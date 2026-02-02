Innlent

Tveir hand­teknir í tengslum við and­lát í Vest­manna­eyjum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Tveir voru handteknir.
Tveir voru handteknir. Vísir/Vilhelm

Tveir eru í haldi lögreglu í tengslum við andlát á sjúkrastofnun í Vestmannaeyjum.

Þetta staðfestir Jón Gunnar Þórhallsson, yfirlögregluþjónn lögreglunnar á Suðurlandi en mbl greindi fyrst frá.

„Við erum með til rannsóknar andlát í Vestmannaeyjum á sjúkrastofnun og við erum með tvo sakborninga í haldi. Skýrslutökur eru í gangi,“ segir Jón Gunnar.

Hann gat ekki veitt upplýsingar um sakborningana né hinn látna en staðfestir að tveir voru handteknir í dag.

Heimildir mbl herma að um tvo starfsmenn Heilbrigðisstofnunar Suðurlands í Vestmannaeyjum sé að ræða og þeir grunaðir um að eiga sök að andlátinu. Annar þeirra á að vera hjúkrunarfræðingar og beinist rannsóknin að því hvort lyfjagjöf hafi leitt til andlátsins.

Lögreglumál Vestmannaeyjar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið