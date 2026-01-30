Guðni Th. Jóhannesson segir að fámenn stuðningsmannasveit Íslands í Herning í kvöld eigi eftir að láta vel í sér heyra og hjálpa strákunum okkar að sækja sigur, slíkt hafi gerst áður. Guðni rifjaði upp glæsta sigra Íslands gegn Danmörku í gegnum tíðina.
Á Facebooksíðu sinni rifjaði Guðni upp frækna sigra Íslands gegn Danmörku í gegum tíðina. Fyrsti sigurinn vannst í apríl 1968 og fyrsti sigurinn á danskri grundu í janúar 1979 þegar Ísland vann 18-15 í Randers.
„Ég man svo vel eftir þessu því pabbi heitinn var aðstoðarþjálfari og Jóhann Ingi Gunnarsson nýtekinn við og þar var að hefjast frábær þjálfaraferill hans. Auðvitað fyltist maður stolti eins og maður gerir nú alltaf þegar við leggjum Dani að velli,“ sagði Guðni í viðtali í kvöldfréttum Sýnar.
Sigurinn 1968 verið einkar sætur því hann vannst ári eftir 14-2 leikinn fræga á Parken, leik sem Íslendingar vilja helst gleyma. Árið 1986 vannst síðan fyrsti sigurinn á stórmóti, 25-16 stórsigur.
„Og fyrst ég minntist á pabba, svo kom næsta kynslóð. 1996 lögðum við Dani að velli úti í Danmörku 24-22. Þá var Patrekur bróðir minn meðal annarra góðra leikmanna. Leikurinn var 1. desember og Danirnir áttuðu sig ekki á þessu : „Hvað voðalega eru Íslendingarnir peppaðir“ og vissu ekki fyrr en eftir á að þetta var fullveldisdagurinn.“
Guðni segir það nánast vera í erfðaefni Dana að vanmeta Íslendinga. Þar að auki sé íslenska liðið frábært. Guðni sér líkindi með leiknum 1996 og þeim í kvöld.
„Þá voru nokkrir Íslendingar í höllinni en létu öllum góðum látum og studdu strákana okkar í blíðu og stríðu,“ en stuðningsmenn Íslands verða í miklum minnihluta í kvöld.
„Þó við verðum í minnihluta í höllinni þá geta Íslendingarnir sem ná að mæta látið í sér heyra. Ég er handviss um að þeir gera það fyrir okkur öll sem erum hér heima,“ sagði Guðni.
Sjálfur segist hann pollrólegur við sjónvarpsskjáinn þegar Ísland spilar og segist ekki missa svefn þó úrslit séu ekki góð.
„Finnst svo gaman að geta átt þessar stundir. Hér á Íslandi þá deilum við, rífumst og erum með ólkar skoðanir og ólíka hagsmuni. Það er svo mikilvægt að geta inn á milli að geta fundið, þrátt fyrir allt sem sundrar okkur þá er það líka svo margt sem sameinar.“
„Það eru stundir eins og þesar, það er þegar listafólkið slær í gegn og líka þegar bjátar á og þá sýnum við hvað við getum.“