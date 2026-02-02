Íslenskt par í Köben stofnar nýjan leikjavef Magnús Jochum Pálsson skrifar 2. febrúar 2026 11:28 Björg og Sigurður búa í Köben og halda úti leikjasíðunni Morgunstund.net þegar þau eru ekki að sinna öðrum störfum. Íslenskt par í Kaupmannahöfn bjó nýverið til leikjavefinn Morgunstund.net vegna eigin leikjaáhuga. Þar er hægt að spila fréttaleik þar sem maður giskar á ártal dagblaða og leik þar sem maður finnur tengingar milli ólíkra orða. Til stendur að bæta fleiri leikjum við. Sigurður Bjartmar Magnússon, tæknistjóri nýsköpunarfyrirtækisins Green Fish, og Björg Steinunn Gunnarsdóttir, myndlistarkona og sviðshöfundur, búa saman í Kaupmannahöfn. Þau eru bæði mikið leikjafólk en fundu fyrir skorti á íslenskum leikjum þannig þau sló til og stofnuðu vefinn Morgunstund.net. „Ég spila örugglega svona fimm til tíu leiki á dag, krossgátur, orðaleiki og allt þetta hjá New York Times og í vinnunni höfum við verið að spila alls konar leiki í hádeginu,“ segir Sigurður um leikjaáhugann. Siggi og Björg búa í Köben. Einn leikjanna er TimeGuesser þar sem spilarinn fær ljósmynd og þarf að bera kennsl á bæði stað og stund ljósmyndarinnar. Oft sé þó hálfómögulegt að giska á myndina því spilarinn fær svo takmarkaðar upplýsingar. Þannig kviknaði hugmynd hjá Sigurði. „Eitt kvöldið er ég að hanga með Björgu og dettur í hug að gera svona leik en nota fréttagreinar því það er til svo ógeðslega mikið af fréttagreinum á Timarit.is sem eru vel skannaðar inn,“ segir Sigurður. Og tókstu síðan bara skrilljón greinar á Timarit.is? „Já, það er smá snúið að velja en hingað til hef ég verið mjög heppinn við leitina. Maður leitar að lykilorðum og hoppar síðan úr einu í annað,“ segir Sigurður. „Maður reynir alltaf að hafa síður þar sem fólk getur nokkurn veginn kvarðað árið út frá upplýsingum. Stundum er það auðvelt og stundum nánast ómögulegt en það þarf alltaf að vera eitthvað pínu.“ Tímabilið sem leikurinn nær yfir er frá 1900 til nútímans og hefur Sigurður safnað upp ágætis safni af blaðsíðum. Leikurinn í dag er með mjög skýran þráð. „Þetta er sérvalið, fimm á dag og það er oft þráður í þessu ef fólk nennir að skoða. Það má endilega tékka á Valentínusardaginn, þá verður kannski einhver ákveðinn þráður og á páskunum,“ segir Sigurður. Ertu búinn að vinna leikina fram í tímann? „Ekki alveg fram að páskum en eitthvað aðeins. Það er kominn tveggja vikna forði,“ segir Sigurður. Grínast með að bjarga íslenskunni Fyrst blaðamaður var búinn að tala við Sigurð var ekki úr vegi að heyra í hinum höfundi vefsins, Björgu Steinunni og forvitnast út í leikinn hennar, Tengingar. „Við erum alltaf að djóka með að það þurfti að bjarga íslenskunni, búum úti í Danmörku en erum alltaf að tala íslensku og pæla í Íslandi. Þetta er gert eftir fyrirmynd Connections á vef New York Times, ég er oft að gera krossgátur eða þrautir og ákvað að henda þessu í loftið,“ segir Björg sem er málari, sviðshöfundur og var aðstoðarleikstjóri í uppsetningu Hamlets í Borgarleikhúsinu. Björg og Sigurður gera krossgátu New York Times oft saman. „Pabbi minn gerir alltaf Orðlu á hverjum degi, Wordle á íslensku, en það er mjög auðvelt að uppfæra það daglega, það er gagnabanki með orðum,“ segir Björg og bætir við að það sé töluvert meiri vinna í að gera hvern Tengingarleik. „Ég er atvinnulaus núna þannig ég er á hverjum degi að púsla saman orðum. En Siggi er nýbyrjaður með þetta fréttadót og er strax farinn að finna fyrir því að þetta tekur smá tíma. Ég hef lent í því nokkrum sinnum að klukkan er komin fram yfir miðnætti og ég fatta að ég á eftir að setja inn Tengingar fyrir daginn,“ segir Björg. Þú ert ekki kominn með djúpan forða? „Ég brenndi mig á þessu þannig ég er búin að áætla þrautir fram í næstum því mars, ég reyni að semja fullt á viku. Rétt fyrir jólin var ég að rembast við að klára lokaritgerð í skólanum og semja fjörutíu tengingar svo ég gæti farið í jólafrí á Íslandi og ekki þurft að pæla í því,“ segir Björg sem er hingað til búin að gera 98 ólíkar tengingarþrautir. Væri næs að fá pening í ljósi atvinnuleysisins Björg segir síðuna að einhverju leyti líka vera nostalgíu fyrir Leikjaneti, hinum goðsagnakennda leikjavef sem öll íslensk börn á ákveðnum tímapunkti fóru inn á. „Okkur langar að vera með fleiri leiki. Núverandi leikir eru skemmtilegir því þeir eru mjög íslenskir en það væri gaman að hafa líka töluleiki,“ segir Björg. Ást á leikjum og íslensku er kveikjan að þessu. Sjáið þið fyrir ykkur að geta grætt á þessu? „Þetta er aðallegja pjúra ást á leiknum, mér finnst þetta ógeðslega skemmtilegt. En ég er atvinnulaus þannig það væri alveg næs að fá pening fyrir þetta. Þetta er næstum því full vinna, allavega fimmtíu prósent. En ég geri þetta fyrir íslenskuna, ég er að reyna að bjarga henni,“ segir Björg. „Ég vil aðallega að unglingar spili þetta, ég er búinn að vera að senda þetta á alla unglinga sem ég þekki,“ bætir hún við að lokum. 