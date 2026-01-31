Vilja Hjallastefnugrunnskóla í Árborg Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 31. janúar 2026 14:04 Sigurbjörg Rut Hoffritz, afhendir hér Braga bæjarstjóra listann. Með þeim á myndinni er Heiða Ösp Kristjánsdóttir (t.h.), sviðstjóri fjölskyldusviðs og Sandra B. Clausen Magnús Hlynur Hreiðarsson Mikill áhugi er hjá foreldrum, sem eiga börn á Hjallastefnu leikskóla á Selfossi að næsti grunnskóli, sem verður byggður í bæjarfélaginu verði Hjallastefnuskóli. Undirskriftarlisti þess efnis hefur verið afhentur bæjaryfirvöldum í Árborg. Í dag rekur Hjallastefnan 15 leikskóla og þrjá grunnskóla í ellefu sveitarfélögum. Skólarnir eru í Garðabæ, Hafnarfirði og í Reykjavík. Nú hafa foreldrar barna í Hjallastefnuleikskólanum Árbæ á Selfossi afhent bæjaryfirvöldum í Árborg undirskriftalista með 133 nöfnum þar sem skorað er á sveitarfélagið að koma upp Hjallastefnugrunnskóla í Árborg. Sigurbjörg Rut Hoffritz er í forsvari fyrir undirskriftalistann. „Þetta mál snýst um það að við foreldrar á Árbæ erum gríðarlega ánægð með starfið, sem er unnið á leikskólanum en Hjallastefnan tók við leikskólanum fyrir nokkrum árum síðan og okkur langar að geta valið um það hvort að börnin okkar fari í skóla á vegum Hjallastefnunnar,” segir Sigurbjörg Rut. Yrði þetta eitthvað öðruvísi grunnskóli en aðrir grunnskólar, Hjallastefnugrunnskóli? „Já, Hjallastefnan rekur leikskólana sína og grunnskólana eftir ákveðinni stefnu, þannig að já, starfið er öðruvísi, það er bara öðruvísi uppbyggt og okkur líkar sú uppsetning,” segir Sigurbjörg Rut. En hvað segir Bragi Bjarnason, bæjarstjóri í Árborg, verður næsti grunnskóli, sem verður byggður í sveitarfélaginu Hjallastefnuskóli ? „Það verður bara spennandi að vinna málið áfram hvort þetta sé möguleiki og við munum vinna það bæði með foreldrum og skólasamfélaginu hjá okkur þannig að það eru bara bjartir tímar fram undan og mjög spennandi,” segir Bragi. Þannig að þú ert greinilega bara bjartsýnn? „Ég er alltaf bjartsýnn og þetta skiptir okkur sveitarfélagið bara svo miklu máli að hafa valmöguleika, við viljum hafa valmöguleika í samfélaginu og þetta er bara mjög gott innlegg í umræðuna og sýnir ákveðna þörf þannig að nú er boltinn hjá sveitarfélaginu að vinna áfram,” segir Bragi. Kannski verður næsti grunnskóli, sem verður byggður í Árborg Hjallastefnugrunnskóli.Magnús Hlynur Hreiðarsson Sandra B. Clausen, sem á barn í Hjallastefnuleikskólanum Árbæ á Selfossi kenndi um tíma í Hjallastefnu grunnskóla í Hafnarfirði. „Þannig að ég þekki svolítið inn á þennan þægilega mjúka aga, sem að einkennir Hjallastefnuna. Það er bara þetta undirliggjandi að þurfa ekki að vera með einhverjar skipanir og hækka róminn og allt þetta, heldur. Krakkarnir finna sinn ramma og vita hvar þau standa innan kjarnans og líður bara þannig vel,” segir Sandra. Mest lesið „Koma einhverjir strákar og svo fer allt í háaloft“ Innlent „Dorrit og eiginmaður hennar frá Íslandi eru hér“ Innlent Fjöldi ásakana um brot gegn barnungum stúlkum Erlent „Erum rétt byrjuð að sjá ofan í þennan forarpytt“ Erlent „Mjög áhugaverð umræða“ Innlent Mette-Marit biðst afsökunar á tengslum sínum við Epstein Erlent Nýbirt skjöl varpa ljósi á dánarstund Epstein Erlent Fífldjarft að fara í formanninn en varaformannsembættið...? Innlent Jói Fel málar með puttunum Innlent Játaði brot sín og sleppur ekki aftur við fangelsisvist Innlent Fleiri fréttir Stöðvaði líkamsárásina við Aktu taktu Vilja Hjallastefnugrunnskóla í Árborg Skjálftinn í Bárðarbungu 5,3 að stærð Rýnt í Epstein-skjölin, prófkjör Viðreisnar og árás ungmenna „Koma einhverjir strákar og svo fer allt í háaloft“ Fjórðungur kosið í prófkjöri Viðreisnar Maður hlotið stórfellt líkamstjón eftir árás ungmenna „Dorrit og eiginmaður hennar frá Íslandi eru hér“ „Mjög áhugaverð umræða“ Þúsundir kvartana vegna leigubílaaksturs en fagnar breytingum Breki Atlason gefur kost á sér á lista Miðflokksins Skjálfti fannst í Hveragerði Jói Fel málar með puttunum „Voðalega eru Íslendingarnir peppaðir“ Vísar því á bug að HSÍ fái ekkert fyrir sinn snúð Handboltaveisla í beinni, málsvörn olíufélaga og fögnuður leigubílstjóra Forsætisráðherra muni alltaf hafa samráð við forseta Rannsókn vegna Deildu.net hætt tíu árum frá kæru Ríkisstjórnin rugli og olíufélögin ekki sökudólgurinn Betri að innleiða tilskipanir en verri að innleiða reglugerðir Segir um að ræða alvarlega aðför að sjálfstæði forseta Íslands Hitni undir olíufélögum sem þurfi að passa sig Stórleikurinn riðlar dagskrá margra Afar sérstakt að lækka laun og það á verkalýðsdaginn sjálfan Kristrún ræðir verðbólguna og allt á suðupunkti fyrir leikinn í kvöld Aldrei verið gefnar út fleiri rauðar viðvaranir Finnist hvergi eins sterk skilyrði til umhverfisverndar í lagareldi Streymi: Heilsan okkar: Meðferð offitu hjá fullorðnum Burðardýr hlaut þungan dóm fyrir vökvasmygl Fífldjarft að fara í formanninn en varaformannsembættið...? Sjá meira