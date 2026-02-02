Lífið

„Ekki láta aldurinn eða stoltið stoppa þig“

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Katrín Edda er dugleg að ögra sjálfri sér.
Áhrifavaldurinn og verkfræðingurinn Katrín Edda er dugleg að ögra sjálfri sér og hvetur fylgjendur sína til slíks hins sama. Katrín Edda er stödd í austurrísku ölpunum þar sem hún er að læra á skíði og þrátt fyrir blóð og meiðsli heldur hún ótrauð áfram.

Hún hefur verið dugleg að deila ævintýrum úr ferðinni á samfélagsmiðilinn Instagram og sagði meðal annars frá „stríðssárinu“ á höku hennar eftir a hún datt.

Í gær birti hún svo færslu þar sem hún segist hætt að bera sig saman við aðra og láti hvorki aldur né stolt stoppa sig af við að prófa það sem hana langar. Sömuleiðis vill hún að dóttir hennar Elísa tileinki sér sama sterka hugarfar. 

„Finnst alltof margir stoppa sig í að prófa nýja hluti því þeir eru hræddir um að geta þá ekki strax eða vera lélegir miðað við „alla hina“.

Ég man ég hugsaði þannig sjálf 2018 þegar ég byrjaði í crossfit. Vildi ekki vera „eina sem gæti ekki upphífingu“ eða eitthvað bull.

Vá, hvað ég er glöð að ég byrjaði og hef náð að breyta þessu hugarfari alfarið seinustu ár því eini aðilinn sem ég er að bera mig saman við er ég sjálf! 

Ég lærði svo að gera upphífingu og toes to bar (og var nota bene langt frá því að vera eina sem gat það ekki!!) og var rosa stolt af sjálfri mér,“ skrifar Katrín Edda og og ítrekar að það sé mikilvægt að staldra við og vera stolt af litlu hlutunum. 

„Alveg eins og ég er rosa stolt af sjálfri mér að geta farið langmestan part af skíðaferðunum í dag með skíðin mín svona samsíða og ekki í plóg eða pizzu eins Elísa og krakkarnir segja. Nema þarna í lok þessa myndbands þar sem ég virðist detta í stærstu pizzu sem til er. 

Ég segi alltaf við Elísu að ef maður vill kunna eitthvað þá verður maður að æfa sig. 

Æfingin þarf ekki endilega að skapa meistarann en hún skapar að minnsta kosti betra eintak af okkur svo það er um að gera að æfa sig í nýjum greinum út lífið ekki satt?,“ 

bætir Katrín Edda meðal annars við undir myndbandi sem má sjá hér: 

