Upp­færslur eigi það til að stytta rafhlöðutímann

Bjarki Sigurðsson skrifar
Halldór mælir ekki með að hlaða símann yfir nóttina.
Ýmislegt er hægt að gera til að vernda rafhlöður í símum, að sögn sérfræðings, en uppfærslur eiga það til að hægja á tækjum og stytta rafhlöðutímann. Hneykslismál hjá einum stærsta framleiðanda heims varð til þess að hann bætti ráð sitt.

Nýlega gaf bandaríski tæknirisinn Apple út uppfærslu á stýrikerfi iPhone-símanna vinsælu, IOS 26.2. Í kjölfar uppfærslunnar fóru að berast fregnir af því að rafhlöður símanna tæmdust hraðar en áður.

Þetta á sér þó eðlilegar skýringar að sögn sérfræðings og tengist því að eftir að tækið er uppfært þarfnast það ögn meiri krafts til að vinna.

„Það var náttúrulega þetta fræga battery gate 2016-17 sem margir kannast við þar sem framleiðandi var að hægja á símanum til þess að batteríið entist betur. Í framhaldi af því komu fram alls kyns bætingar, hjá Apple í þessu tilviki. Þeir bættu upplýsingagerðina mjög mikið þannig að núna geta viðskiptavinir fylgst með batteríheilsu sinni og fær tilkynningar í símann, þeir eru mjög meðvitaður um hvað er að gerast með rafhlöðuna,“ segir Halldór Steinsen, eigandi IcePhone.

Þá séu alltaf einhverjir sem lenda í vandræðum þegar kólnar í veðri. Til að fara betur með rafhlöðuna, og koma í veg fyrir tíð símaskipti eða viðgerðir, er hægt að gera ýmislegt.

„Það er mjög gott að halda rafhlöðunni í tuttugu til áttatíu prósentum. Ekki hlaða á nóttunni, ekki vera í símanum þegar þú ert að hlaða hann því það býr til aukinn hita. Þannig að aukinn hiti og þessi aldur þar sem viðnámið eykst í efnaferlinu, það er það sem að þreytir batteríið.“

