Án rennandi vatns í á annan sólar­hring

Árni Sæberg skrifar
Horft til Þórshafnar af þjóðveginum sem liggur yfir Brekknaheiði. Vilhelm.

Þórshafnarbúar hafa búið við vatnsleysi í á annan sólarhring vegna bilunar í aðalæð á Brekknaheiði til Þórshafnar sem varð í gær. Í gærkvöldi tókst að gera við bilunina en skömmu seinna fór æðin í sundur á öðrum stað. Viðgerð stendur yfir en erfitt er um vik vegna vatnselgs sem safnast hefur fyrir þar sem bilunin varð.

Í fréttatilkynningu þess efnis frá Birni S. Lárussyni, sveitarstjóra Langanesbyggðar, segir að nú sé unnið að framkvæmdum við að leggja bundið slitlag á síðasta hluta Brekknaheiðar og gert sé ráð fyrir að þeim framkvæmdum ljúki 2027. 

„Ekkert er hægt að fullyrða á þessu stigi hvort bilanirnar tengist framkvæmdum á heiðinni en nokkrar tilfæringar hefur þurft að gera á aðalæðinni vegna lagningu vegarins sem er að stórum hluta nýr vegur en ekki þar sem vegurinn liggur nú.“

