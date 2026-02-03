Uppfærslur eigi það til að stytta rafhlöðutímann Bjarki Sigurðsson skrifar 3. febrúar 2026 23:30 Halldór mælir ekki með að hlaða símann yfir nóttina. Samsett/Sýn/Getty Ýmislegt er hægt að gera til að vernda rafhlöður í símum, að sögn sérfræðings, en uppfærslur eiga það til að hægja á tækjum og stytta rafhlöðutímann. Hneykslismál hjá einum stærsta framleiðanda heims varð til þess að hann bætti ráð sitt. Nýlega gaf bandaríski tæknirisinn Apple út uppfærslu á stýrikerfi iPhone-símanna vinsælu, IOS 26.2. Í kjölfar uppfærslunnar fóru að berast fregnir af því að rafhlöður símanna tæmdust hraðar en áður. Þetta á sér þó eðlilegar skýringar að sögn sérfræðings og tengist því að eftir að tækið er uppfært þarfnast það ögn meiri krafts til að vinna. „Það var náttúrulega þetta fræga battery gate 2016-17 sem margir kannast við þar sem framleiðandi var að hægja á símanum til þess að batteríið entist betur. Í framhaldi af því komu fram alls kyns bætingar, hjá Apple í þessu tilviki. Þeir bættu upplýsingagerðina mjög mikið þannig að núna geta viðskiptavinir fylgst með batteríheilsu sinni og fær tilkynningar í símann, þeir eru mjög meðvitaður um hvað er að gerast með rafhlöðuna,“ segir Halldór Steinsen, eigandi IcePhone. Þá séu alltaf einhverjir sem lenda í vandræðum þegar kólnar í veðri. Til að fara betur með rafhlöðuna, og koma í veg fyrir tíð símaskipti eða viðgerðir, er hægt að gera ýmislegt. „Það er mjög gott að halda rafhlöðunni í tuttugu til áttatíu prósentum. Ekki hlaða á nóttunni, ekki vera í símanum þegar þú ert að hlaða hann því það býr til aukinn hita. Þannig að aukinn hiti og þessi aldur þar sem viðnámið eykst í efnaferlinu, það er það sem að þreytir batteríið.“ Tækni Mest lesið Sérveitin kölluð út að vopnaðri líkamsárás á Selfossi Innlent Fyrrverandi eiginmaður Bidens ákærður fyrir morð Erlent Fjölskyldu konunnar grunaði ekkert Innlent „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Segir vonbrigðin með prinsessuna rista djúpt Erlent Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Innlent Sláandi niðurstöður um afstöðu Dana til sambandsins við Bandaríkin Erlent Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Innlent Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður Erlent Tveir handteknir í tengslum við andlát í Vestmannaeyjum Innlent Fleiri fréttir Uppfærslur eigi það til að stytta rafhlöðutímann Stefna á flotgufu að norrænni fyrirmynd Eldri þjóð þýðir öðruvísi húsnæði Tveggja turna tal í Reykjavík Tillaga um „hlaðborð lausna“ felld Krúnan sjálf gæti verið í hættu vegna hneykslismála Myndi kosta sveitarfélögin 300 milljónir á ári „Hvenær í ósköpunum er botninum náð á þessum vinnustað?“ Sérsveitin brást við slagsmálum á Selfossi: „Í það minnsta kylfa notuð“ Telja eðlilegt að gusurnar greiði gjald Rannsókn hófst eftir tilkynningu starfsmanns Rannsókn á andlátinu hófst eftir tilkynningu starfsmanns „Af öllum vondu málum ríkisstjórnarinnar finnst mér þetta það versta“ Starfsmenn á bráðamóttöku með berkla en ekki taldir smitandi Snjóleysi í Reykjavík í janúar ekki einsdæmi en afar fátítt Kröfunni hafnað og starfsmönnunum sleppt Fjölskyldu konunnar grunaði ekkert Sérveitin kölluð út að vopnaðri líkamsárás á Selfossi Borgarstjórn vill að börn fái frítt í Strætó Unglingaofbeldi eykst: „Slagsmál geta hreinlega endað með manndrápi“ Grafið í háspennustreng í Urriðaholti Skæð fuglaflensa í villtum fuglum á höfuðborgarsvæðinu Fara fram á gæsluvarðhald yfir starfsmönnum Hraunbúða Andlát í Eyjum til rannsóknar og listería á Vitatorgi Ekki staðfest að veikindi fimm tengist listeríu í salati Árekstur í Urriðaholti Miðflokkurinn býður fram í Vestmannaeyjum Kona kastaði flösku í höfuð manns Öðru embætti falið að rannsaka andlátið Rétt var að svipta Guðmund Karl lækningaleyfinu Sjá meira