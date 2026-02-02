Tveir handteknir í tengslum við andlát í Vestmannaeyjum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 2. febrúar 2026 20:20 Tveir voru handteknir. Vísir/Vilhelm Tveir eru í haldi lögreglu í tengslum við andlát á sjúkrastofnun í Vestmannaeyjum. Þetta staðfestir Jón Gunnar Þórhallsson, yfirlögregluþjónn lögreglunnar á Suðurlandi en mbl greindi fyrst frá. „Við erum með til rannsóknar andlát í Vestmannaeyjum á sjúkrastofnun og við erum með tvo sakborninga í haldi. Skýrslutökur eru í gangi,“ segir Jón Gunnar. Hann gat ekki veitt upplýsingar um sakborningana né hinn látna en staðfestir að tveir voru handteknir í dag. Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér. Heimildir mbl herma að um tvo starfsmenn Heilbrigðisstofnunar Suðurlands í Vestmannaeyjum sé að ræða og þeir grunaðir um að eiga sök að andlátinu. Annar þeirra á að vera hjúkrunarfræðingar og beinist rannsóknin að því hvort lyfjagjöf hafi leitt til andlátsins. Lögreglumál Vestmannaeyjar Mest lesið Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Innlent Kári Stefánsson fordæmir vinnubrögð Moggans Innlent Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Erlent Vilja kengbeygja kvenfélagið og krefjast Ketiláss alls Innlent Fara fram á síbrotagæslu yfir stjúpprinsinum sem var aftur handtekinn í gær Erlent Varpa loksins ljósi á umdeilt samkomulag Epsteins frá 2008 Erlent Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður Erlent „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Eygló landpóstur greiðir 45 þúsund krónum meira: „Er ekki venjulegt fólk á landsbyggðinni?“ Innlent Trump lokar Kennedy-miðstöðinni í tvö ár „vegna endurbóta“ Erlent Fleiri fréttir „Þá kemur bara allt í einu högg“ Tveir handteknir í tengslum við andlát í Vestmannaeyjum Gagnrýnir stjórnvöld um sinnuleysi vegna fæðuöryggis þjóðarinnar Brottvísanir verði beittasta vopnið Fjölskyldunni vísað til Rússlands en örlög föðurins óljós Fækka sýslumönnum í einn Óttaðist um líf sitt þegar árásin stóð sem hæst Loka framleiðslueldhúsi vegna listeríu Eygló landpóstur greiðir 45 þúsund krónum meira: „Er ekki venjulegt fólk á landsbyggðinni?“ Einum Bifrastarkennaranna sagt upp fyrir ótengdar sakir Vilja ekki óundirbúnar fyrirspurnir í borgarstjórn Kári Stefánsson fordæmir vinnubrögð Moggans Vilja kengbeygja kvenfélagið og krefjast Ketiláss alls Skýr skilaboð um að það borgi sig ekki að leita til Íslands Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Boðar aðgerðir gegn brotastarfsemi Samstillt þingnefnd vill taka ESB út úr orðalagi nýrrar stefnu Um 125 börn á þyngdarstjórnunarlyfjum og 500 með fitulifur Gagnagrunnur heimilisfanga ICE-liða hýstur á Íslandi Dyravörður tók gest kverkataki Geta stórbætt þjónustu fyrir þau sem greinast með krabbamein Segir af sér þingmennsku að ákveðnu skilyrði uppfylltu Sáttamiðlun úrræði sem væri alls ekki fyrir alla þolendur Spennt að mæta fyrrverandi yfirmanni í kappræðum Líkurnar á lækkun „mjög litlar“ Mótmæla og biðla til utanríkisráðherra Nýir oddvitar og sáttameðferð í kynferðisbrotamálum Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Sprengisandur: Laxeldi, verðbólga og falsfréttir Sjá meira