í Framsókn segja að Ingibjörgu Isaksen, sem sækist einnig eftir formannsembættinu, hafi verið boðið að taka þátt í viðburðinum með Lilju í gær „til að leiðrétta þá skekkju sem gæti túlkast út á við varðandi formannsefnin og stöðu þeirra.“ Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá sérsambandinu.
Ingibjörg hafi ekki getað þegið boð um þátttöku en stjórn sambandsins hafi áhuga á því að skipuleggja annan fund á tíma sem henti henni betur.
Næsti formaður Framsóknarflokksins verður valinn á flokksþingi þann 15. febrúar en viðburðurinn með Lilju, sem er jafnframt varaformaður Framsóknar, er boðaður 10. febrúar.
„Ábendingar um slagsíðu vegna formannsslags hafa borist okkur til eyrna og voru sannarlega teknar til greina. Sér stjórnin að það að bjóða öðrum frambjóðanda af tveimur að vera með erindi geti skilist sem ádeila á hinn,“ segir í yfirlýsingu sem Konur í Framsókn birtu á Facebook.
Upphaflega hafi bæði Halla og Lilja átt að koma fram á viðburðinum. Halla hafi síðar verið óviss um það hvort hún yrði stödd á landinu og því að lokum ákveðið að auglýsa viðburðinn einungis með Lilju.
„Haft var samband við Ingibjörgu strax í dag vegna mögulegrar þátttöku hennar á fundinum til að leiðrétta þá skekkju sem gæti túlkast út á við varðandi formannsefnin og stöðu þeirra. Ingibjörg þurfti því miður að afþakka boð um þátttöku,“ segir í yfirlýsingu Kvenna í Framsókn sem birt var í gærkvöldi. Ingibjörg sé innilega velkomin ef hún sjái sér fært að mæta á fundinn með Lilju.
Stjórn Kvenna í Framsókn segir að hefð sé fyrir því að þetta sérsamband kvenna efni til viðburðar í aðdraganda flokksþings eða á þinginu sjálfu.
„Við vonumst til þess að við eigum gleðilega stund saman á Vinnustofu Kjarval og mætum ögn hressari og samstígari til flokksþings, hvar sem við stöndum varðandi formannskjörið.“
Þar stendur til að ræða stöðuna í alþjóðamálum og á norðurslóðum. Að sögn Kvenna í Framsókn verður viðburðurinn með Lilju mögulega sá fyrsti í röð funda sem sérsambandið haldi um stöðu Íslands í hinu alþjóðlega samhengi.
Fréttin hefur verið uppfærð.
