Kona sem sakaði Jeffrey Epstein um að brjóta kynferðislega á sér var búsett á Íslandi samkvæmt töluvpósti sem lögmenn hóps fórnarlamba hans sendu fyrir sex árum. Tölvupósturinn er á meðal milljóna skjala sem bandarísk yfirvöld hafa birt úr rannsókn á Epstein.
Í nýjasta skammti Epstein-skjalanna svokölluðu sem birt voru í síðustu viku má finna tölvupóstsamskipti frá 2020. Þau virðast vera milli lögmanna hóps fórnarlamba Epsteins og starfsmanna dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna þar þeir skipulögðu viðtöl starfsmanna alríkislögreglu Bandaríkjanna (FBI) við fórnarlömbin.
Þetta var í lok október 2020 en Epstein hafði tæpu ári áður svipt sig lífi í fangelsi. Hann var þá 66 ára gamall og hafði verið ákærður fyrir umfangsmikið mansal og kynferðisbrot gegn fjölda kvenna og stúlkna í gegnum árin.
Meðal annars hefur hann verið sakaður um að brjóta á konum og stúlkum á heimilum sínum í New York, Flórída og á einkaeyju sinni í Karíbahafinu. Þessar konur munu flestar hafa komið frá Bandaríkjunum en einnig frá öðrum ríkjum.
Gloria Allred, einn lögmanna fórnarlambanna, svaraði póstinum (finna má skjalið hér) og spurði hvort ekki væri hægt að ræða við fórnarlömb sem óskuðu þess gegnum fjarfundarbúnað eða síma. Margir vildu ekki ferðast til Miami og ræða við embættismenn þar og aðrir hefðu ekki tök á því. Faraldur Covid-19 hjálpaði einnig ekki til.
Allred er þekktur lögmaður ytra sem hefur lengi starfað fyrir fórnarlömb Epsteins. Í síðasta mánuði sagði hún 27 fórnarlömb Epsteins vera skjólstæðinga sína.
Í öðru svari sagði Allred að skjólstæðingar hennar væru ekki allir frá Bandaríkjunum. Einhverjir byggju í öðrum löndum.
Að endingu sendi annar lögmaður fórnarlambanna lista yfir fimmtán staði í heiminum, þar sem umræddir skjólstæðingar voru sagðir búa. Á þeim lista voru flestir staðirnir í Bandaríkjunum en þar voru einnig nefnd Moskva í Rússlandi, Ósló í Noregi, Lundúnir á Englandi og Reykjavík.
Fréttastofa sendi fyrirspurnir á lögmennina tvo sem svara umræddum póstum í Epstein-skjölunum. Hvorugur vildi tjá sig um málið.
Svör hafa ekki borist við fyrirspurnum um það hvort málið hafi ratað á borð yfirvalda hér á landi.
