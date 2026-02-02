Vilja kengbeygja kvenfélagið og krefjast Ketiláss alls Jakob Bjarnar skrifar 2. febrúar 2026 13:17 Álfhildur Leifsdóttir og félagsheimið Ketilás í Skagafirði. Álfhildur skilur ekki hvers vegna Skagafjörður vill leita til dómsstóla með það fyrir augum að hafa af kvenfélaginu Framtíðinni 17 prósenta eignarhlut. Enn gustar um skagfirsk stjórnmál og nú er það kvenfélagið Framtíð í Fljótum sem telur sig eiga á undir högg að sækja hjá byggðaráði Skagafjarðar. „Mér er algjörlega misboðið af þessari framgöngu fólks sem á að vera í þjónustu við íbúa en ekki eignarréttarslag fyrir dómstólum og slíkt á ekki að fá að gerast í kyrrþey,“ segir Álfhildur Leifsdóttir fulltrúi Vinstri grænna og óháðra. Málið snýst um að sveitarfélagið vill keyra fyrir dóm kröfu sína um að Skagafjörður eignist félagsheimilið Ketilás með húð og hári. Og gangi þar gegn vilja Kvenfélagsins Framtíð í Fljótum sem segjast eiga 17 prósent í húsinu. Þær eru meðal þeirra sem nýta húsið. Þetta tengist fyrirætlunum um að koma skagfirskum félagsheimilum í verð. Vísir ákvað að heyra í Álfhildi vegna bókunar sem hún gerði á fundi byggðaráðs Skagafjarðar þann 30. janúar síðastliðinn. Álfhildur segist ekki vera að reyna að skora pólitískar keilur en henni blöskrar framganga sveitarstjórnarinnar. „Það var samþykkt að skýra eignarhaldið af öllum í byggðarráði. En ekki að það yrði 100 prósenta eignarhald á forsendum hefðarréttar. Það þykir mér tvennt ólíkt. En af bókun meirihluta og byggðalista halda þau því fram að þetta sé eina rétta leiðin. Hafi dómsátt um 17 prósent verið boðin en hafnað þá fer ekki saman hljóð og mynd.“ Krafa Framtíðarinnar komi á óvart Fulltrúar meirihlutans; Byggðalisti, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokk eru á öðru máli. Ákvörðunin um að fela lögmanni að leita úrlausnar á eignarhaldi félagsheimilisins hafi verið samþykkt samhljóða í byggðaráði Skagafjarðar í febrúar 2025. „Hjá embætti Sýslumannsins á Norðurlandi vestra er fasteignin Ketilás skráð sem misræmismál. Misræmismál er flokkur eigna þar sem eignarhaldið er óljóst og unnið að því hjá HMS að skýra eignarhaldið. Staðfesting frá HMS liggur fyrir um að Ketilás sé í flokki misræmismála. Engir þinglýstir eigendur eru skráðir að félagsheimilinu Ketilási.“ Félagsheimilið sem um ræðir.Brúnastaðir Fulltrúarnir segja að þegar farið sé slík leið fyrir dómstólum sé það til að fá eignarhald á hreint til þinglýsingar. Og það gerir sá sem telur sig eiga tilkall til eignarhalds kröfu í 100 prósent eignarhald viðkomandi fasteignar. Þau segja að Framtíðinni hafi ítrekað verið veittur frestur til að skila inn greinargerð. „Á óvart kemur að Kvenfélagið Framtíðin kemur með þá kröfu fyrir dómi að málinu verði vísað frá dómi í stað þess að gera kröfu um 17% eignarhlut eins og kvenfélagið telur sig eiga og geta staðið undir. Það er allra hagur að þeir sem telja sig eiga eignarhlut í félagsheimilinu Ketilási komi fram með slíka kröfu, að niðurstaða fáist í málið og eignarhlutum verði þinglýst.” Segir eignarhlutinn alveg á hreinu Álfhildur er ekki sátt við þessar málalyktir og segir það óþarfa að reka málið fyrir dómsstólum. Vinstri græn og óháð telja það ekki forsvaranlegt, hvað þá á grundvelli hefðarréttar. Þau krefjast þess að málið verði fellt niður. Álfhildur reynir nú að forða því að Skagafjörður leiti til dómsstóla með það fyrir augum að þeir eignist Ketilás alfarið. Hún segir að eignarhlutur kvenfélagsins, upp á 17 prósent, sé fyrirliggjandi.aðsend „Jafnframt er þess krafist að eignarhald Kvenfélagsins Framtíðar í Ketilási verði skýrt á grundvelli þeirra gagna sem fyrir liggja og að eignarhlutar verði skráðir og þinglýstir í samræmi við það, með eðlilegum og gagnsæjum hætti. Álfhildur segir kvenfélagið með sína kennitölu og eignarhlutinn sé skýr í gögnum. „Hins vegar var slæglega frá gengið við sameiningu og ekki þinglýst á réttan hátt."